Головна English Львів Таблоїд
Espreso.tv
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Війна з Росією Підбитий корабель у Севастополі та "салют" безпілотників у РФ: де в окупантів вибухало цього тижня
Огляд

Підбитий корабель у Севастополі та "салют" безпілотників у РФ: де в окупантів вибухало цього тижня

Іванна Якимчук
15 жовтня, 2023 неділя
16:49
Війна з Росією Севастополь, вибух та пожежа на нафтобазі

Цього тижня росіянам знову було неспокійно, у Брянській та Бєлгородській областях лунали вибухи через атаку безпілотників. Тоді як у тимчасово окупованому Севастополі підбили ракетоносій та корабель

Більше про "бавовну" в Росії та на тимчасово окупованих територіях у тижневому огляді Еспресо.

Найбільше цього тижня у Росії "бавовна розквітала" у Брянській та Бєлгородській областях

  • Російські медіа повідомили про те, що внаслідок атаки дронів на село Гудівка Брянської області у вівторок, 10 жовтня, загинули двоє військових армії РФ та ще четверо отримали поранення.
  • В ніч проти 11 жовтня нібито українські безпілотники атакували об'єкти на території Суразького району Брянської області. Губернатор області Олександр Богомаз писав: "Українські терористи спробували атакувати об'єкти на території Суразького району за допомогою БПЛА". Втім безпілотні літальні апарати літакового типу буцімто були знищені силами ППО. Постраждалих та руйнувань не фіксували.
  • Губернатор Бєлгородської області РФ В’ячеслав Гладков 12 жовтня повідомив, що внаслідок падіння уламків безпілотника, начебто збитого ППО, зруйновано житловий будинок, двоє осіб загинули, ще двоє - у тяжкому стані. Гладков також писав, що під завалами могла бути дитина.
  • Також у Брянськ ввечері 12 жовтня пролунав сильний вибух. Повідомляли, що того дня безпілотний літальний апарат літакового типу був збитий на околиці міста силами РЕБ. Під час падіння безпілотника сталася детонація вибухового пристрою, За інформацією телеграм-каналу Baza, після вибуху у місті спалахнула пожежа в районі м'ясокомбінату. Того ж дня про збитий безпілотник повідомили й у Бєлгороді. Губернатор В'ячеслав Гладков заявляв, що у Яковлівському міському окрузі системою ППО було збито БПЛА літакового типу на підльоті до міста. 
  • У суботу, 14 жовтня, міністерство оборони Росії заявило про нібито атаку українських БПЛА по об'єктах на території РФ. Російська ППО буцімто знищила два безпілотні літальні апарати над акваторією Чорного моря поблизу узбережжя Краснодарського краю.
  • Тоді як в ніч на 15 жовтня Міністерство оборони Росії заявило про збиття 27 безпілотних літальних апаратів. Вісімнадцять з них - над Курською областю та два - над Білгородською.
  • А вже вдень 15 жовтня СБУ заявила, що дронами атакували електричну підстанцію у селі Красна Яруга Бєлгородської області Росії. Саме вона виробляла електроенергію для військових об'єктів. "Чергова робота Служби безпеки для розуміння окупантів, що блекаут у відповідь на численні обстріли енергоінфраструктури з їхнього боку - це реальність, яка уже стоїть у них на порозі", - підкреслили в СБУ.

Вполювання рідкісного птаха Чорноморського флоту РФ

корабель "Павел Державін"

Фото: ria.ru

  • 12 жовтня стало відомо, що військово-морські сили ЗСУ біля тимчасово окупованого Севастополя пошкодили один з найновіших кораблів Чорноморського флоту РФ "Павел Державин". Про це в етері Еспресо розповів капітан ІІІ рангу Дмитро Плетенчук, речник Військово-Морських сил ЗСУ. Зокрема, він заявив, що цей корабель – досить рідкісний птах. Він був побудований у 2019 році, а з 2020 року поставлений у стрій. 
  • У п'ятницю, 13 жовтня, Служба безпеки спільно з Військово-морськими силами атакували морськими дронами ракетоносій "Буян" і корабель "Павел Державин" у тимчасово захопленому Севастополі. Про це повідомили "Українська правда""Суспільне" та LB.ua із посиланням на джерела в СБУ.

