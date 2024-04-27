Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Світ Розвідка США вважає, що Путін не наказував вбити Навального, - WSJ

Розвідка США вважає, що Путін не наказував вбити Навального, - WSJ

27 квітня, 2024 субота
12:26
Світ Путін і Навальний

Розвідувальні служби США припускають, що президент Росії Володимир Путін не давав наказу вбити опозиціонера Олексія Навального

Про це повідомляє Wall Street Journal, пише Reuters.

Зазначається, що журнал із посиланням на власні джерела повідомив, що спецслужби США дійшли висновку, що Путін, ймовірно, не наказував убивати Навального в лютому.

Натомість США не звільнили Путіна від загальної відповідальності за смерть Навального, однак, враховуючи, що опозиційний політик був мішенню російської влади протягом багатьох років, ув’язнений за звинуваченнями, які, на думку Заходу, були політично вмотивованими, і був отруєний у 2020 році нервово-паралітичною речовиною.

"Оцінка США ґрунтувалася на низці інформації, включно з деякими секретними даними розвідки, і аналізі публічних фактів, включаючи час смерті Навального та те, як це затьмарило переобрання Путіна в березні", - йдеться у повідомленні.

Смерть Навального: що відомо

16 лютого, федеральна служба виконання покарань РФ заявила про смерть ув'язненого опозиціонера Олексія Навального.

РЕКЛАМА

00:00

00:00

-10 sec

Play

+10 sec

Того ж дня сотні протестувальників вийшли на вулиці європейських міст, щоб висловити своє обурення смертю Навального, звинувачуючи в цьому Путіна. У Росії не дозволяли класти квіти в пам'ять про опозиціонера. 

Близьким Навального відмовлялися показувати та віддавати його тіло. Перед цим російська еміграційна "Нова газета. Європа" розповіла, що тіло Олексія Навального нібито вкрито синцями. Це може бути як після побоїв, так і внаслідок судом, викликаних дією отрути. 

З посиланням на власні джерела у слідчому комітеті Росії та оточенні Навального російське опозиційне видання Sota повідомило, що він загинув від поступового отруєння малими дозами.

Очільниця комітету бундестагу з питань оборони Марі-Агнес Штрак-Циммерманн заявила, що смерть російського опозиціонера має підштовхнути канцлера Німеччини Олафа Шольца до відправки крилатих ракет Taurus в Україну, а сенатор-республіканець Ліндсі Грем закликав оголосити Росію державою-спонсором тероризму.

Станом на 19 лютого у 32 російських містах після смерті опонента Путіна було затримано понад 400 активістів під час заходів із покладання квітів.

Міністри закордонних справ Литви та Німеччини заявили, що після смерті Навального ЄС має щонайменше посилити санкції проти РФ. Голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель заявив, що члени Євросоюзу запропонують запровадити новий пакет проти Кремля.

Міністерства закордонних справ низки європейських країн у понеділок і вівторок, 19–20 лютого, викликали на килим російських послів через смерть Навального

20 лютого стало відомо, що Путін підвищив до генерал-полковника заступника директора Федеральної служби виконання покарань Росії Бояринєва після смерті Навального в колонії

Речник президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що Кремль не проводитиме незалежне міжнародне розслідування смерті опозиціонера. Також він назвав слова дружини Навального щодо причетності Путіна до його смерті "хамськими" і "голослівними". Навальна заявила, що їй байдуже на його коментарі, а єдине, чого вона хоче, це аби віддали тіло Навального. Згодом стало відомо про блокування сторінки Юлії у соцмережі Х, через те що вона нібито порушує правила платформи. Віддати тіло сина публічно просила й мати Навального Людмила.

Засновник правозахисної групи Gulagu.net Володимир Осєчкін висловив припущення, що опозиційного російського політика могли вбити ударом кулака в серце, перед цим ослабивши його організм тривалим перебуванням на морозі.

