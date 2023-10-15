Підбитий корабель у Севастополі та "салют" безпілотників у РФ: де в окупантів вибухало цього тижня

Більше про "бавовну" в Росії та на тимчасово окупованих територіях у тижневому огляді Еспресо.

Найбільше цього тижня у Росії "бавовна розквітала" у Брянській та Бєлгородській областях

Російські медіа повідомили про те, що внаслідок атаки дронів на село Гудівка Брянської області у вівторок, 10 жовтня, загинули двоє військових армії РФ та ще четверо отримали поранення.

В ніч проти 11 жовтня нібито українські безпілотники атакували об'єкти на території Суразького району Брянської області. Губернатор області Олександр Богомаз писав: "Українські терористи спробували атакувати об'єкти на території Суразького району за допомогою БПЛА". Втім безпілотні літальні апарати літакового типу буцімто були знищені силами ППО. Постраждалих та руйнувань не фіксували.

Губернатор Бєлгородської області РФ В’ячеслав Гладков 12 жовтня повідомив, що внаслідок падіння уламків безпілотника, начебто збитого ППО, зруйновано житловий будинок, двоє осіб загинули, ще двоє - у тяжкому стані. Гладков також писав, що під завалами могла бути дитина.

Також у Брянськ ввечері 12 жовтня пролунав сильний вибух. Повідомляли, що того дня безпілотний літальний апарат літакового типу був збитий на околиці міста силами РЕБ. Під час падіння безпілотника сталася детонація вибухового пристрою, За інформацією телеграм-каналу Baza, після вибуху у місті спалахнула пожежа в районі м'ясокомбінату. Того ж дня про збитий безпілотник повідомили й у Бєлгороді. Губернатор В'ячеслав Гладков заявляв, що у Яковлівському міському окрузі системою ППО було збито БПЛА літакового типу на підльоті до міста.

У суботу, 14 жовтня, міністерство оборони Росії заявило про нібито атаку українських БПЛА по об'єктах на території РФ. Російська ППО буцімто знищила два безпілотні літальні апарати над акваторією Чорного моря поблизу узбережжя Краснодарського краю.

Тоді як в ніч на 15 жовтня Міністерство оборони Росії заявило про збиття 27 безпілотних літальних апаратів. Вісімнадцять з них - над Курською областю та два - над Білгородською.

А вже вдень 15 жовтня СБУ заявила, що дронами атакували електричну підстанцію у селі Красна Яруга Бєлгородської області Росії. Саме вона виробляла електроенергію для військових об'єктів. "Чергова робота Служби безпеки для розуміння окупантів, що блекаут у відповідь на численні обстріли енергоінфраструктури з їхнього боку - це реальність, яка уже стоїть у них на порозі", - підкреслили в СБУ.

Вполювання рідкісного птаха Чорноморського флоту РФ

Фото: ria.ru

12 жовтня стало відомо, що військово-морські сили ЗСУ біля тимчасово окупованого Севастополя пошкодили один з найновіших кораблів Чорноморського флоту РФ "Павел Державин". Про це в етері Еспресо розповів капітан ІІІ рангу Дмитро Плетенчук, речник Військово-Морських сил ЗСУ. Зокрема, він заявив, що цей корабель – досить рідкісний птах. Він був побудований у 2019 році, а з 2020 року поставлений у стрій.

У п'ятницю, 13 жовтня, Служба безпеки спільно з Військово-морськими силами атакували морськими дронами ракетоносій "Буян" і корабель "Павел Державин" у тимчасово захопленому Севастополі. Про це повідомили "Українська правда", "Суспільне" та LB.ua із посиланням на джерела в СБУ.

Фото: Сили оборони півдня

Згодом Військово-Морські сили ЗСУ офіційно підтвердили друге ураження патрульного корабля "Павел Державин". Для цього використали дрони "Морський малюк" з експериментальним озброєнням. Водночас того дня так званий губернатор тимчасово окупованого Севастополя Михайло Развожаєв заявляв, що гучні звуки в районі Північного молу - це "тренування розрахунків ППО".

