Вибухи у Єкатеринбурзі та Санкт-Петербурзі, атака БПЛА низки російських областей і прильоти у тимчасово окупованому Криму: де у росіян вибухало та палало цього тижня

Більше про "бавовну" в Росії та на тимчасово окупованих територіях – у тижневому огляді Еспресо.

Вибухи й пожежі в Єкатеринбурзі і Санкт-Петербурзі, атака БПЛА низки російських областей

У ніч на вівторок, 27 лютого, росіяни заявили про атаку безпілотників на Брянську і Білгородську області. Там начебто працювала російська ППО. За їхніми словами, російські засоби ППО за ніч збили два начебто українські БПЛА над Брянською областю та один над Білгородською. Губернатор Брянської області Олександр Богомаз підтвердив, що протиповітряна оборона начебто збила дрони у регіоні.

Наступного дня російське міністерство оборони знову заявило про нібито атаку безпілотника на Білгородську область. "Сьогодні вночі припинено спробу київського режиму зробити терористичну атаку із застосуванням БПЛА літакового типу по об'єктах на території Російської Федерації", – йшлося в повідомленні.

А 29 лютого Росія звинуватила Україну в атаці БПЛА на Курську область. Зазначалося, що російська ППО буцімто знищила дрон у Курській області.

Уранці в четвер, 29 лютого, в порту російського Санкт-Петербурга загорівся криголам "Єрмак", який перебував на утилізації. Пожежа спалахнула в порту, розташованому в Кіровському районі міста, на пришвартованому криголамі. За інформацією російських еменесників, повідомлення про спалах судна надійшло близько 11:30. Займання сталося на нижній палубі – там нібито загорілося сміття. У пропагандистських телеграм-каналах повідомляли, що пожежа могла початися начебто через зварювальні роботи. Потім вогонь поширився й загасити його самостійно не вдалося. Згодом еменесники повідомили, що займання на першій палубі локалізовано на 20 квадратних метрах. На другій вогонь поширився на 35 квадратних метрів.

У п'ятницю, 1 березня, росЗМІ заявили про спробу атаки трьох безпілотників на оборонний завод у Нижегородській області. Зазначалося, що безпілотники нібито намагались атакувати оборонний завод імені Свердлова у Дзержинську Нижегородської області. Згідно з повідомленнями, російська РЕБ перехопила 3 безпілотники, що нібито летіли на завод. Очільник Дзержинська заявив, що над містом вночі нібито було збито три безпілотники:"Жертв і руйнувань немає, заводи працюють штатно". Пізніше губернатор Курської області Роман Старовойт заявив, що внаслідок атаки БПЛА без світла залишилися три прикордонні селища. "Унаслідок прильоту безпілотника з боку України в населених пунктах Свердліково, Дар'їно і Миколаєво-Дар'їно Суджанського району немає світла", – сказав він.

Українські розвідники вразили російський ракетно-гарматний комплекс "Панцирь-С1" у Білгородській області РФ. Через це були поранені окупанти. "Після влучання "Панцирь" виведений з ладу, а його екіпаж зазнав санітарних втрат – поранення зазнали двоє російських окупантів", – йдеться в повідомленні.

У російському Санкт-Петербурзі вночі 2 березня стався вибух у житловому будинку. Росіяни кажуть, що внаслідок падіння осколків безпілотника пошкоджено багатоповерхівку, начебто є травмовані. За попередньою інформацією, дрон спричинив вибух у будинку на Піскарьовському проспекті, 161 у Петербурзі. За словами місцевих жителів, рано вранці вони побачили у небі яскравий спалах і почули гучний звук вибуху. Перед цим вони чули в небі звук мотора. Пізніше губернатор регіону Олександр Бєглов повідомив про "пригоду" у Червоногвардійському районі, однак не уточнив, що саме сталося. За його словами, внаслідок інциденту немає жертв. "Частково постраждало скління балконів двох будинків. Жителів постраждалих квартир евакуйовано", – написав губернатор.

У ніч з 1 на 2 березня 2024 року в місті Єкатеринбург (Урал, РФ) стався вибух на Калінінській електропідстанції, що розташована на вулиці Шефській. "Вибух та яскравий спалах зафіксували поблизу будівлі електричної підстанції на вулиці Шефській у Єкатеринбурзі. За однією з версій причиною могло стати коротке замикання", – йшлося у повідомленні. Водночас російські інформаційні ТГ-канали з посиланням на джерела у силових органах казали не про "коротке замикання", а про умисний підрив, і звертали увагу на той факт, що даний об'єкт забезпечує енергією три оборонні підприємства: "Машинобудівний завод імені М. І. Калініна", "Турбомоторний завод" та "Уралмаш". Ймовірно, детонація відбулася за таймером. Постраждалих не було.

