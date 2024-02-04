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Доходи Суецького каналу в Єгипті за січень впали майже вдвічі унаслідок нападів хуситів у Червоному морі

4 лютого, 2024 неділя
11:51
Світ Ємен, хусити

Доходи Суецького каналу в Єгипті впали майже вдвічі в січні після того, як напади єменських хуситів на судна в Червоному морі змусили великі судноплавні компанії уникати цього водного шляху

Про це повідомляє Bloomberg посилаючись на слова високопоставленого єгипетського чиновника.

За словами керівника Управління Суецького каналу Усами Рабі, дохід за минулий місяць склав близько 428 мільйонів доларів у порівнянні з 804 мільйонами доларів за аналогічний період 2023 року, а кількість суден, що курсують каналом, впала на 36%.

Падіння доходів стало останнім випробуванням для північноафриканської країни, яка вже боролася з найгіршою за останні десятиліття економічною кризою після початку війни між Ізраїлем і ХАМАСом, що загрожувала підірвати торгівлю і туризм.

"Це перший випадок, коли Суецький канал опинився в подібній кризі, - зазначив Рабі. - Раніше ми вважали, що кожен місяць був кращим за попередній, а кожен рік - кращим за попередні".

Окрім цього, наразі триває укладання угоди між Єгиптом і Міжнародним валютним фондом, яка може більш ніж подвоїти нинішній пакет допомоги у розмірі 3 мільярдів доларів США і залучити інших партнерів.

Що відомо про напади хуситів у Червоному морі

Ізраїльські військові заявили 19 листопада, що єменські хусити захопили вантажне судно в Червоному морі, коли воно прямувало з Туреччини до Індії. Речник армії Ємену Ях'я Сарі пояснив, що хусити зупинятимуть вогневими засобами ізраїльські кораблі, що прямують до Індійського океану через Червоне море та Баб-ель-Мандебську протоку.

9 грудня стало відомо, що ЗС США намагаються запевнити судноплавні компанії, що багатонаціональні сили забезпечують безпечне плавання через Червоне море та Суецький канал попри те, що атаки єменських повстанців-хуситів продовжуються.

У вівторок, 12 грудня, єменські хусити заявили, що провели військову операцію проти норвезького комерційного танкера Strinda на знак протесту проти бомбардування Гази - танкер атакували ракетою в Червоному морі біля Ємену, внаслідок чого виникла пожежа та серйозні пошкодження.

Пізніше, 15 грудня, спалахнуло вантажне судно під прапором Ліберії в Червоному морі після того, як у нього влучив снаряд повстанців-хуситів Ємену.

18 грудня міністр оборони США Ллойд Остін відвідав Ізраїль, де заявив про намір його країни протидіяти нападам єменських хуситів на судна в Червоному морі. Для цього США сформували коаліцію проти нападів хуситів у Червоному морі. До неї долучилось понад 20 країн.

30 грудня ВМС США збили дві протикорабельні ракети, запущені єменськими хуситами в бік контейнеровоза в Червоному морі.

1 січня міністр оборони Британії Грант Шеппс заявив, що його країна розглядає можливість ударів по єменських повстанцях-хуситах, аби протидіяти їхнім нападам на вантажні судна у Червоному морі.

Згодом, 4 січня, члени Ради Безпеки ООН закликали єменських хуситів припинити напади на судна в Червоному морі та Аденській затоці, заявивши, що атаки є незаконними та загрожують регіональній стабільності, свободі судноплавства та глобальній безпеці.

У ніч з 11 на 12 січня США і Велика Британія завдали авіаударів по позиціях хуситів у Ємені. На це хусити пообіцяли дати відповідь.

Проте вже наступної ночі військові Сполучених Штатів Америки повідомили про новий ракетний удар по єменських силах хуситів.

Єменські хусити заявили в неділю, 14 січня, що винищувачі США та Великої Британії вдарили по горі Джадаа в районі Аль-Лахая в провінції Ходейда Ємену.

16 січня хусити влучили балістичною ракетою у вантажне судно Gibraltar Eagle біля узбережжя Ємену.

У кінці січня офіційний ТГ-канал ліванської "Хезболли" повідомив, що єменські хусити збираються зупинити прохід вантажних суден на усіх трьох водних шляхах Близького Сходу.

26 січня хусити вдарили ракетами по нафтовому танкеру компанії Trafigura Group у Червоному морі. На борту судна виникла пожежа.

Міноборони Великої Британії повідомило, що єменські хусити намагалися атакувати британський військовий корабель. Проте війська збили безпілотник.

Держави-члени ЄС до середини лютого 2024 року хочуть запустити військово-морську місію в Червоному морі, щоб захистити кораблі від атак єменських хуситів.

Увечері 1 лютого єменські хусити випустили дві балістичні ракети, ймовірно, в бік торгового судна у Червоному морі.

Теги:
Єгипет
Ємен
Економіка
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