Ракети у Севастополі, руйнування стратегічного для росіян моста та підривання потяга у Мелітополі

Спокою немає окупантам не лише на території Росії, а й в тимчасово окупованих містах та селах України, зокрема:

Ввечері 12 жовтня окупаційна влада Севастополя оголосила повітряну тривогу, в місцевих пабліках писали про роботу ППО та нібито збиту ракету.

В ніч на 12 жовтня у тилу окупантів знищили міст на магістралі М04 Горлівка – Ясинувата, який був важливий для їхньої логістики. Він знаходився на півночі від Донецько-Макіївської агломерації, приблизно за 1 км на схід від села Василівка. Важливо, що через цей міст йшов короткий маршрут між Горлівкою та Донецьком. До слова, Ясинувата розташована поблизу Авдіївки, яку ворог посилено атакує останнім часом.

Фото: Петро Андрющенко

Та вже наступного дня, 13 жовтня, підрозділ Руху опору Сил спеціальних операцій успішно виконав завдання у тимчасово окупованому Мелітополі. Завдяки диверсійним діям українських бійців було знищено залізничну колію. Унаслідок вибуху зазнали пошкоджень залізничне полотно та потяг, який перевозив боєприпаси та паливо для армії РФ.

Думки експертів

Професор Київського національного економічного університету ім. Вадима Гетьмана, ексголова Ради НБУ Богдан Данилишин стверджував, що успішні атаки на місця базування чорноморського флоту РФ дозволяють Україні поступово налагоджувати експорт зернових.

Успішні атаки на місця базування чорноморського флоту рф у тимчасово окупованому Криму дозволяють Україні поступово налагоджувати експорт зернових через тимчасові коридори для торгівельних суден. Станом на початок жовтня таким коридором скористалося вже понад 20 суден. Це знижує потенційні ризики для експорту нового врожаю, що через сприятливі погодні умови виявиться вищим ніж прогнозувалося раніше.

Начальниця об’єднаного координаційного пресцентру сил оборони Півдня України Наталя Гуменюк розповідала, що знищення ворожої логістики та пунктів боєпостачання призводить до зменшення кількості обстрілів з боку окупантів. Однак росіяни не втрачають активності та використовують безпілотники для скидання осколкових боєприпасів на півдні.

Поки перемовини про передачу Україні далекобійних ракет ATACMS і Taurus тривають, а остаточне рішення не прийняте, ЗСУ мають чим турбувати тили агресорів. Перевірена роками система ППО С-200 завдяки модернізації від українських конструкторів відкриває для себе нові можливості. Еспресо розповідало про С-200 – її створення, характеристики і те, як після вдосконалення українські ракети можуть залітати далеко в тил рашистів.

Російські агресори не відчувають себе в безпеці на власній території також й через безпілотні літальні апарати ЗСУ, які з кожним днем залітають усе далі в тил ворога. Серед них – БпЛА "Морок", відомостей про який обмаль. Еспресо написало про все, що відомо про безпілотник, його характеристики, ціну і що про нього думає західна преса.

Тим часом стало відомо, що США передадуть Україні велику партію дронів-камікадзе Switchblade 600. Віцепрезидент із глобального розвитку бізнесу та маркетингу оборонного підрядника AeroVironment Чарлі Дін заявив, що вони будуть "надзвичайно важливими для оборони України". Це може підвищити здатність Києва знищувати російську важку техніку далеко за добре укріпленою лінією фронту.

Начальник пресслужби Східного угруповання військ капітан Ілля Євлаш в ефірі "Радіо Свобода" відреагував на знищення моста на трасі Горлівка - Ясинувата:

Підрив цієї траси стане ще одним таким дзвіночком для того, що постачати угруповання, яке розташоване південніше від Бахмута, стане складніше. Оскільки ця траса вела від Донецька і була одна з коротких доріг, якою противник міг швидко перекидати вкрай необхідні засоби, які йому були потрібні.

Міністерство оборони Великої Британії вважає, що після серії ударів у серпні та вересні російський Чорноморський флот, швидше за все, подвоїв свою оборону. А ще Росія перевела свої кораблі та підводні човни із Севастополя до Новоросійська. Крім цього, Росія через ризик втрати свої кораблі Чорноморського флоту, ймовірно, припинить блокувати українську торгівлю Чорним морем.