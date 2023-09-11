Посол України в ПАР: приєднання Африканського союзу до G20 створить додатковий тиск на РФ

Про це Абравітова розповіла Укрінформу.

"З точки зору багатьох членів G20, цей крок є справедливим і виправданим, оскільки населення Африки зростає найдинамічніше у світі, а її країни мають значний потенціал економічного зростання. Тому представленість Африканського союзу в G20 є раціональною. Окрім того, вона відкриває багато додаткових можливостей подолання глобальних викликів, у тому числі для України", – сказала пані посол України.

Повідомляється, вступ Африканського союзу в G20 - це великий успіх для Африки. Вона також підкреслила значення зернової угоди для України, Африки та світу.

"Усі, в тому числі в Африці, прекрасно розуміють, що Україна не виходила з цієї угоди і продовжує її виконувати у тих обсягах, в яких ми можемо це робити. Це питання порушувалося під час саміту БРІКС, і під час засідання G20. Це (членство Африканського союзу, – ред.) створить додатковий тиск на Росію", – запевнила Абравітова.

Пані посол зауважила, що членство Африканського союзу в G20 не означає, що Росія втратить свій вплив на континенті. Водночас союз має дипломатично мудро скористатися цією можливістю для наближення до західних країн. Проте ще рано стверджувати, що Україна знайшла в Африканському союзі союзника у справі зернової угоди.

"Не можна вважати, що ми таким чином чогось досягли. Це буде процес, який потребує багато роботи. Потрібен діалог на різних рівнях, включно із двостороннім діалогом з кожною окремою африканською країною... Але країни Африки в першу чергу зацікавлені в отриманні українського продовольства, добрив, тому це їхня життєва необхідність – створювати додатковий політичний і дипломатичний тиск. І вони будуть використовувати для цього майданчик G20", – додала Абравітова.

Довідково. Африканський Союз - це континентальний союз, який складається з 55 держав, розташованих на континенті. Союз було оголошено в Декларації Сірте в Сірте, Лівія, 9 вересня 1999 рік. Головною метою створення було замінити Організацію Африканського Співтовариства (ОАС), засновану 25 травня 1963 року в Аддис-Абебі. Основними мовами роботи є арабська, англійська, французька, португальська, іспанська та свахілі. Головними органами Союзу є Генеральна Асамблея Африканського Союзу та Комісія Африканського Союзу.

Що відомо про саміт G20 в Індії

10 серпня світові ЗМІ припускали, що президент РФ Путін може особисто взяти участь у саміті G20 в Індії, попри те, що 17 березня Міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав ордер на його арешт.

15 серпня стало відомо, що на саміт Великої двадцятки, який відбудеться у Нью-Делі 9-10 вересня, запросили президента Росії Володимира Путіна, однак у списку запрошених немає представників України.

16 серпня міністр закордонних справ Індії Субрахманьям Джайшанкар підтвердив під час зустрічі з міжнародними ЗМІ, що Україна не була запрошена на саміт.

Варто зазначити, що на минулий саміт G20 в Індонезії Україна отримала запрошення. Президент Володимир Зеленський тоді по відеозв'язку вперше представив учасникам зустрічі Формулу миру.

25 серпня прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков під час брифінгу заявив, що Путін не поїде на саміт G20, який відбудеться в Індії у вересні.

Російський диктатор Володимир Путін вже оголосив, що не поїде в Нью-Делі й відправить міністра закордонних справ Сергія Лаврова.

31 серпня у ЗМІ з'явилася інформація про те, що саміт G20 в Індії, який запланований на цей тиждень, скоріш за все, відбудеться без участі китайського президента Сі Цзіньпіна.

Згодом президент США Джо Байден заявив, що його розчарували повідомлення про те, що лідер Китаю Сі Цзіньпін, ймовірно, не візьме участь у саміті G20 в Індії.

У вівторок, 5 вересня, міністерство закордонних справ Китаю підтвердило інформацію, розповсюджену у ЗМІ, про те, що президент країни Сі Цзіньпін не приїде на саміт G20 в Індії.

Європейський Союз планує скористатися відсутністю президентів Китаю Сі Цзіньпіна та Росії Володимира Путіна на саміті G20 в Індії, щоб схвалити заявку Африканського Союзу на постійне членство у Групі двадцяти. Згодом у Нью-Делі визнали Африканський союз постійним членом G20.

Згодом зазначалося, що Україна сподівається, що учасники саміту G20 у фінальному комюніке засудять російську агресію: участь РФ в обговоренні ускладнює процес.

Зранку 9 вересня повідомлялося, що учасники саміту G20 не змогли вирішити розбіжності щодо формулювання пункту підсумкової декларації щодо повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Того ж дня учасники саміту G20 ухвалили підсумкову декларацію: у ній "всі держави" закликали до миру, але не засудили повномасштабну російську агресію проти України.

Речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко зазначив, що Україна вдячна партнерам, які "намагалися включити в текст декларації сильні формулювання". За його словами, водночас в частині щодо агресії Росії проти України Групі двадцяти немає чим пишатися, адже очевидно, що участь української сторони дозволила б учасникам краще зрозуміти ситуацію.

10 вересня президент США Джо Байден заявив, що серед учасників саміту G20 в Індії панувала згода щодо встановлення справедливого миру в Україні.