Увечері суботи, 2 березня, у російському Санкт-Петербурзі біля морського порту Бронка працювали засоби протиповітряної оборони. "Мешканці повідомили в екстрені служби "про хлопки та вибухи" над Фінською затокою, імовірно, в районі порту Бронка в Петербурзі", – йшлося у повідомленні. Згодом губернатор Санкт-Петербурга Олександр Дрозденко заявив, що в Ломоносовському районі Ленінградської області, мовляв, спрацювали засоби ППО. За його словами, повітряні цілі нібито вражені над акваторією та узбережжям Фінської затоки. Крім того, як повідомили пропагандисти, аеропорт Пулково пів години мав обмеження в прийомі та відправленні авіарейсів. Згодом міністерство оборони РФ звинуватило Україну в атаці Росії безпілотником.

Фото: скрін з відео

Вибухи у тимчасово окупованій Новій Каховці біля штабу партії Путіна та у різних частинах Криму

Вранці 27 лютого у Новій Каховці пролунали вибухи біля входу в офіс окупаційної партії "Єдина Росія" та неподалік від організованої окупантами виборчої дільниці. "Сили руху опору передали "привіт" окупантам та зупинили фейковий "виборчий" процес у захопленому місті. Наразі ворог намагається приховати факт присутності сил спротиву окупації на ТОТ. Відтак росіяни, аби не сіяти паніку, наразі заявляють про міфічні БПЛА, які нібито вдарили по об'єктах, хоче це не відповідає дійсності", – йшлося у дописі. Рух опору зауважує, що кожен колаборант, який допомагає організовувати "виборчий процес", понесе відповідальність за свої дії.

29 лютого, російське відомство стверджувало, що над Кримським півостровом було збито БПЛА "літакового типу". Місцеві медіа писали про сильні звуки вибухів. "Близько 15:45 припинено спробу "київського режиму" зробити терористичну атаку із застосуванням БПЛА літакового типу по об'єктах "на території РФ". Черговими засобами ППО український безпілотний літальний апарат знищено над територією Республіки Крим", – йшлося в повідомленні. Телеграм-канал "Кримський вітер" додав, що у Сімферопольському та Червоногвардійському районах було чутно сильний вибух. Згодом пролунали ще вибухи.

У п'ятницю, 1 березня, російські окупанти також оголошували ракетну загрозу в тимчасово захопленому Криму. Про ракетну загрозу в Криму окупанти оголосили близько 14:30. Росіяни заявили, що застосували маскувальний дим над Севастопольською бухтою. Також був перекритий Кримський міст. Українські партизани "Кримський вітер" зафіксували численні вибухи у Євпаторії, Сакському районі, центрі Севастополя та у Гвардійському. Російські окупанти не визнавали, що у Криму були прильоти, за їхньою версією над півостровом працювала ППО. Натомість партизани повідомили про пожежу південніше від злітної смуги аеропорту "Сімферополь". Водночас центр Севастополя залишився без електроенергії, були проблеми з інтернетом.

У ніч проти неділі, 3 березня, росіяни заявили, начебто протиповітряна оборона працювала над тимчасово окупованим Кримом.За їхніми даними, йдеться про 38 безпілотників. В атаці російська сторона традиційно звинувачує Україну.

Фото: ЦНС

Думки експертів

Як вважають в Інституті вивчення війни (ISW), окупанти бояться нових ударів ЗСУ, тому намагаються дезорганізувати та обманути українську розвідку. Аналітики посилаються на інформацію українського військового оглядача Костянтина Машовця.

За його словами, підрозділи 31-ї російської дивізії протиповітряної оборони у тимчасово окупованому Криму почали широко використовувати фальшиві позиції та фальшиві радіопереговори, щоб ввести в оману українську розвідку.

Полковник Великої Британії у відставці Глен Грант вважає, що знищення Кримського мосту значно послабить можливості російських окупантів на лінії фронту.

"Безумовно, першочерговою ціллю стратегічного значення є Кримський міст. Його руйнування порушило б транспортне сполучення з Кримом, змусивши Росію покладатися на морські або сухопутні шляхи, що створює логістичні проблеми. Крім того, будь-які затримки через пошкодження залізничних мостів ще більше ускладнять пересування росіян", – пояснив Грант.

Разом із тим, за його словами, операції в тилу вимагають також активних дій безпосередньо на лінії фронту. Лише за таких умов це може дати позитивний ефект.