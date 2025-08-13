Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
У Південній Кореї заарештували колишню першу леді

Світлана Кравченко
13 серпня, 2025 середа
09:22
Світ Кім Кон Хі

Колишню першу леді Південної Кореї Кім Кон Хі заарештували за звинуваченням у причетності до схеми маніпуляцій з акціями, втручанні у вибори та хабарництві

Зміст

Про це пише Yonhap.

Центральний районний суд Сеулу видав ордер на її арешт пізно ввечері 12 серпня. Під час слухання перед арештом спеціальні прокурори наголосили на ризиках знищення нею доказів, тоді як адвокати стверджували, що Кім співпрацювала під час допиту та має погане здоровʼя.

Колишній першій леді висунули звинувачення в участі у схемі маніпуляцій з цінами на акції за участю дилера BMW у Південній Кореї Deutsch Motors з 2009 по 2012 рік, втручанні у висування кандидатів на парламентських довиборах 2022 року та загальних виборах 2024-го, а також отриманні через шамана розкішних подарунків від Церкви обʼєднання в обмін на ділові послуги.

На допиті 6 серпня вона попросила вибачення, назвавши себе "нікчемою", яка викликала занепокоєння у людей. Однак жінка заперечувала всі звинувачення.

Розслідування спеціального прокурора стосується загалом 16 кримінальних звинувачень проти колишньої першої леді. Серед них підозра про зміну кінцевої точки проєкту швидкісної автомагістралі на місце, де її родина володіє землею, і в тому, що її родина отримала пільги в проєкті будівництва багатоквартирного будинку.

Так експрезидент Юн Сок Йоль та його жінка стали першим колишнім президентським подружжям, затриманим одночасно.

Що відомо про справу експрезидента 

3 грудня 2024 року Президент Південної Кореї Юн Сок Йоль оголосив надзвичайний воєнний стан, звинувативши опозицію в "антидержавній діяльності". У відповідь парламент ухвалив резолюцію про скасування цього стану, після чого військові спробували заарештувати опозиційних лідерів. Кабінет міністрів оперативно затвердив клопотання про скасування воєнного стану, який протривав близько 6 годин.

Представники опозиції закликали Президента до негайної відставки, погрожуючи імпічментом. Вже 5 грудня 2024 року поліція Південної Кореї розпочала розслідування за звинуваченнями Юна у державній зраді, а наступного дня проти нього порушили кримінальну справу. Сам Юн Сок Йоль згодом перепросив народ за своє рішення. Попри це, парламент Південної Кореї тоді не зміг схвалити імпічмент.

Згодом Юну оголосили підозру у державній зраді на підставі численних скарг. Лідер Демократичної партії Лі Чже Мьон заявив про намір своєї партії наполягати на повторному голосуванні за імпічмент. Юну також заборонили виїзд з країни, а керівна партія обговорювала можливість його відставки у лютому та дострокових виборів у квітні або травні. Пізніше парламент підтримав законопроєкт про імпічмент, проте президент пообіцяв "боротися за своє політичне майбутнє".

6 грудня 2024 року Конституційний суд розпочав слухання у справі про імпічмент, а слідчі планували допитати Юна. Однак він двічі проігнорував повістки. 3 січня слідчі увійшли до його резиденції для арешту, але спробу зупинили після протестів. Згодом влада готувалася до повторної спроби арешту, оскільки політик знову ігнорував виклики та забарикадувався в резиденції. 15 січня слідчі вперше в історії заарештували тимчасово відстороненого президента Юн Сок Йоля, але він відмовився давати свідчення. Вже 18 січня Юн відвідав суд, щоб заперечити рішення про можливий арешт.

У п'ятницю, 24 січня, Суд Сеула відхилив запит прокуратури щодо продовження терміну утримання Юна під вартою. 8 березня він вийшов з в'язниці після скасування арешту судом. Остаточно, 4 квітня Вищий суд Південної Кореї усунув Юн Сок Йоля з посади президента, затвердивши рішення про імпічмент.

