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ЄС запровадив нові санкції проти РФ через смерть Навального

22 березня, 2024 п'ятниця
18:24
Світ Олексій Навальний

У п'ятницю, 22 березня, Євросоюз запровадив нові санкції проти 33 фізичних та двох юридичних осіб у відповідь на смерть російського опозиціонера Олексія Навального

Про це повідомляє Politico.

"Повільне вбивство Олексія Навального кремлівським режимом є суворим нагадуванням про його повну зневагу до людського життя, - заявив високопоставлений дипломат ЄС Жозеп Боррель. - Сьогоднішні санкції демонструють нашу рішучість притягнути російське політичне керівництво та владу до відповідальності за триваючі порушення прав людини в Росії".

Як зазначили у виданні, санкції спрямовані проти російських чиновників з судової та пенітенціарної систем. У разі наявності у них активів в ЄС вони будуть заморожені, а в'їзд на територію Євросоюзу їм буде заборонений.

До двох об'єктів санкцій належать в'язниці, в яких Навальний перебував під вартою після повернення в Росію у 2021 році.

Ці заходи були запроваджені на основі Глобального режиму санкцій ЄС у сфері прав людини. Наразі до нього внесено 104 особи та 24 організації з різних країн, зокрема з Китаю, Еритреї та Лівії.

Смерть Навального: що відомо

16 лютого, федеральна служба виконання покарань РФ заявила про смерть ув'язненого опозиціонера Олексія Навального.

Того ж дня сотні протестувальників вийшли на вулиці європейських міст, щоб висловити своє обурення смертю Навального, звинувачуючи в цьому Путіна. У Росії не дозволяли класти квіти в пам'ять про опозиціонера. 

Близьким Навального відмовлялися показувати та віддавати його тіло. Перед цим російська еміграційна "Нова газета. Європа" розповіла, що тіло Олексія Навального нібито вкрито синцями. Це може бути як після побоїв, так і внаслідок судом, викликаних дією отрути. 

З посиланням на власні джерела у слідчому комітеті Росії та оточенні Навального російське опозиційне видання Sota повідомило, що він загинув від поступового отруєння малими дозами.

Очільниця комітету бундестагу з питань оборони Марі-Агнес Штрак-Циммерманн заявила, що смерть російського опозиціонера має підштовхнути канцлера Німеччини Олафа Шольца до відправки крилатих ракет Taurus в Україну, а сенатор-республіканець Ліндсі Грем закликав оголосити Росію державою-спонсором тероризму.

Станом на 19 лютого у 32 російських містах після смерті опонента Путіна було затримано понад 400 активістів під час заходів із покладання квітів.

Міністри закордонних справ Литви та Німеччини заявили, що після смерті Навального ЄС має щонайменше посилити санкції проти РФ. Голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель заявив, що члени Євросоюзу запропонують запровадити новий пакет проти Кремля.

Міністерства закордонних справ низки європейських країн у понеділок і вівторок, 19–20 лютого, викликали на килим російських послів через смерть Навального

20 лютого стало відомо, що Путін підвищив до генерал-полковника заступника директора Федеральної служби виконання покарань Росії Бояринєва після смерті Навального в колонії

Речник президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що Кремль не проводитиме незалежне міжнародне розслідування смерті опозиціонера. Також він назвав слова дружини Навального щодо причетності Путіна до його смерті "хамськими" і "голослівними". Навальна заявила, що їй байдуже на його коментарі, а єдине, чого вона хоче, це аби віддали тіло Навального. Згодом стало відомо про блокування сторінки Юлії у соцмережі Х, через те що вона нібито порушує правила платформи. Віддати тіло сина публічно просила й мати Навального Людмила.

Засновник правозахисної групи Gulagu.net Володимир Осєчкін висловив припущення, що опозиційного російського політика могли вбити ударом кулака в серце, перед цим ослабивши його організм тривалим перебуванням на морозі.

Теги:
Росія
ЄС
Олексій Навальний
санкції ЄС проти Росії
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