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Перемовин про кінець війни не буде: Шольц про тематику та сподівання від Саміту миру

14 травня, 2024 вiвторок
18:17
Світ Олаф Шольц
Зміст

Канцлер Німеччини Олаф Шольц вважає, що Глобальний саміт миру, ініційований Києвом, який наступного місяця прийматиме Швейцарія, навряд чи призведе до завершення війни Росії в Україні

Про це Шольц сказав у інтерв'ю німецькому тижневику Stern, передає "Німецька хвиля".

"Ні в кого не повинно бути надмірних очікувань. Ми не ведемо переговори про закінчення війни", – сказав він.

Шольц додав, що на зустрічі в Бюргенштоці "в кращому разі буде покладено початок процесу, який може призвести до прямих перемовин між Україною і Росією". 

Щодо тематики Саміту миру Шольц зазначив, що у Швейцарії йтиметься передовсім  про безпеку атомних електростанцій, про експорт зерна, а також про питання обміну полоненими та про необхідність табу на використання ядерної зброї.

Також канцлер зауважив, що триває робота над тим, щоб забезпечити участь у Саміті миру країн, які не є щирими прихильниками України. Мова про, наприклад, Бразилію, Південну Африку чи Китай.

Водночас Шольц висловив розчарування відсутністю бажаної реакції європейців після його заклику збільшити постачання  зброї Україні. 

"Це пригнічує, оскільки Україна терміново потребує додаткових систем ППО", – заявив він, згадавши про російські удари по території України, що знову посилилися. На думку Шольца, це свідчить про те, що Путін, "очевидно, має намір зруйнувати інфраструктуру України".

Саміт миру: подробиці й особливості заходу

26 лютого Швейцарія заявила про намір до літа провести саміт щодо миру в Україні. У Кремлі сказали, що організовувати такий захід без РФ "несерйозно й навіть смішно".

18 березня посол Китаю у Швейцарії Ван Шіхтін заявив, що КНР розглядає можливість участі в саміті миру, який організовує Швейцарія на прохання України.

2 травня у МЗС Швейцарії заявили, що РФ має взяти участь у Саміті миру, адже "мирний процес без Росії немислимий". Проте цьогоріч Москву на захід не запрошували.

Того ж дня президент України Зеленський заявив, що саміт буде першим реальним шансом для відновлення миру.

На Саміті миру планують виробити спільну переговорну позицію України, яку передадуть вищому керівництву Росії, заявив речник президента України Сергій Никифоров. 

Участь у Саміті миру підтвердили лідери низки держав

Як повідомили в Офісі президента, за підсумками телефонних розмов з Володимиром Зеленським свою участь у Глобальному саміті миру у Швейцарії 15-16 червня підтвердили федеральний канцлер Німеччини Олаф Шольц, прем’єр-міністри Данії та Нідерландів Метте Фредеріксен і Марк Рютте, генеральна секретарка Ради Європи Марія Пейчинович-Бурич, президенти Франції та Південної Кореї

Також участь у Саміті миру підтвердили прем'єр-міністр Ірландії Саймон Гарріс, Вселенський Патріарх Варфоломій та прем’єр Канади Джастін Трюдо. Також відомо про участь президентів Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн і Євроради Шарля Мішеля, лідерів Молдови та Чехії. 

Президентка Швейцарії Віола Амгерд заявила, що запросила на Саміт миру Папу Римського Франциска.  Також Зеленський запросив на Глобальний саміт миру лідерів Бельгії, Іспанії, Латвії та Фінляндії. 

Теги:
Україна
Швейцарія
Німеччина
Війна з Росією
Олаф Шольц
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