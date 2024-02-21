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Британія ввела санкції проти керівників виправної колонії, де помер Навальний

21 лютого, 2024 середа
13:57
Світ Олексій Навальний

У середу, 21 лютого, уряд Великої Британії наклав санкції на шістьох керівників виправної колонії, де напередодні помер російський опозиціонер Олексій Навальний

Про це йдеться у заяві на сайті британського уряду.

Зазначається, що співробітникам ІЧ-3 "Полярний вовк" у заполярному селищі Харп, де був затриманий і вбитий Навальний, буде заборонено в'їзд до Великобританії, а їхні активи будуть заморожені.

Зокрема, санкції запроваджено стосовно полковника голови цієї колонії Вадима Калініна та його заступників Сергія Коржова, Василя Видріна, Володимира Пилипчика, Олександра Голякова й Олександра Образцова.

Таким чином Великобританія стала першою країною, яка запровадила санкції у відповідь на смерть російського опозиціонера Навального.

"Зрозуміло, що російська влада бачила в Навальному загрозу і неодноразово намагалася змусити його замовкнути. Ось чому сьогодні ми вводимо санкції щодо найвищих тюремних чиновників, відповідальних за його утримання у виправній колонії, де він провів свої останні місяці. Відповідальні за жорстоке поводження з Навальним не повинні мати ілюзій: ми притягнемо їх до відповідальності", - заявив міністр закордонних справ Великобританії Девід Кемерон.

Смерть Навального: що відомо

У п'ятницю, 16 лютого, федеральна служба виконання покарань РФ заявила про смерть ув'язненого опозиціонера Олексія Навального.

Того ж дня сотні протестувальників вийшли на вулиці європейських міст, щоб висловити своє обурення смертю Навального, звинувачуючи в цьому Путіна. У Росії не дозволяли класти квіти в пам'ять про опозиціонера. 

Близьким Навального відмовлялися показувати та віддавати його тіло. Перед цим російська еміграційна "Нова газета. Європа" розповіла, що тіло Олексія Навального нібито вкрито синцями. Це може бути як після побоїв, так і внаслідок судом, викликаних дією отрути. 

З посиланням на власні джерела у слідчому комітеті Росії та оточенні Навального російське опозиційне видання Sota повідомило, що він загинув від поступового отруєння малими дозами.

Очільниця комітету бундестагу з питань оборони Марі-Агнес Штрак-Циммерманн заявила, що смерть російського опозиціонера має підштовхнути канцлера Німеччини Олафа Шольца до відправки крилатих ракет Taurus в Україну, а сенатор-республіканець Ліндсі Грем закликав оголосити Росію державою-спонсором тероризму.

Станом на 19 лютого у 32 російських містах після смерті опонента Путіна було затримано понад 400 активістів під час заходів із покладання квітів.

Міністри закордонних справ Литви та Німеччини заявили, що після смерті Навального ЄС має щонайменше посилити санкції проти РФ. Голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель заявив, що члени Євросоюзу запропонують запровадити новий пакет проти Кремля.

Міністерства закордонних справ низки європейських країн у понеділок і вівторок, 19–20 лютого, викликали на килим російських послів через смерть Навального

20 лютого стало відомо, що Путін підвищив до генерал-полковника заступника директора Федеральної служби виконання покарань Росії Бояринєва після смерті Навального в колонії

Речник президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що Кремль не проводитиме незалежне міжнародне розслідування смерті опозиціонера. Також він назвав слова дружини Навального щодо причетності Путіна до його смерті "хамськими" і "голослівними". Навальна заявила, що їй байдуже на його коментарі, а єдине, чого вона хоче, це аби віддали тіло Навального. Згодом стало відомо про блокування сторінки Юлії у соцмережі Х, через те що вона нібито порушує правила платформи. Віддати тіло сина публічно просила й мати Навального Людмила.

Засновник правозахисної групи Gulagu.net Володимир Осєчкін висловив припущення, що опозиційного російського політика могли вбити ударом кулака в серце, перед цим ослабивши його організм тривалим перебуванням на морозі.

Теги:
Росія
санкції проти Росії
Олексій Навальний
Велика Британiя
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