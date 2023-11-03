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КНДР підтвердила закриття кількох посольств

3 листопада, 2023 п'ятниця
10:13
Світ КНДР, Північна Корея

У міністерстві закордонних справ КНДР офіційно підтвердили закриття до дванадцяти посольств країни, щоб зробити "дипломатичний потенціал більш ефективним"

Про це повідомляє газета Welt.

3 листопада речник міністерства закордонних справ КНДР підтвердив наміри закрити до 12 посольств, зокрема в Іспанії, Гонконзі та різних африканських країнах, що становить майже 25% усіх місій країни у світі.

"Ми проходимо через процес змін, який включає відкликання та відкриття дипломатичних місій відповідно до мінливого глобального середовища та національної зовнішньої політики", - поінформував речник МЗС КНДР.

Причину таких заходів він зазначив як те, що влада хоче зробити свій "дипломатичний потенціал більш ефективним". Більше подробиць речник не надав.

Майже одночасно стало відомо, що КНДР поставила Росії різні типи ракет, про що повідомили південнокорейські військові. 

Співпраця КНДР з Росією

Ще 13 липня 2022 року Північна Корея визнала терористичні "ДНР" та "ЛНР" і їхню незалежність. Україна засудила таке рішення та оголосила про розрив дипломатичних відносин з країною.

Згодом Володимир Путін заявив лідеру Північної Кореї, що дві країни "спільними зусиллями будуть розширювати всебічні та конструктивні двосторонні відносини".

Натомість у січні 2023 року представниця США при Раді Безпеки ООН відзначила: Іран та Північна Корея, які вже передавали Росії зброю та боєприпаси для ударів по Україні, продовжують розглядати можливості нових постачань, попри заборону Радбезу.

Вже в березні Америка не спостерігала постачання додаткового озброєння російській армії з боку Північної Кореї. Але у квітні Велика Британія заявила, що Росія порушує санкції ООН щодо збройного ембарго, які сама ж погоджувала в Радбезі ООН проти Північної Кореї та Ірану.

12 червня лідер Північної Кореї Кім Чен Ин наголосив на бажанні зміцнювати стратегічне співробітництво з Росією та прагненні "будувати могутню країну та надійний захист глобального миру та безпеки, міцно тримаючись за руки з російським президентом" Володимиром Путіним.

25 липня повідомлялося, що делегація міноборони РФ на чолі з його очільником Сергієм Шойгу 25–27 липня відвідає Північну Корею для "зміцнення військових зв'язків Москви та Пхеньяна". А 26 липня міністр оборони Росії Сергій Шойгу зустрівся у Пхеньяні з очільником міноборони Північної Кореї Кан Сун Намом. Під час зустрічі вони нібито обговорили плани розвитку військової співпраці між РФ та КНДР.

27 липня стало відомо, що Шойгу супроводжував Кім Чен Ина на оборонній виставці, на якій були представлені заборонені резолюцією Радбезу ООН балістичні ракети.

6 серпня Кім Чен Ин закликав збільшити виробництво зброї в КНДР. 10 серпня він закликав військове керівництво країни тренуватися і готуватися до можливої війни. 14 серпня – наказав збільшити виробництво ракет у КНДР перед початком навчань США та Південної Кореї.

15 серпня держдеп США заявив, що будь-яка військова угода між РФ та КНДР стане порушенням резолюцій ООН. Згодом міністерство фінансів США оголосило про запровадження санкцій проти трьох компаній із Казахстану, Росії та Словенії, які сприяють торгівлі зброєю між Москвою та Пхеньяном.

З початку серпня КНДР передала Росії понад 1 мільйон артилерійських снарядів та іншої зброї у 10 партіях, дізналася розвідка Південної Кореї.

Розвідка Південної Кореї 2 листопада повідомила депутатам парламенту країни, що нещодавно Пхеньян надав Москві понад мільйон артилерійських снарядів у рамках поглиблення військового співробітництва між двома країнами.

Росія
КНДР
зброя
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