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Акаунти-мільйонники у Twitter повинні будуть підтверджувати особу

21 серпня, 2023 понедiлок
18:55
Технології Twitter

Платформа соціальних мереж, раніше відома як Twitter, тепер вимагатиме, щоб користувачі X Blue надсилали селфі разом із фотографією державного посвідчення особи

Про це інформує Al Jazeera.

Віднині X запроваджує нову вимогу для користувачів-мільйонників. Зокрема необхідно буде надсилати селфі з фото документа, що посвідчує особу.

Для перевірки особистих даних буде використовуватися програмне забезпечення ізраїльської фірми AU10TIX, яке зберігатиме інформацію протягом 30 днів. X стверджує, що дані з профілю користувача потрібні для забезпечення безпеки та захисту, в тому числі для попередження підробки особи.

Проте вибір компанії викликав невдоволення серед багатьох користувачів колишньої Twitter, які вказали на те, що співробітники AU10TIX мають зв’язки з розвідкою Ізраїлю. Також деякі користувачі висловили свою незгоду з тим, що вони мають давати компанії свої дані, коли раніше було повідомлено про багато випадків витоку даних.

AU10TIX почав свою діяльність у 1980-х і 90-х роках, створюючи системи перевірки особи для аеропортів і прикордонної служби, а потім у 2002 році перейшов до роботи з цифровими просторами на тлі розвитку Інтернету. Зараз серед його клієнтів є такі великі компанії, як Uber, PayPal і Google.

Які відбулись нововведення у Twitter після купівлі компанії Ілоном Маском

27 жовтня 2022 року Маск натякнув, що придбав компанію Twitter, яка володіє однойменною соцмережею. Він поділився відео, на якому заходить до штаб-квартири компанії. Крім того, мільярдер змінив підпис на своїй сторінці у соцмережі на "Chief Twit". 

Ілон Маск запустив у twitter преміальну підписку за $8 доларів, яка потрібна для отримання синьої галочки та верифікації облікового запису. Крім того, Маск заявив, що будь-який twitter-акаунт, що використовує чуже ім'я без чіткого вказання на пародію, буде заблокований. 

22 листопада 2022 року мільярдер презентував нову концепцію розвитку компанії, у якій наголосив на пріоритетності шифрування приватних повідомлень. Розробники працюватимуть і над створенням голосових і відеодзвінків між обліковими записами.

Ілон Маск також оголосив, що почне відновлювати заблоковані акаунти в мережі. Зокрема, він розблокував акаунт колишнього президента США Дональда Трампа та зняв обмеження на акаунти, пов'язані з Кремлем. 

Потім у Twitter запустили лічильник, який показує, скільки людей переглянули опублікований твіт, оголосили про розширення списку політичної реклами, яку можна публікувати в соціальній мережі, та запровадили нову політику "нульової толерантності" до дописів із насильницькими висловлюваннями.

18 лютого компанія Twitter заявила, що лише передплатники Twitter Blue зможуть користуватися функцією двофакторної аутентифікації через СМС.

4 квітня користувачі Twitter помітили, що кнопка у вигляді синього птаха у верхньому лівому кутку сторінки змінилася на зображення собаки породи сіба-іну Doge, на честь якої названа криптовалюта Dogecoin. Таке рішення власник Twitter Ілон Маск пояснив тим, що ще коли він тільки замислювався про придбання якоїсь соцмережі один з користувачів порадив йому купити Twitter і змінити лого з пташкою на собаку.

3 14 квітня користувачам дозволено стягувати плату за доступ до свого контенту: від довгого тексту до багатогодинного відео. Крім того, у соцмережі користувачам із платною підпискою дозволили публікувати довгі відео.

1 червня власник соціальної мережі Twitter Ілон Маск, підтвердив, що платформа може бути перейменована на X у відповідь на твіт Daily News.

1 липня Twitter закрив доступ до публікацій неавторизованим користувачам і тепер вимагатиме від них мати обліковий запис у соцмережі для перегляду твітів.

16 серпня платформа запровадила нову функцію для користувачів преміум-підписки, яка передбачає можливість виділяти деякі публікації в новій вкладці Highlights. 

Також мільярдер Ілон Маск заявив, що у соціальній мережі X, відомій раніше як Twitter, зникне функція блокування користувачів.  

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