Теги:
Володимир Путін
Олексій Навальний
США
Читайте також:
Володимир Івасюк
26 квітня, 2024 п'ятниця
Автора "Червоної рути" Івасюка знищив КДБ, його повісили вже мертвого, - ексзаступник генпрокурора України Голомша
Росія продовжує продукувати фейки
25 квітня, 2024 четвер
"Конгрес США прирік 500 тис. українців на смерть або важкі поранення": добірка фейків у світі за 25 квітня
Молитва перед іконами у храмі
26 квітня, 2024 п'ятниця
Лазарева субота 2024: що не можна робити, традиції та історія
Київ
+16°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 39.44
    Купівля 39.44
    Продаж 39.93
  • EUR
    Купівля 42.24
    Продаж 42.97
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, субота
27 квітня
13:22
Євген Нищук
"Не обов’язково тільки актори": хто у Театрі Франка отримає бронь від мобілізації
13:11
Катаріна Матернова
"Україна на правильному шляху": посолка ЄС Матернова сподівається на старт переговорів із Києвом у червні
13:08
Кількість хворих на COVID-19 росте
За тиждень на ГРВІ, грип та COVID-19 захворіли понад 100 тис. українців
13:05
Ексклюзив
Мирослав Чех
Історик Чех: політична гра довкола мобілізації викликає подив та відчуття безвідповідальності
13:02
ДТП за участі голови РДА у Броварах: посадовець отримав підозру
12:59
новини Львова
На Вербну неділю Епіфаній проведе богослужіння у Києво-Печерській лаврі
12:51
торнадо Омаха
У США проносяться руйнівні торнадо: сотні будинків зруйновано
12:42
Обстріл психлікарні у Харкові ракетами С-300: пошкоджено комунікації, пацієнтів не розподілятимуть до інших установ
12:35
Ексклюзив
Map. Крим_2404
Експерт Коваленко: для знищення усіх С-400 та С-300 в Криму потрібно 30 ракет ATACMS, наступною ціллю стане міст
12:31
Ілюстративне фото
Росіяни атакували інфраструктурний об'єкт на Дніпропетровщині
12:08
OPINION
Олег Манчура
"Україна не має ядерної зброї, але якщо на нас нападуть — ми її застосуємо"
12:03
окупанти Маріуполь
Росіяни скасували святкування "9 травня" на ТОТ через страх перед протестами, - Нацспротив
11:53
У Києві чоловік напав із ножем на оператора АЗС
Відмовився налити бензин у бутель з під води: у Києві чоловік напав із ножем на оператора АЗС
11:23
Обстріл Вовчанська 27 квітня
Окупанти зранку атакували Вовчанськ: під завалами будинку загинув чоловік
11:18
Ексклюзив
звільнення з роботи
"Друзям все, а ворогам - закон": ексміністр соцполітики Рева про звільнення через родичів на ТОТ чи у РФ
11:18
електроенергія
У Кривому Розі й на Харківщині діють графіки відключень світла: ситуація в енергосистемі станом на 27 квітня
11:17
Прем'єр-міністр Грузії — Іраклій Кобахідзе
США попередили про зміну своєї політики щодо Грузії, якщо там схвалять закон про "іноагентів"
11:09
Завдали збитків місцевому бюджету на 8,5 млн грн: посадовці міськради Дніпра отримали підозри
11:08
Оновлено
Атака на НПЗ біля міста Слов'янськ-на-Кубані у РФ
Дрони СБУ атакували військовий аеродром і два НПЗ у Краснодарському краї РФ, - ЗМІ
10:47
Оновлено
Державний секретар США Ентоні Блінкеном з Сі Цзіньпін
США готові вживати додаткових заходів проти Китаю через допомогу РФ, - Блінкен
10:43
лотерея
Керівників двох найбільших операторів державних лотерей в Україні підозрюють в організації нелегальних азартних ігор
10:37
Оновлено
Наслідки атаки РФ на Дніпропетровщину уночі 27 квітня
Росія атакувала Україну ракетами: у трьох областях пошкоджені 4 ТЕС, є постраждалі
10:35
Китай - Тайвань. Повітряні провокації
Тайвань повідомив про активність військових літаків Китаю після візиту Блінкена
10:24
нафтовий танкер
Хусити вдарили ракетами по нафтовому танкеру, що прямував з Росії в Індію
10:14
Протягом доби росіяни 2 121 раз обстріляли Донеччину: поранили трьох мирних жителів
10:07
Речник Південного командування Сил оборони Дмитро Плетенчук
Росіяни бояться виводити у Чорне море власні кораблі через українську ППО, - Плетенчук
10:04
OPINION
Ольга Лень
Між ганьбою й обов'язком інколи варто обрати обов'язок
09:55
Ексклюзив
швидка
Майор запасу НГУ Гетьман прокоментував евакуацію з двох лікарень Києва
09:38
свічка
На фронті загинув український журналіст Андрій Топчій
09:16
РЛС "Подльот"
Коштує понад $5 млн: бійці ГУР уразили новітню російську РЛС "Подльот"
09:09
Володимир Зеленський
"Зеленський категорично відкидає будь-які мирні ініціативи": РФ поширює новий фейк
09:00
Коли наступає піхота, як збивають льотчиків-асів і хто здолає орду – 5 книг про перемогу силою зброї та силою духу
08:38
сили ППО
Масована атака РФ: українська ППО знищила 21 із 34 ракет
08:27
Часів Яр
РФ не полишає спроб атакувати Часів Яр, можуть обійти місто, - ISW
08:09
Оновлено
Ракетоносій "калібрів"
Росія утримує у Чорному морі два ракетоносії: загальний залп до 8 "калібрів"
08:07
OPINION
Віктор Шлінчак
Влада мусить "зшивати" країну, а не каналізувати негатив
08:01
втрати окупантів
Армія РФ за добу війни в Україні втратила 6 танків, 38 артсистем і понад 1100 військових, - Генштаб
07:28
Аналітика
Військова допомога США
Яких загроз очікувати від Росії, поки нова допомога від США не почне діяти на повну. Пояснюємо
07:25
Літак. авіація, Польща
Польща двічі за ніч підіймала в небо літаки через ракетну атаку РФ по Україні
06:50
розвідувальні безпілотники MQ-9A Reaper
У Ємені розбився американський безпілотник MQ-9 Reaper: хусити заявили про його збиття
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV