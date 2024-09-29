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Документи з колонії свідчать, що Навального отруїли, - Insider

Катерина Єсікова
29 вересня, 2024 неділя
21:04
Світ Олексій Навальний

Російського опозиціонера Олексія Навального, ймовірно, могли отруїти у виправній колонії - про це свідчать документи, повязані зі смертю політика

Зміст

Про це повідомляє The Insider із посиланням на відповідні документи.

Зазначається, що у ранній версії документа щодо смерті Навального йшлося про те, що опозиціонер жалівся на "різкий біль у ділянці живота, у нього почалося рефлекторне виверження вмісту шлунка, проявилися судоми, і він знепритомнів, про що негайно було повідомлено медичних працівників виправної установи".

Натомість у пізнішій версії цієї ж постанови, яка і стала остаточною, не йшлося про біль у животі, блювоту та судоми.

"Але в розпорядженні The Insider є й інший документ - опис "вилучених об'єктів", де теж фігурують "зразки блювотних мас", причому їх було віддано на експертизу, хоча офіційно не повідомлялося ні про експертизу, ні про блювоту", - йдеться у повідомленні.

Водночас лікарі, зокрема реаніматолог Олександр Полупан, який лікував Навального в лікарні Омська після отруєння у 2020 році, заявили, що зазначені в документах симптоми ніяк не стикуються з офіційною версією.

"Офіційна причина смерті - порушення серцевого ритму - ніяк не пояснювала б ті симптоми, які ми бачимо в ухвалі: різкий біль у животі, блювання та судоми. Чи такі симптоми можна пояснити чимось крім отруєння", - заявив Полупан.

Смерть Навального: що відомо

16 лютого, федеральна служба виконання покарань РФ заявила про смерть ув'язненого опозиціонера Олексія Навального.

Того ж дня сотні протестувальників вийшли на вулиці європейських міст, щоб висловити своє обурення смертю Навального, звинувачуючи в цьому Путіна. У Росії не дозволяли класти квіти в пам'ять про опозиціонера. 

Близьким Навального відмовлялися показувати та віддавати його тіло. Перед цим російська еміграційна "Нова газета. Європа" розповіла, що тіло Олексія Навального нібито вкрито синцями. Це може бути як після побоїв, так і внаслідок судом, викликаних дією отрути. 

З посиланням на власні джерела у слідчому комітеті Росії та оточенні Навального російське опозиційне видання Sota повідомило, що він загинув від поступового отруєння малими дозами.

Очільниця комітету бундестагу з питань оборони Марі-Агнес Штрак-Циммерманн заявила, що смерть російського опозиціонера має підштовхнути канцлера Німеччини Олафа Шольца до відправки крилатих ракет Taurus в Україну, а сенатор-республіканець Ліндсі Грем закликав оголосити Росію державою-спонсором тероризму.

Станом на 19 лютого у 32 російських містах після смерті опонента Путіна було затримано понад 400 активістів під час заходів із покладання квітів.

Міністри закордонних справ Литви та Німеччини заявили, що після смерті Навального ЄС має щонайменше посилити санкції проти РФ. Голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель заявив, що члени Євросоюзу запропонують запровадити новий пакет проти Кремля.

Міністерства закордонних справ низки європейських країн у понеділок і вівторок, 19–20 лютого, викликали на килим російських послів через смерть Навального

20 лютого стало відомо, що Путін підвищив до генерал-полковника заступника директора Федеральної служби виконання покарань Росії Бояринєва після смерті Навального в колонії

Речник президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що Кремль не проводитиме незалежне міжнародне розслідування смерті опозиціонера. Також він назвав слова дружини Навального щодо причетності Путіна до його смерті "хамськими" і "голослівними". Навальна заявила, що їй байдуже на його коментарі, а єдине, чого вона хоче, це аби віддали тіло Навального. Згодом стало відомо про блокування сторінки Юлії у соцмережі Х, через те що вона нібито порушує правила платформи. Віддати тіло сина публічно просила й мати Навального Людмила.

Засновник правозахисної групи Gulagu.net Володимир Осєчкін висловив припущення, що опозиційного російського політика могли вбити ударом кулака в серце, перед цим ослабивши його організм тривалим перебуванням на морозі.

Теги:
Кримінал
Росія
Олексій Навальний
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