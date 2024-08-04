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Огляд

Десятки дронів над областями РФ, пожежа на нафтозаводі в Омську та удар по аеродрому в Ростовській області: де в росіян вибухало та палало цього тижня

Андріана Стахів
4 серпня, 2024 неділя
21:13
Війна з Росією війна з Росією, вибух, Росія

Цього тижня над областями Росії літали десятки дронів, тим часом на нафтозаводі в Омську вирувала пожежа

Зміст

Більше про "бавовну" в Росії та на тимчасово окупованих територіях – у тижневому огляді Еспресо.

“Бавовна” в РФ та НА тимчасово окупованих територіях 29.07-04.08.2024

40 дронів над регіонами Росії, удари по тягових електропідстанціях в Курську, пожежа на хімзаводі в Єкатеринбурзі і на нафтозаводі в Омську

  • Міністерство оборони Росії заявило, що уночі проти понеділка, 29 липня, їхня ППО нібито знищила понад 40 дронів над шістьма регіонами. Зокрема, в Орловській області через це пошкоджено електропідстанцію. Засоби ППО начебто перехопили та знищили 39 безпілотників: 19 БПЛА – у Курській області, 9 безпілотників – у Білгородській області, 5 дронів – у Брянській, три – у Воронезькій та ще 3 дрони – у Ленінградській області. Окрім того, губернатор Орловської області Андрій Кличков повідомив про збиття ще двох "ворожих" безпілотників над Глазуновським районом. За його словами, через це виникли пошкодження на території електростанції, однак минулося без постраждалих.
  • Також у понеділок, 29 липня, стало відомо, що українські захисники вразили низку тягових електропідстанцій у Курській області. У Генштабі зазначили, що є інформація про роботу в області ворожих систем ППО та вибухи в районах щонайменше чотирьох підстанцій. Внаслідок цього фіксують перебої з електропостачанням в Понировському, Курському та Солнцевському районах Курської області. По об’єктах відпрацювали сили й засоби Центру спеціальних операцій "А" Служби безпеки України у взаємодії з іншими частинами Сил оборони.
  • У ніч проти вівторка, 30 липня, у Росії знову заявили про атаку і збиття ракет над Курськом. Про наслідки російська влада поки що мовчить. За словами місцевого т.в.о. губернатора, уночі російська ППО начебто знищила 4 українські ракети над Октябрьським та Курчатовським районами. Очільник регіону закликав містян у разі виявлення осколків збитих ракет звертатися до спецслужб. Місцеві жителі розповіли SHOT, що в небі над Курськом після вибуху було видно яскравий спалах у небі. Від гучного звуку у кількох районах в автомобілів  спрацювала сигналізація.
  • Також у вівторок, 30 липня, у російському Єкатеринбурзі на оборонному заводі з хімічною продукцією сталась пожежа, яка розгорнулась на щонайменше 800 кв м. Це трапилось  у будівлі НВО (науково-виробничого об'єднання) "Автоматика". Відомо, що спалах стався саме у будівлі з хімічною продукцією. Офіційних відомостей про постраждалих не було, проте ближче до вечора у будівлі обвалився дах в одному з цехів.
  • І наступного дня "бавовна" для Курська продовжилась: українські військові вночі 31 липня атакували склад зберігання озброєння і військової техніки російських окупантів неподалік від Курська. Зазначається, що біля Курська працювала ворожа ППО, а також лунали вибухи в точках прицілювання. "Бойову роботу вели визначені підрозділи зі складу сил та засобів ВМС Збройних Сил України, у взаємодії з іншими частинами Сил оборони", – повідомили в Генштабі. Тим часом місцевий губернатор писав про пожежу на одному з об'єктів. Уже під ранок, за його словами, рятувальники локалізували вогонь на об'єкті. Натомість внаслідок пожежі люди не постраждали.
  • Наступна пожежа в Росії спалахнула у четвер, 1 серпня, на одному з найбільших нафтопереробних заводів, який розташований в Омську. Пожежа виникла на площі 300 кв м. Горіла установка АВТ-10 на "Газпромнефть – Омський НПЗ". 
  • Окрім того, цього тижня безпілотники Головного управління розвідки атакували нафтокомбінат "Атлас" у Ростовській області РФ. Туди влучили щонайменше 15 БПЛА. Зазначається, що дрони ГУР уразили склад паливно-мастильних матеріалів на території комбінату "Атлас" управління федеральної агенції державних резервів РФ в Ростовській області, який розташований у населеному пункті Каменськ-Шахтинський. Він забезпечує постачання ПММ в інтересах військових частин та підрозділів РФ, які дислокуються на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей.
  • А вночі 3 серпня українські війська завдали удару по аеродрому "Морозовськ", а також атакували низку нафтобаз та об’єктів зберігання паливно-мастильних матеріалів у трьох регіонах РФ. На знімках видно повне знищення одного зі складів авіаційного озброєння цього аеродрому. Також Сили оборони атакували низку нафтобаз та об’єктів зберігання паливно-мастильних матеріалів російських окупантів в Білгородській, Курській та Ростовській областях. Унаслідок цього сталося загоряння щонайменше двох резервуарів з нафтопродуктами. Також про атаку безпілотників повідомив губернатор Ростовської області Василь Голубєв. "Унаслідок масованої атаки БПЛА пошкоджень зазнала низка складських об'єктів у Кам'янському та Морозівському районах РФ. Служби екстреного реагування ліквідовують загоряння.  Інформацію про постраждалих уточнюють", – написав він. Водночас телеграм-канал Astra, посилаючись на місцевих, інформує, що було пошкоджено військовий аеродром "Морозовськ". Зазначають, що, судячи з детонації, ймовірно, горить або склад боєприпасів, або цистерни з паливом. 
знімки наслідків ураження аеродрому Морозовськ в ніч з 2 на 3 серпня