На фото: Ракетоносій РФ "Буян-М"

Фото: Сили оборони півдня

  • Згодом Військово-Морські сили ЗСУ офіційно підтвердили друге ураження патрульного корабля "Павел Державин". Для цього використали дрони "Морський малюк" з експериментальним озброєнням. Водночас того дня так званий губернатор тимчасово окупованого Севастополя Михайло Развожаєв заявляв, що гучні звуки в районі Північного молу - це "тренування розрахунків ППО".

Ракети у Севастополі, руйнування стратегічного для росіян моста та підривання потяга у Мелітополі

Спокою немає окупантам не лише на території Росії, а й в тимчасово окупованих містах та селах України, зокрема:

  • Ввечері 12 жовтня окупаційна влада Севастополя оголосила повітряну тривогу, в місцевих пабліках писали про роботу ППО та нібито збиту ракету.
  • В ніч на 12 жовтня у тилу окупантів знищили міст на магістралі М04 Горлівка – Ясинувата, який був важливий для їхньої логістики. Він знаходився на півночі від Донецько-Макіївської агломерації, приблизно за 1 км на схід від села Василівка. Важливо, що через цей міст йшов короткий маршрут між Горлівкою та Донецьком. До слова, Ясинувата розташована поблизу Авдіївки, яку ворог посилено атакує останнім часом. 

Знищений міст між Ясинуватою та Горлівкою

Фото: Петро Андрющенко

  • Та вже наступного дня, 13 жовтня, підрозділ Руху опору Сил спеціальних операцій успішно виконав завдання у тимчасово окупованому Мелітополі. Завдяки диверсійним діям українських бійців було знищено залізничну колію. Унаслідок вибуху зазнали пошкоджень залізничне полотно та потяг, який перевозив боєприпаси та паливо для армії РФ. 

Думки експертів

Професор Київського національного економічного університету ім. Вадима Гетьмана, ексголова Ради НБУ Богдан Данилишин стверджував, що успішні атаки на місця базування чорноморського флоту РФ дозволяють Україні поступово налагоджувати експорт зернових.

Успішні атаки на місця базування чорноморського флоту рф у тимчасово окупованому Криму дозволяють Україні поступово налагоджувати експорт зернових через тимчасові коридори для торгівельних суден. Станом на початок жовтня таким коридором скористалося вже понад 20 суден. Це знижує потенційні ризики для експорту нового врожаю, що через сприятливі погодні умови виявиться вищим ніж прогнозувалося раніше.

Начальниця об’єднаного координаційного пресцентру сил оборони Півдня України Наталя Гуменюк розповідала, що знищення ворожої логістики та пунктів боєпостачання призводить до зменшення кількості обстрілів з боку окупантів. Однак росіяни не втрачають активності та використовують безпілотники для скидання осколкових боєприпасів на півдні.

Поки перемовини про передачу Україні далекобійних ракет ATACMS і Taurus тривають, а остаточне рішення не прийняте, ЗСУ мають чим турбувати тили агресорів. Перевірена роками система ППО С-200 завдяки модернізації від українських конструкторів відкриває для себе нові можливості. Еспресо розповідало про С-200 – її створення, характеристики і те, як після вдосконалення українські ракети можуть залітати далеко в тил рашистів. 

Російські агресори не відчувають себе в безпеці на власній території також й через безпілотні літальні апарати ЗСУ, які з кожним днем залітають усе далі в тил ворога. Серед них – БпЛА "Морок", відомостей про який обмаль. Еспресо написало про все, що відомо про безпілотник, його характеристики, ціну і що про нього думає західна преса.

