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"Сталося те, що сталося": Путін вперше прокоментував смерть Навального

18 березня, 2024 понедiлок
00:13
Світ Путін

Президент Росії Володимир Путін вперше прокоментував смерть опозиціонера Олексія навального та заявив, що нібито був готовий його обміняти

Про це пишуть пропагандистські ЗМІ ТАСС та РІА Новини.

"Що стосується пана Навального. Так, він пішов із життя, це завжди сумна подія. У нас були й інші випадки, коли люди в місцях позбавлення волі йшли з життя. А хіба у Сполучених Штатах такого не бувало? Бувало, і неодноразово", - сказав Путін.

Водночас президент Росії поділився, що за декілька днів до смерті Навального "деякі колеги" сказали, що є ідея обміняти пана Навального на "деяких людей", які перебувають у місцях позбавлення волі в західних країнах.

"Ви можете мені повірити чи ні, людина, яка зі мною говорила, ще фразу не закінчила, а я сказав: "Я згоден". Тільки за однієї умови: ми його поміняємо, щоб він не повертався, нехай там сидить. Але, на жаль, сталося те, що сталося", - додав Путін.

Смерть Навального: що відомо

У п'ятницю, 16 лютого, федеральна служба виконання покарань РФ заявила про смерть ув'язненого опозиціонера Олексія Навального.

Того ж дня сотні протестувальників вийшли на вулиці європейських міст, щоб висловити своє обурення смертю Навального, звинувачуючи в цьому Путіна. У Росії не дозволяли класти квіти в пам'ять про опозиціонера. 

Близьким Навального відмовлялися показувати та віддавати його тіло. Перед цим російська еміграційна "Нова газета. Європа" розповіла, що тіло Олексія Навального нібито вкрито синцями. Це може бути як після побоїв, так і внаслідок судом, викликаних дією отрути. 

З посиланням на власні джерела у слідчому комітеті Росії та оточенні Навального російське опозиційне видання Sota повідомило, що він загинув від поступового отруєння малими дозами.

Очільниця комітету бундестагу з питань оборони Марі-Агнес Штрак-Циммерманн заявила, що смерть російського опозиціонера має підштовхнути канцлера Німеччини Олафа Шольца до відправки крилатих ракет Taurus в Україну, а сенатор-республіканець Ліндсі Грем закликав оголосити Росію державою-спонсором тероризму.

Станом на 19 лютого у 32 російських містах після смерті опонента Путіна було затримано понад 400 активістів під час заходів із покладання квітів.

Міністри закордонних справ Литви та Німеччини заявили, що після смерті Навального ЄС має щонайменше посилити санкції проти РФ. Голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель заявив, що члени Євросоюзу запропонують запровадити новий пакет проти Кремля.

Міністерства закордонних справ низки європейських країн у понеділок і вівторок, 19–20 лютого, викликали на килим російських послів через смерть Навального

20 лютого стало відомо, що Путін підвищив до генерал-полковника заступника директора Федеральної служби виконання покарань Росії Бояринєва після смерті Навального в колонії

Речник президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що Кремль не проводитиме незалежне міжнародне розслідування смерті опозиціонера. Також він назвав слова дружини Навального щодо причетності Путіна до його смерті "хамськими" і "голослівними". Навальна заявила, що їй байдуже на його коментарі, а єдине, чого вона хоче, це аби віддали тіло Навального. Згодом стало відомо про блокування сторінки Юлії у соцмережі Х, через те що вона нібито порушує правила платформи. Віддати тіло сина публічно просила й мати Навального Людмила.

Теги:
Росія
Володимир Путін
Олексій Навальний
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