Україна цьогоріч зможе залучити близько 10 винищувачів F-16 через нестачу навчених пілотів, - NYT
Через брак підготовлених пілотів Україна у 2024 році зможе використати близько 10 винищувачів F-16, які поставлять союзники
Про це пише The New York Times.
"Україна сподівається, що F-16, які оснащені потужними системами радіоелектронної боротьби та низкою іншої зброї, можна буде використовувати в координації з іншою західною зброєю, як-от системи протиповітряної оборони Patriot, щоб розширити територію, яка вважається надто небезпечною для польотів російських пілотів. Вони також сподіваються, що реактивні літаки додадуть ще один рівень захисту для українських міст і критичної інфраструктури від невпинних ракетних атак і атак безпілотників", - йдеться в матеріалі.
Однак, за словами експертів, "негайний вплив" літаків стримає брак підготовленої кількості пілотів.
Офіційні американські особи зауважили, згідно з очікуваннями, цьогоріч будуть готові 20 пілотів для F-16 у різних напрямках навчань, що проходять у Нідерландах, США й Данії.
Вони додали: зазвичай на один літак має бути два пілоти - для відпочинку екіпажу й навчання. Таким чином, Україна цього року зможе залучити до роботи близько 10 винищувачів F-16.
Водночас наголошується, що важливою складовою є і технічне обслуговування.
"Потрібні не лише пілоти. Технічне обслуговування також є ключовою частиною цього, а також навчання техніків", — уточнив глава Об’єднаного комітету начальників штабів США і колишній пілот F-16 Чарльз К. Браун.
Винищувачі F-16 для України: що відомо
21 травня 2023 року президент США Джо Байден схвалив навчання українців на F-16. Володимир Зеленський запевнив, що Україна не використовуватиме ці літаки, щоб бити по території РФ.
У Данії зазначили, що поставлять Україні 19 літаків за умови невикористання їх на території РФ. Відомо, що перша група пілотів уже розпочала навчання на F-16 у Данії. Нідерланди нададуть нашій країні 42 винищувачі. Водночас Норвегія надасть Україні F-16, але точна їхня кількість невідома.
15 вересня 2023 року Бельгія долучилася до навчання українських пілотів на F-16. Попередньо у міноборони країни заявили, що не нададуть Україні винищувачі F-16, проте згодом в уряді припустили передачу Україні кількох F-16 наступного року. У 2024 році Нідерланди планують передати Україні першу партію винищувачів F-16.
12 жовтня 2023 року стало відомо, що Нідерланди відправлять F-16 до Румунії, де тренуватимуться українські пілоти, а згодом українські пілоти розпочали льотну підготовку на винищувачах F-16 на авіабазі в штаті Аризона у США.
На початку січня 2024 року речник Пентагону бригадний генерал Патрик Райдер заявив, що українські льотчики завершать навчання на винищувачах F-16 у цьому році.
8 лютого посол в Нідерландах Олександр Карасевич заявив, що Україна отримає від Нідерландів винищувачі F-16 уже в цьому році, проте точну дату не озвучують.
21 лютого стало відомо, що перша група у складі чотирьох українських пілотів планує завершити навчання на винищувачах F-16 до літа 2024 року.
18 березня президент Румунії Клаус Йоганніс схвалив навчання українських пілотів на винищувачах F-16, що відбуватимуться на військовій базі країни у Фетешті.
22 березня перші 10 українських пілотів пройшли базові навчання на винищувачах F-16 у Великій Британії.
29 березня уряд Бельгії на засіданні схвалив рішення щодо виділення €100 млн для України на обслуговування винищувачів F-16.
Згодом посол Данії в Україні Олє Егберг Міккельсен заявив, що Данія відправить Україні обіцяні винищувачі F-16 уже влітку 2024 року.
26 квітня стало відомо, що в Бельгії вирішили поставити Україні винищувачі F-16 в цьому році, але наразі не відомі точні терміни
29 квітня речник ПС ЗСУ Ілля Євлаш заявив, що Україна готує комплекс заходів для захисту винищувачів F-16, коли вони перебуватимуть на аеродромах. Зокрема йдеться про підземні сховища, бункери.
10 липня президент України Володимир Зеленський заявив, що ЗСУ потребуютьщонайменше 128 винищувачів F-16 для рівняння сил України та Росії в небі.
Тоді ж у Норвегії повідомили, що держава передасть Україні 6 літаків F-16. За словами прем’єр-міністра Йонаса Гар Стере, постачання винищувачів має відбутися у цьому році.
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