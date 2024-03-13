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У Вільнюсі жорстоко побили соратника Навального Волкова: МЗС Литви відреагувало

13 березня, 2024 середа
00:31
Світ

12 березня пізно ввечері на соратника покійного російського опозиціонера Олексія Навального Леоніда Волкова напали біля його будинку у столиці Литви Вільнюсі. Литовська поліція підтвердила напад, а в МЗС країни заявили, що винні відповідатимуть за злочин

Про це повідомляє прессекретар Олексія Навального Кіра Ярмиш, голова МЗС Литви Габріеліус Ландсбергіс й видання Delfi з посиланням на поліцію.

"На Леоніда Волкова щойно напали біля його будинку. Йому розбили вікно в машині і розпорошили в очі сльозогінний газ, після чого нападник почав бити Леоніда молотком. Зараз Леонід перебуває вдома, до нього їде поліція та швидка", - написала Ярмиш у Х о 22:17 за київським часом.

Згодом міністр закордонних справ Литви Ландсбергіс зазначив, що його шокували новини про напад на Волкова.

За його словами, на місці "працюють відповідні органи, а зловмисникам доведеться відповісти за свій злочин".

Напад на соратника Навального підтвердила й литовська поліція, а ще один соратник Навального Іван Жданов опублікував світлини, на яких видно поранення на ногах Волкова, а також пошкодження на обличчі. Він додав, що Волкова доставили у лікарню.

Смерть Навального: що відомо

У п'ятницю, 16 лютого, федеральна служба виконання покарань РФ заявила про смерть ув'язненого опозиціонера Олексія Навального.

Того ж дня сотні протестувальників вийшли на вулиці європейських міст, щоб висловити своє обурення смертю Навального, звинувачуючи в цьому Путіна. У Росії не дозволяли класти квіти в пам'ять про опозиціонера. 

Близьким Навального відмовлялися показувати та віддавати його тіло. Перед цим російська еміграційна "Нова газета. Європа" розповіла, що тіло Олексія Навального нібито вкрито синцями. Це може бути як після побоїв, так і внаслідок судом, викликаних дією отрути. 

З посиланням на власні джерела у слідчому комітеті Росії та оточенні Навального російське опозиційне видання Sota повідомило, що він загинув від поступового отруєння малими дозами.

Очільниця комітету бундестагу з питань оборони Марі-Агнес Штрак-Циммерманн заявила, що смерть російського опозиціонера має підштовхнути канцлера Німеччини Олафа Шольца до відправки крилатих ракет Taurus в Україну, а сенатор-республіканець Ліндсі Грем закликав оголосити Росію державою-спонсором тероризму.

Станом на 19 лютого у 32 російських містах після смерті опонента Путіна було затримано понад 400 активістів під час заходів із покладання квітів.

Міністри закордонних справ Литви та Німеччини заявили, що після смерті Навального ЄС має щонайменше посилити санкції проти РФ. Голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель заявив, що члени Євросоюзу запропонують запровадити новий пакет проти Кремля.

Міністерства закордонних справ низки європейських країн у понеділок і вівторок, 19–20 лютого, викликали на килим російських послів через смерть Навального

20 лютого стало відомо, що Путін підвищив до генерал-полковника заступника директора Федеральної служби виконання покарань Росії Бояринєва після смерті Навального в колонії

Речник президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що Кремль не проводитиме незалежне міжнародне розслідування смерті опозиціонера. Також він назвав слова дружини Навального щодо причетності Путіна до його смерті "хамськими" і "голослівними". Навальна заявила, що їй байдуже на його коментарі, а єдине, чого вона хоче, це аби віддали тіло Навального. Згодом стало відомо про блокування сторінки Юлії у соцмережі Х, через те що вона нібито порушує правила платформи. Віддати тіло сина публічно просила й мати Навального Людмила.

Засновник правозахисної групи Gulagu.net Володимир Осєчкін висловив припущення, що опозиційного російського політика могли вбити ударом кулака в серце, перед цим ослабивши його організм тривалим перебуванням на морозі.

Теги:
Росія
Литва
Олексій Навальний
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