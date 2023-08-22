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Маск заявив, що X приховуватиме заголовки від посилань

22 серпня, 2023 вiвторок
12:19
Технології Ілон Маск

Соціальна мережа X, раніше відома як Twitter, почне приховувати заголовки від новинних посилань, оскільки гендиректор Ілон Маск закликає журналістів публікуватися безпосередньо на платформі

Про це інформує Forbes.

Стало відомо про тестування платформою X змін, які приховають текстову інформацію у твітах з посиланнями на новини. Анонімне джерело розповіло, що це змінить вигляд новин на платформі, бо твіти з посиланнями будуть показувати тільки головне фото.

Маск радить журналістам публікувати свої тексти безпосередньо у соцмережі, бо це допоможе побороти клікбейт: "Це моя ідея, яка значно поліпшить естетику".

Зараз новини, якими діляться на X, виглядають як картки, де є фото, заголовок і короткий опис.

Повідомляється, після зміни головне фото все ще буде активним і вестиме до статті, але користувачам доведеться самостійно додавати будь-який текст, який вони хочуть бачити у твіті.

"Якщо ви журналіст, який хоче більше свободи писати й більшого доходу, то публікуйте безпосередньо на цій платформі!" - заявив Маск і пояснив, що готовий платити частку доходу від реклами та підписки за публікації безпосередньо на X.

Нововведення у Twitter після купівлі компанії Ілоном Маском

27 жовтня 2022 року Маск натякнув, що придбав компанію Twitter, яка володіє однойменною соцмережею. Він поділився відео, на якому заходить до штаб-квартири компанії. Крім того, мільярдер змінив підпис на своїй сторінці у соцмережі на "Chief Twit". 

Ілон Маск запустив у twitter преміальну підписку за $8 доларів, яка потрібна для отримання синьої галочки та верифікації облікового запису. Крім того, Маск заявив, що будь-який twitter-акаунт, що використовує чуже ім'я без чіткого вказання на пародію, буде заблокований. 

22 листопада 2022 року мільярдер презентував нову концепцію розвитку компанії, у якій наголосив на пріоритетності шифрування приватних повідомлень. Розробники працюватимуть і над створенням голосових і відеодзвінків між обліковими записами.

Ілон Маск також оголосив, що почне відновлювати заблоковані акаунти в мережі. Зокрема, він розблокував акаунт колишнього президента США Дональда Трампа та зняв обмеження на акаунти, пов'язані з Кремлем. 

Потім у Twitter запустили лічильник, який показує, скільки людей переглянули опублікований твіт, оголосили про розширення списку політичної реклами, яку можна публікувати в соціальній мережі, та запровадили нову політику "нульової толерантності" до дописів із насильницькими висловлюваннями.

18 лютого компанія Twitter заявила, що лише передплатники Twitter Blue зможуть користуватися функцією двофакторної аутентифікації через СМС.

4 квітня користувачі Twitter помітили, що кнопка у вигляді синього птаха у верхньому лівому кутку сторінки змінилася на зображення собаки породи сіба-іну Doge, на честь якої названа криптовалюта Dogecoin. Таке рішення власник Twitter Ілон Маск пояснив тим, що ще коли він тільки замислювався про придбання якоїсь соцмережі один з користувачів порадив йому купити Twitter і змінити лого з пташкою на собаку.

3 14 квітня користувачам дозволено стягувати плату за доступ до свого контенту: від довгого тексту до багатогодинного відео. Крім того, у соцмережі користувачам із платною підпискою дозволили публікувати довгі відео.

1 червня власник соціальної мережі Twitter Ілон Маск, підтвердив, що платформа може бути перейменована на X у відповідь на твіт Daily News.

1 липня Twitter закрив доступ до публікацій неавторизованим користувачам і тепер вимагатиме від них мати обліковий запис у соцмережі для перегляду твітів.

16 серпня платформа запровадила нову функцію для користувачів преміум-підписки, яка передбачає можливість виділяти деякі публікації в новій вкладці Highlights. 

Також мільярдер Ілон Маск заявив, що у соціальній мережі X, відомій раніше як Twitter, зникне функція блокування користувачів.  

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Ілон Маск
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