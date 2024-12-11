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ЦАХАЛ уразив більшість запасів стратегічної зброї в Сирії

Ксенія Золотова
11 грудня, 2024 середа
02:00
Світ Сирія

Протягом останніх 48 годин Армія оборони Ізраїлю завдала ударів по більшості запасів стратегічної зброї в Сирії, не давши їм потрапити до рук терористів

Зміст

Про це йдеться у звіті пресслужби ЦАХАЛу.

Військово-морські операції

Минулої ночі, 10 грудня, ракетні кораблі ВМС Ізраїлю одночасно завдали ударів по двох об’єктах ВМС Сирії: порту Аль-Байда та порту Латакія, де стояли 15 сирійських військово-морських кораблів.

Зазначається, що було знищено десятки ракет класу "море-море" з дальністю 80–190 кілометрів. Кожна ракета мала значні вибухові речовини, створюючи загрозу для цивільних і військових морських суден у цьому районі.

Пілотовані літаки пролетіли сотні годин над повітряним простором Сирії, завдавши понад 350 повітряних ударів разом із винищувачами.

ЦАХАЛ інформує, що було вражено широкий спектр цілей, включаючи зенітні батареї, аеродроми ВПС Сирії та десятки місць виробництва зброї в Дамаску, Хомсі, Тартусі, Латакії та Пальмірі.

Було також нейтралізовано численні стратегічні озброєння, включаючи ракети "Скад", крилаті ракети, ракети "земля-море", "земля-повітря" та "земля-поверхня", БПЛА, винищувачі, ударні вертольоти, радари, танки, ангари та більше.

Центр управління вогнем Північного командування завдав авіаударів по 130 об’єктам у Сирії, включаючи склади зброї, військові споруди, пускові установки та вогневі позиції.

Що відбувається в Сирії

У Сирії відбулася масштабна військова операція опозиційних сил проти урядових військ. Сирійська опозиція почала активний наступ уранці 27 листопада і після двох днів зіткнень узяла під контроль 56 населених пунктів у провінціях Алеппо й Ідліб та підійшла до околиць Алеппо.

У суботу, 30 листопада, російська авіація вперше з 2016 року завдала авіаударів по місту Алеппо, до центру якого дійшли сирійські повстанці. Водночас РФ пообіцяла режиму Асада додаткову військову допомогу.

 

Сирія

Того ж дня Reuters з посиланням на військові джерела повідомило, що сирійські повстанці захопили місто Мараат аль-Нуман в провінції Ідліб, таким чином узявши під свій контроль всю цю провінцію.

Російська влада вирішила відправити у відставку командувача угруповання військ у Сирії Сергія Киселя на тлі втрат і зростання паніки серед російських військових. Ситуація для російського контингенту в Сирії погіршується - повстанські війська наступають на півдні країни, міські бої відбулися в Хамі, Хомсі та Сувейді.

Міністерство закордонних справ України заявило, що відповідальність за деградацію безпекової ситуації в Сирії несуть Росія та Іран. 

4 грудня збройні сили США завдали удару з метою самозахисту проти систем озброєнь у східній Сирії. 5 грудня сирійські повстанці ввійшли в ключове центральне місто Хама. Сили режиму Асада вийшли з міста. Наступного дня МЗС України закликало громадян утриматися від поїздок до Сирії.

Станом на 6 грудня сирійські повстанці, очолювані джихадистським угрупованням "Хайят Тахрір аль-Шам" (ХТС), наблизились до Хомса, третього за величиною міста Сирії. Крім того, підтримуваний США альянс на чолі з сирійськими курдами захопив Дейр-ель-Зор, головне місто на сході Сирії та головний пункт перетину кордону з Іраком.

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган запропонував допомогти сирійському лідеру Башару Асаду в формуванні майбутнього Сирії, однак його пропозиція була відхилена.

7 грудня сирійські опозиційні сили оголосили про взяття під контроль міста Дараа, розташованого на південному заході країни. А вже згодом повстанці заявили, що увійшли в столицю країни Дамаск і оголосили про падіння уряду диктатора Башара Асада. Президент нібито покинув країну.

Крім того, існує дуже висока ймовірність, що президент Сирії Башар аль-Асад міг загинути в авіакатастрофі 8 грудня, коли тікав із країни з наближенням повстанців до столиці. У Росії кажуть, що він сам вирішив покинути країну.

У неділю, 8 грудня, Російська Федерація почала виводити свої військові кораблі з бази у сирійському Тартусі після взяття повстанцями Дамаску.

Пізніше прем'єр-міністр Сирії Мухаммед Аль-Джалілі заявив, що країні необхідно провести вільні вибори, щоб надати народу можливість обрати своє керівництво.

Bild писало, що Асад планував передати владу протурецьким силам та виїхати до Росії. Переговори про цю передачу відбувалися в столиці Катару, Досі.

Заступник міністра закордонних справ РФ Сергій Рябков заявив, що сирійський диктатор Башар Асад перебуває у Росії "в безпеці".


 

Теги:
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