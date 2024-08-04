Огляд
Десятки дронів над областями РФ, пожежа на нафтозаводі в Омську та удар по аеродрому в Ростовській області: де в росіян вибухало та палало цього тижня
Цього тижня над областями Росії літали десятки дронів, тим часом на нафтозаводі в Омську вирувала пожежа
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Більше про "бавовну" в Росії та на тимчасово окупованих територіях – у тижневому огляді Еспресо.
40 дронів над регіонами Росії, удари по тягових електропідстанціях в Курську, пожежа на хімзаводі в Єкатеринбурзі і на нафтозаводі в Омську
- Міністерство оборони Росії заявило, що уночі проти понеділка, 29 липня, їхня ППО нібито знищила понад 40 дронів над шістьма регіонами. Зокрема, в Орловській області через це пошкоджено електропідстанцію. Засоби ППО начебто перехопили та знищили 39 безпілотників: 19 БПЛА – у Курській області, 9 безпілотників – у Білгородській області, 5 дронів – у Брянській, три – у Воронезькій та ще 3 дрони – у Ленінградській області. Окрім того, губернатор Орловської області Андрій Кличков повідомив про збиття ще двох "ворожих" безпілотників над Глазуновським районом. За його словами, через це виникли пошкодження на території електростанції, однак минулося без постраждалих.
- Також у понеділок, 29 липня, стало відомо, що українські захисники вразили низку тягових електропідстанцій у Курській області. У Генштабі зазначили, що є інформація про роботу в області ворожих систем ППО та вибухи в районах щонайменше чотирьох підстанцій. Внаслідок цього фіксують перебої з електропостачанням в Понировському, Курському та Солнцевському районах Курської області. По об’єктах відпрацювали сили й засоби Центру спеціальних операцій "А" Служби безпеки України у взаємодії з іншими частинами Сил оборони.
- У ніч проти вівторка, 30 липня, у Росії знову заявили про атаку і збиття ракет над Курськом. Про наслідки російська влада поки що мовчить. За словами місцевого т.в.о. губернатора, уночі російська ППО начебто знищила 4 українські ракети над Октябрьським та Курчатовським районами. Очільник регіону закликав містян у разі виявлення осколків збитих ракет звертатися до спецслужб. Місцеві жителі розповіли SHOT, що в небі над Курськом після вибуху було видно яскравий спалах у небі. Від гучного звуку у кількох районах в автомобілів спрацювала сигналізація.
- Також у вівторок, 30 липня, у російському Єкатеринбурзі на оборонному заводі з хімічною продукцією сталась пожежа, яка розгорнулась на щонайменше 800 кв м. Це трапилось у будівлі НВО (науково-виробничого об'єднання) "Автоматика". Відомо, що спалах стався саме у будівлі з хімічною продукцією. Офіційних відомостей про постраждалих не було, проте ближче до вечора у будівлі обвалився дах в одному з цехів.
- І наступного дня "бавовна" для Курська продовжилась: українські військові вночі 31 липня атакували склад зберігання озброєння і військової техніки російських окупантів неподалік від Курська. Зазначається, що біля Курська працювала ворожа ППО, а також лунали вибухи в точках прицілювання. "Бойову роботу вели визначені підрозділи зі складу сил та засобів ВМС Збройних Сил України, у взаємодії з іншими частинами Сил оборони", – повідомили в Генштабі. Тим часом місцевий губернатор писав про пожежу на одному з об'єктів. Уже під ранок, за його словами, рятувальники локалізували вогонь на об'єкті. Натомість внаслідок пожежі люди не постраждали.
- Наступна пожежа в Росії спалахнула у четвер, 1 серпня, на одному з найбільших нафтопереробних заводів, який розташований в Омську. Пожежа виникла на площі 300 кв м. Горіла установка АВТ-10 на "Газпромнефть – Омський НПЗ".
- Окрім того, цього тижня безпілотники Головного управління розвідки атакували нафтокомбінат "Атлас" у Ростовській області РФ. Туди влучили щонайменше 15 БПЛА. Зазначається, що дрони ГУР уразили склад паливно-мастильних матеріалів на території комбінату "Атлас" управління федеральної агенції державних резервів РФ в Ростовській області, який розташований у населеному пункті Каменськ-Шахтинський. Він забезпечує постачання ПММ в інтересах військових частин та підрозділів РФ, які дислокуються на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей.
- А вночі 3 серпня українські війська завдали удару по аеродрому "Морозовськ", а також атакували низку нафтобаз та об’єктів зберігання паливно-мастильних матеріалів у трьох регіонах РФ. На знімках видно повне знищення одного зі складів авіаційного озброєння цього аеродрому. Також Сили оборони атакували низку нафтобаз та об’єктів зберігання паливно-мастильних матеріалів російських окупантів в Білгородській, Курській та Ростовській областях. Унаслідок цього сталося загоряння щонайменше двох резервуарів з нафтопродуктами. Також про атаку безпілотників повідомив губернатор Ростовської області Василь Голубєв. "Унаслідок масованої атаки БПЛА пошкоджень зазнала низка складських об'єктів у Кам'янському та Морозівському районах РФ. Служби екстреного реагування ліквідовують загоряння. Інформацію про постраждалих уточнюють", – написав він. Водночас телеграм-канал Astra, посилаючись на місцевих, інформує, що було пошкоджено військовий аеродром "Морозовськ". Зазначають, що, судячи з детонації, ймовірно, горить або склад боєприпасів, або цистерни з паливом.
Удар по базі РФ у Сирії
- Спецпризначенці Головного управління розвідки Міноборони України наприкінці липня 2024 року здійснили комплексний удар по позиціях російських військ у Сирії: ціллю була техніка РФ на аеродромі Кувейрес. За словами джерела, група "Хімік" вдарила по російській базі Сирії, а метою таких дій була військова техніка ворога на окупованому ними аеродромі Кувейрес, що розташований на схід від Алеппо. Зазначено, ГУР завдало удару наступного дня після зустрічі очільника Кремля Володимира Путіна з президентом Сирії Башаром Асадом – вона відбулась 24 липня. Kyiv Post також оприлюднило відео, де зафіксовано знищення рухомого комплексу РЕБ окупантів, після чого українські дрони атакують військові обʼєкти РФ на аеродромі. Відомо, що сирійський аеродром Кувейрес росіяни контролюють з 2015 року та використовують його у військових цілях. За словами джерела видання в розвідці, РФ також використовує цей обʼєкт для тренування й відправки іноземних найманців на війну в Україну.
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