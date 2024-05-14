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Президенти Франції та Південної Кореї підтвердили участь у Саміті миру

14 травня, 2024 вiвторок
16:58
Світ Юн Сок Йоль і Емманюель Макрон
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Президент України Володимир Зеленський провів телефонні розмови з президентом Франції Емманюелем Макроном та очільником Південної Кореї Юн Сок Йолем: вони підтвердили участь у Глобальному саміті миру

Про це Зеленський повідомив у telegram.  

"Продовжуємо нашу міжнародну роботу. Сьогодні провів телефонні розмови з президентом Франції Емманюелем Макроном і президентом Республіки Корея Юн Сок Йолем. Головна тема переговорів – підготовка до Глобального саміту миру. Вдячний за підтвердження участі в Саміті", - йдеться в повідомленні. 

Зеленський також розповів Макрону про ситуацію на фронті та оборонні потреби України. Йдеться про посилення ППО, додаткові системи артилерії, зокрема, далекобійні засоби та снаряди. 

З Юн Сок Йолем президент України обговорив розвиток двосторонньої взаємодії, створення системи гарантій безпеки для України та перспективи укладення відповідної двосторонньої угоди. 

Участь у Саміті миру підтвердили лідери низки держав

Як повідомили в Офісі президента, за підсумками телефонних розмов з Володимиром Зеленським свою участь у Глобальному саміті миру у Швейцарії 15-16 червня підтвердили федеральний канцлер Німеччини Олаф Шольц, прем’єр-міністри Данії та Нідерландів Метте Фредеріксен і Марк Рютте, генеральна секретарка Ради Європи Марія Пейчинович-Бурич. 

Під час розмов Володимир Зеленський розповів про комбінований удар, якого Росія завдала по цивільних об’єктах України цієї ночі, а також про ситуацію на передовій. Окремо обговорили нагальну потребу Києва в посиленні протиповітряної оборони. Зокрема, президент подякував за допомогу нашій країні з пошуком і постачанням систем ППО.

З Олафом Шольцом також обговорили продовження оборонної співпраці між державами, підготовку до конференції з відновлення України (URC2024) та наповнення її конкретними угодами. 

З прем’єр-міністеркою Данії спілкувалися про спільну з партнерами роботу над постачанням боєприпасів, зміцненням української енергетики та рішення, які допомогли б пришвидшити передачу Україні літаків F-16. 

У розмові з Марком Рютте Зеленський відзначив додаткову військову допомогу Нідерландів на суму 1 млрд євро, а також йшлося про подальшу оборонну співпрацю.

Марії Пейчинович-Бурич Зеленський подякував за відкриття в Києві офісу Реєстру збитків і привітав дієві кроки Комітету міністрів Ради Європи на шляху до створення спеціального трибуналу щодо злочину агресії Росії.

Президентка Швейцарії Віола Амгерд заявила, що запросила Папу Римського Франциска на Глобальний саміт миру, який відбудеться 15 та 16 червня у Бюргенштоку.  

7 травня, президент України Володимир Зеленський особисто запросив на Глобальний саміт миру лідерів Бельгії, Іспанії, Латвії та Фінляндії. 

Згодом участь у Саміті миру підтвердили прем'єр-міністр Ірландії Саймон Гарріс, Вселенський Патріарх Варфоломій та прем’єр Канади Джастін Трюдо. Також відомо про участь президентів Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн і Євроради Шарля Мішеля, лідерів Молдови та Чехії. 

Саміт миру: подробиці й особливості заходу

26 лютого Швейцарія заявила про намір до літа провести саміт щодо миру в Україні. У Кремлі сказали, що організовувати такий захід без РФ "несерйозно й навіть смішно".

18 березня посол Китаю у Швейцарії Ван Шіхтін заявив, що КНР розглядає можливість участі в саміті миру, який організовує Швейцарія на прохання України.

2 травня у МЗС Швейцарії заявили, що РФ має взяти участь у Саміті миру, адже "мирний процес без Росії немислимий". Проте цьогоріч Москву на захід не запрошували.

Того ж дня президент України Зеленський заявив, що саміт буде першим реальним шансом для відновлення миру.

На Саміті миру планують виробити спільну переговорну позицію України, яку передадуть вищому керівництву Росії, заявив речник президента України Сергій Никифоров.  

Теги:
Україна
Франція
Володимир Зеленський
Південна Корея
Війна з Росією
Емманюель Макрон
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