Фото: DeepState

Удар по базі РФ у Сирії

  • Спецпризначенці Головного управління розвідки Міноборони України наприкінці липня 2024 року здійснили комплексний удар по позиціях російських військ у Сирії: ціллю була техніка РФ на аеродромі Кувейрес. За словами джерела, група "Хімік" вдарила по російській базі Сирії, а метою таких дій була військова техніка ворога на окупованому ними аеродромі Кувейрес, що розташований на схід від Алеппо. Зазначено, ГУР завдало удару наступного дня після зустрічі очільника Кремля Володимира Путіна з президентом Сирії Башаром Асадом – вона відбулась 24 липня. Kyiv Post також оприлюднило відео, де зафіксовано знищення рухомого комплексу РЕБ окупантів, після чого українські дрони атакують військові обʼєкти РФ на аеродромі. Відомо, що сирійський аеродром Кувейрес росіяни контролюють з 2015 року та використовують його у військових цілях. За словами джерела видання в розвідці, РФ також використовує цей обʼєкт для тренування й відправки іноземних найманців на війну в Україну.

"Бавовна" у Криму, знищений розрахунок С-300 у Бердянську та прильоти у Луганську й Макіївці

  • Сили оборони України завдали ударів по підводному човну та зенітному ракетному комплексу С-400 РФ у тимчасово окупованому Криму.У порту тимчасово окупованого Севастополя Сили оборони уразили підводний човен російського чорноморського флоту "Ростов-на-Дону". В результаті влучання човен затонув на місці, повідомили у Генштабі. Зазначається, що підводний човен Б-237 "Ростов-на-Дону" є одним з чотирьох підводних човнів класу "Kilo", здатних застосовувати ракети "Калібр". Він був введений в експлуатацію 26 грудня 2014 року. Крім того, за підтвердженою інформацією 2 серпня підрозділами ракетних військ, у взаємодії з підрозділами Військово-Морських Сил Збройних Сил України суттєво пошкоджено 4 пускові установки ЗРК "Тріумф".
  • Окрім того, у ніч з 1 на 2 серпня у тимчасово окупованому Криму також лунали вибухи. Російські пропагандисти кажуть про нібито застосування ракет ATACMS. Потужні звуки вибухів було чутно у Севастополі, Сімферополі, Саках і Євпаторії. Так званий губернатор Севастополя Михайло Развожаєв заявив про загрозу балістики та БПЛА. У Криму буцімто працювало ППО, фіксували падіння уламків. Після 3:00 Развожаєв виступив зі заявою, що на одну з доріг Севастополя буцімто впали уламки збитої ракети ATACMS. Окупанти попросили місцевих не виходити на вулицю та щільно закрити вікна. Уже пізніше Развожаєв повідомив, що після обстеження одного з будинків на вулиці Сімонка нібито з'ясувалося, що "на дах 9-поверхового будинку впали не частини БПЛА, а збита фугасна частина ракети ATACMS".
  • Також бійці Сил спеціальних операцій (ССО) уразили російський зенітно-ракетний комплекс (ЗРК) С-300 у тимчасово окупованому Бердянську Запорізької області. Про це стало відомо 3 серпня. За даними ЦЖР, минулого тижня за допомогою БПЛА  українські воїни вистежили і вразили ППО окупантів між мікрорайонами "Макортами" та "8 березня" на заході міста Бердянськ. "Після влучання та подальшої детонації боєкомплекту ЗРК виникла пожежа, яка охопила близько 36 гектарів степу на азовських кручах", – йдеться у повідомленні. Зазначають, що про базування С-300 в цьому квадраті було відомо з початку окупації Бердянська. Розрахунок російського ППО прикривав воєнний полігон окупантів у Новопетрівці і неодноразово збивав українські ракети і безпілотники. 
  • У неділю, 4 серпня, у тимчасово окупованому Маріуполі Донецької області сталася масштабна пожежа. Займання сталося неподалік від нової військової бази окупантів. "Маріупольский спротив" повідомляє про не раптову пожежу в місці нової військової бази в районі "Хладокомбінату", – розповів Андрющенко. Радник мера зазначив, що пожежу спостерігає все місто. За його словами, детонації поки немає. "Вибухів не було, але росіяни швидесенько виїжджають", – заявив Андрющенко.