Тим часом стало відомо, що США передадуть Україні велику партію дронів-камікадзе Switchblade 600. Віцепрезидент із глобального розвитку бізнесу та маркетингу оборонного підрядника AeroVironment Чарлі Дін заявив, що вони будуть "надзвичайно важливими для оборони України". Це може підвищити здатність Києва знищувати російську важку техніку далеко за добре укріпленою лінією фронту.

Начальник пресслужби Східного угруповання військ капітан Ілля Євлаш в ефірі "Радіо Свобода" відреагував на знищення моста на трасі Горлівка - Ясинувата:

Підрив цієї траси стане ще одним таким дзвіночком для того, що постачати угруповання, яке розташоване південніше від Бахмута, стане складніше. Оскільки ця траса вела від Донецька і була одна з коротких доріг, якою противник міг швидко перекидати вкрай необхідні засоби, які йому були потрібні.

Міністерство оборони Великої Британії вважає, що після серії ударів у серпні та вересні російський Чорноморський флот, швидше за все, подвоїв свою оборону. А ще Росія перевела свої кораблі та підводні човни із Севастополя до Новоросійська. Крім цього, Росія через ризик втрати свої кораблі Чорноморського флоту, ймовірно, припинить блокувати українську торгівлю Чорним морем.

Росія
окупанти
безпілотник
ракетний удар
Чорноморський флот Росії
Читайте також:
14 жовтня, 2023 субота
Дикунська атака на Ізраїль допоможе прийти до тями багатьом конгресменам США щодо Росії, - Безсмертний
14 жовтня, 2023 субота
Прагнуть вийти на річку Оскіл й оточити Куп'янськ: окупанти пішли в наступ на село Макіївка
Михайло Мудрик (праворуч), Україна - Північна Македонія
14 жовтня, 2023 субота
Україна перемогла Північну Македонію у відборі Євро-2024
Київ
+12°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.35
    Купівля 37.35
    Продаж 38.09
  • EUR
    Купівля 39.61
    Продаж 40.68
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, неділя
15 жовтня
17:51
кіберспорт
МОК планує створити Олімпійські ігри з кіберспорту
17:40
Інфографіка
долар євро гривня валюта обмін
Курс валют на 15 жовтня: скільки коштує долар і євро в обмінниках
17:21
На 20-річння свого правління Алієв підняв прапор Азербайджану в колишній столиці вже не існуючої "Нагірно-Карабаської Республіки"
16:51
гостра їжа
Науковці з Теннесі з'ясували, чи насправді гостра їжа шкідлива
16:47
Ізраїль, евакуація
В Ізраїлі вперше за усю історію евакуюють ціле місто
16:34
Ексклюзив
Сі Цзіньпін і Путін
Дипломат Осипенко спрогнозував роль Китаю в глобальному конфлікті
16:29
розмінування, нерозірвані боєприпаси та міни
У передмісті Чернігова двоє людей підірвалися на міні у лісосмузі
16:17
Ексклюзив
вибори у Польщі
Явка на виборах в Польщі, яка станом на 12:00 становить 22%, перевищує минулі парламентські вибори
16:02
Ізраїль знищить ХАМАС, - Нетаньягу
15:59
Ентоні Блінкен та Беньямін Нетаньягу
Блінкен знову відвідає Ізраїль, щоб не допустити розширення конфлікту на Ближньому Сході
15:45
На фото: Курська область
У Курській області імітують оборонні рубежі, - Центр нацспротиву
15:42
Ексклюзив
Іранці на мітингу на підтримку палестинців у Тегерані
Ізраїльський політолог назвав два можливі сценарії участі Ірану у війні
15:27
Абдель Фаттах Ас-Сісі
Єгипет хоче скликати міжнародний саміт для допомоги сектору Гази
