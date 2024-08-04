Десятки дронів над областями РФ, пожежа на нафтозаводі в Омську та удар по аеродрому в Ростовській області: де в росіян вибухало та палало цього тижня

Більше про "бавовну" в Росії та на тимчасово окупованих територіях – у тижневому огляді Еспресо.

"Бавовна" у Криму, знищений розрахунок С-300 у Бердянську та прильоти у Луганську й Макіївці

Сили оборони України завдали ударів по підводному човну та зенітному ракетному комплексу С-400 РФ у тимчасово окупованому Криму.У порту тимчасово окупованого Севастополя Сили оборони уразили підводний човен російського чорноморського флоту "Ростов-на-Дону". В результаті влучання човен затонув на місці, повідомили у Генштабі. Зазначається, що підводний човен Б-237 "Ростов-на-Дону" є одним з чотирьох підводних човнів класу "Kilo", здатних застосовувати ракети "Калібр". Він був введений в експлуатацію 26 грудня 2014 року. Крім того, за підтвердженою інформацією 2 серпня підрозділами ракетних військ, у взаємодії з підрозділами Військово-Морських Сил Збройних Сил України суттєво пошкоджено 4 пускові установки ЗРК "Тріумф".

Окрім того, у ніч з 1 на 2 серпня у тимчасово окупованому Криму також лунали вибухи. Російські пропагандисти кажуть про нібито застосування ракет ATACMS. Потужні звуки вибухів було чутно у Севастополі, Сімферополі, Саках і Євпаторії. Так званий губернатор Севастополя Михайло Развожаєв заявив про загрозу балістики та БПЛА. У Криму буцімто працювало ППО, фіксували падіння уламків. Після 3:00 Развожаєв виступив зі заявою, що на одну з доріг Севастополя буцімто впали уламки збитої ракети ATACMS. Окупанти попросили місцевих не виходити на вулицю та щільно закрити вікна. Уже пізніше Развожаєв повідомив, що після обстеження одного з будинків на вулиці Сімонка нібито з'ясувалося, що "на дах 9-поверхового будинку впали не частини БПЛА, а збита фугасна частина ракети ATACMS".

Також бійці Сил спеціальних операцій (ССО) уразили російський зенітно-ракетний комплекс (ЗРК) С-300 у тимчасово окупованому Бердянську Запорізької області. Про це стало відомо 3 серпня. За даними ЦЖР, минулого тижня за допомогою БПЛА українські воїни вистежили і вразили ППО окупантів між мікрорайонами "Макортами" та "8 березня" на заході міста Бердянськ. "Після влучання та подальшої детонації боєкомплекту ЗРК виникла пожежа, яка охопила близько 36 гектарів степу на азовських кручах", – йдеться у повідомленні. Зазначають, що про базування С-300 в цьому квадраті було відомо з початку окупації Бердянська. Розрахунок російського ППО прикривав воєнний полігон окупантів у Новопетрівці і неодноразово збивав українські ракети і безпілотники.

У неділю, 4 серпня, у тимчасово окупованому Маріуполі Донецької області сталася масштабна пожежа. Займання сталося неподалік від нової військової бази окупантів. "Маріупольский спротив" повідомляє про не раптову пожежу в місці нової військової бази в районі "Хладокомбінату", – розповів Андрющенко. Радник мера зазначив, що пожежу спостерігає все місто. За його словами, детонації поки немає. "Вибухів не було, але росіяни швидесенько виїжджають", – заявив Андрющенко.

А ввечері неділі, 4 серпня, у тимчасово окупованих Луганську та Макіївці зафіксовані прильоти по базах російських загарбників, які вони розгорнули на промислових об'єктах. О 16:21 з’явилась інформація про те, що у Луганську повідомляють про прильот, та фото, на якому видно хмару диму. "На місці прильотів у Луганську підіймається густий чорний дим. Почалась сильна пожежа. Повідомляється про вторинні детонації. Схоже на влучання у склад боєприпасів", – згодом написав журналіст Денис Казанський. Пізніше він повідомив, що у Макіївці на Донеччині також прильот по базі російських окупантів на одному з промислових підприємств міста. Голова Луганської ОВА Артем Лисогор також відреагував на інформацію про влучання в обласному центрі. Він написав, що у Луганську горить на 100-му машинобудівному заводі. "Сьогодні по обіді, як повідомляють окупаційні ЗМІ, в цьому місті пролунало 12 вибухів. Пишуть про незрозумілу окупантам "комбіновану бавовну". Розквітнути їй дозволила російська система ППО, яка збиває все тільки для телевізійних сюжетів та телеграм-каналів”, – написав Лисогор.

Думки експертів

Військовий експерт Defence Express Іван Киричевський припускає, що епізод щодо Курська може бути початком прориву Сил оборони щодо можливості завдавати комплексних ударів по території РФ.

"Повідомлень про наявність літальних безпілотників у ВМС нема, відповідно завести туди катери-камікадзе суходолом під Курськ можливості нема, тому тут залишається тільки один варіант із "Нептуном". Звісно, сам характер удару, тобто куди били, може говорити про дальність, бо там усього 100 км до лінії державного кордону, але ж ми не знаємо де могла стояти пускова установка. Проте Генштаб зробив перший натяк: точки прицілювання, тобто, якщо було кілька точок прицілювання, значить було кілька ракет", – каже експерт.

Він переконаний, це великий прорив, якщо українські військові фіксували наслідки роботи зброї у режимі реального часу: "Навіть, якщо до кінця знаємо що саме там згоріло в росіян на базі під Курськом, але хоча б зафіксували факт, що ракета долетіла куди її влучали".

Як зазначає видання Forbes, Україна протягом липня вперше запустила більше ударних дронів, аніж росіяни. Підрахунки видання свідчать, що РФ у липні запустила по території України 426 "шахедів", натомість українці за аналогічний період застосували понад 520 безпілотників.

"Росія, мабуть, менш ефективна у збиванні дронів, оскільки українські удари завдають більших економічних збитків нафтопереробним заводам та іншим цілям. Україна ж, можливо, отримує перевагу у стратегічній війні з використанням безпілотників великої дальності", – пише Forbes.

Генерал армії України, голова Служби зовнішньої розвідки України (2005-2010) Микола Маломуж прокоментував ураження Силами оборони підводного човна ЧФ РФ "Ростов-на-Дону" у Севастополі. За його словами, знищення підводного човна означає, що менше ракет "Калібр" може бути запущено в Україну.