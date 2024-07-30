Україна цьогоріч зможе залучити близько 10 винищувачів F-16 через нестачу навчених пілотів, - NYT

Про це пише The New York Times.

"Україна сподівається, що F-16, які оснащені потужними системами радіоелектронної боротьби та низкою іншої зброї, можна буде використовувати в координації з іншою західною зброєю, як-от системи протиповітряної оборони Patriot, щоб розширити територію, яка вважається надто небезпечною для польотів російських пілотів. Вони також сподіваються, що реактивні літаки додадуть ще один рівень захисту для українських міст і критичної інфраструктури від невпинних ракетних атак і атак безпілотників", - йдеться в матеріалі.

Однак, за словами експертів, "негайний вплив" літаків стримає брак підготовленої кількості пілотів.

Офіційні американські особи зауважили, згідно з очікуваннями, цьогоріч будуть готові 20 пілотів для F-16 у різних напрямках навчань, що проходять у Нідерландах, США й Данії.

Вони додали: зазвичай на один літак має бути два пілоти - для відпочинку екіпажу й навчання. Таким чином, Україна цього року зможе залучити до роботи близько 10 винищувачів F-16.

Водночас наголошується, що важливою складовою є і технічне обслуговування.

"Потрібні не лише пілоти. Технічне обслуговування також є ключовою частиною цього, а також навчання техніків", — уточнив глава Об’єднаного комітету начальників штабів США і колишній пілот F-16 Чарльз К. Браун.