  • А ввечері неділі, 4 серпня, у тимчасово окупованих Луганську та Макіївці зафіксовані прильоти по базах російських загарбників, які вони розгорнули на промислових об'єктах. О 16:21 з’явилась інформація про те, що у Луганську повідомляють про прильот, та фото, на якому видно хмару диму. "На місці прильотів у Луганську підіймається густий чорний дим. Почалась сильна пожежа. Повідомляється про вторинні детонації. Схоже на влучання у склад боєприпасів", – згодом написав журналіст Денис Казанський. Пізніше він повідомив, що у Макіївці на Донеччині також прильот по базі російських окупантів на одному з промислових підприємств міста. Голова Луганської ОВА Артем Лисогор також відреагував на інформацію про влучання в обласному центрі. Він написав, що у Луганську горить на 100-му машинобудівному заводі. "Сьогодні по обіді, як повідомляють окупаційні ЗМІ, в цьому місті пролунало 12 вибухів. Пишуть про незрозумілу окупантам "комбіновану бавовну". Розквітнути їй дозволила російська система ППО, яка збиває все тільки для телевізійних сюжетів та телеграм-каналів”, – написав Лисогор.

Думки експертів

Військовий експерт Defence Express Іван Киричевський припускає, що епізод щодо Курська може бути початком прориву Сил оборони щодо можливості завдавати комплексних ударів по території РФ.

"Повідомлень про наявність літальних безпілотників у ВМС нема, відповідно завести туди катери-камікадзе суходолом під Курськ можливості нема, тому тут залишається тільки один варіант із "Нептуном". Звісно, сам характер удару, тобто куди били, може говорити про дальність, бо там усього 100 км до лінії державного кордону, але ж ми не знаємо де могла стояти пускова установка. Проте Генштаб зробив перший натяк: точки прицілювання, тобто, якщо було кілька точок прицілювання, значить було кілька ракет", – каже експерт.

Він переконаний, це великий прорив, якщо українські військові фіксували наслідки роботи зброї у режимі реального часу:  "Навіть, якщо до кінця знаємо що саме там згоріло в росіян на базі під Курськом, але хоча б зафіксували факт, що ракета долетіла куди її влучали".

Як зазначає видання Forbes, Україна протягом липня вперше запустила більше ударних дронів, аніж росіяни. Підрахунки видання свідчать, що РФ у липні запустила по території України 426 "шахедів", натомість українці за аналогічний період застосували понад 520 безпілотників.

"Росія, мабуть, менш ефективна у збиванні дронів, оскільки українські удари завдають більших економічних збитків нафтопереробним заводам та іншим цілям. Україна ж, можливо, отримує перевагу у стратегічній війні з використанням безпілотників великої дальності", – пише Forbes.

Генерал армії України, голова Служби зовнішньої розвідки України (2005-2010) Микола Маломуж прокоментував ураження Силами оборони підводного човна ЧФ РФ "Ростов-на-Дону" у Севастополі. За його словами, знищення підводного човна означає, що менше ракет "Калібр" може бути запущено в Україну.

"Підводний човен, оснащений ракетами "Калібр", пройшов ремонт і випробування для бойових завдань. Ми могли мати чергові удари у найближчий період. Найефективніший спосіб упередити удари ракетами – це знищувати їхні носії: підводні човни, пускові установки та літаки, що ми і робимо", – підкреслив генерал.

Теги:
Статті
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Суспільство
Україна
Росія
Сирія
СБУ
ЗСУ
безпілотник
ГУР
Білгород
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