15:21
Завершився Варшавський міжнародний кінофестиваль: українські фільми здобули нагороди у двох конкурсах
15:12
телекомпанія Al Jazeera
Ізраїль вимагає закриття місцевої редакції телекомпанії Al Jazeera через "підбурювання ХАМАСу"
15:09
Емір Катару шейх Тамім бін Хамад аль-Тані зустрічається з міністром закордонних справ Ірану Хосейном Амір-Абдоллахіаном у Досі, Катар, 15 жовтня 2023 р.
Іран та Катар спільно допомагають Газі
15:05
Ексклюзив
Ірина Рибінкіна
Кваліфіковані медичні спеціалісти та обладнання потрібні у прифронтових лікарнях, – Ірина Рибінкіна
15:00
Папа Франциск
ХАМАС має звільнити заручників, а Ізраїль - створити гуманітарні коридори для жителів Гази, - Папа Римський
14:59
OPINION
Олексій Мустафін
В пошуках україн юдейських
14:47
окупанти РФ
У Донецьку виникла загроза спалаху інфекції через переповнені окупантами морги, - ЦНС
14:46
Осінь, дощ
Україну чекають дощі, вітер і мокрий сніг: прогноз погоди від Наталки Діденко
14:29
Володимир Путін
Путін заявив, що російська армія перейшла до "активної оборони" в Україні
14:24
Пайпер Лорі
Акторка американського фільму жахів "Керрі" Пайпер Лорі померла у віці 91 рік
14:21
Ексклюзив
Йосиф Зісельс
Окрема частина українського суспільства готувалась до війни з Росією всі 32 роки, - Зісельс на форумі Via Carpatia
14:08
окупанти крим
За час окупації у Криму виявили понад 5 тисяч порушень прав людини
14:07
Буяр Османі
Голова ОБСЄ приїде до Києва
13:54
На фото: Севастопольська бухта
РФ встановила загородження на вході в Севастопольську бухту, є супутникові знімки
13:51
міністр закордонних справ Ірану Хосейн Амір-Абдоллахіан
Іран обіцяє втрутитись, якщо ізраїльська операція в Газі продовжиться, - Axios
13:45
Вертоліт ВО 105 Е-4
Міноборони прийняло на постачання ЗСУ нові зразки військового вертольоту та мотоциклу
13:36
Ексклюзив
Віталій Портников
Росія вже досягла того, що Україна перестала бути для неї цивілізаційним конкурентом, - Портников на форумі Via Carpatia
13:35
Кирило Буданов
"Такої ментальної поразки, як на Харківщині, у РФ не було ніде", - Буданов
13:26
на фото наслідки обстрілу Авдіївки
Битва за Авдіївку вплине на контрнаступ ЗСУ незалежно від того, чого доб’ється РФ, - The Economist
13:18
безпілотник
СБУ атакувала дронами підстанцію у Бєлгородській області РФ, яка живила військові об'єкти, - ЗМІ
13:08
самогубство
У Києві 12-річна дівчинка випала з багатоповерхівки: поліція встановлює обставини
13:02
Ексклюзив
Микола Княжицький
"У фільмі "Церква без Христа" ми розкажемо про сьогодення злочинної діяльності російської церкви в Україні", - Княжицький
12:59
Zara
Кулеба заявив, що Ikea, H&M, Zara та інші бренди можуть повернутися до України
12:53
Ізраїль, влучення ракети, випущеної з південного Лівану
Хезболла обстріляла ракетами ізраїльську базу на кордоні з Ліваном, - іранське ТБ
12:42
вибори у Польщі
У Польщі розпочались парламентські вибори та референдум
12:30
Оновлено
Херсон
Окупанти випустили на Херсон та Бериславський район 13 керованих авіабомб: пошкоджені житлові будинки
12:04
продукти магазин
Британські вчені спрогнозували, що людство може зіткнутися з дефіцитом продовольства через десятиліття
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV