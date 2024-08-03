В Румунії спростували фейк щодо підготовки українських пілотів на F-16 у країні

Про це інформує міністерство оборони Румунії.

У відомстві розповіли, що у telegram почали поширювати так званий звіт про нібито підготовку українських пілотів у Румунії у 2024 році.

"Цей "документ" є грубою підробкою, зробленою шляхом переплетення інформації, взятої зі сторінок 5 та 12 Звіту про діяльність міністерства національної оборони у 2023 році, документа, опублікованого на вебсайті MApN. Між абзацами, взятими з редакційними помилками з офіційного документа, про який йде мова, був вставлений недбало сформульований текст з очевидними помилками, який, швидше за все, є машинним перекладом з іншої мови", - йдеться у повідомленні.

У міноборони вказали, що інформація щодо того, що українські пілоти вже розпочали підготовку в Європейському навчальному центрі F-16 у Фетешті "абсолютно не відповідає дійсності".

У відомстві додали, що вже не вперше виявляють дезінформацію пов'язану з літаками F-16 у телеграмі. Там вважають, що на тлі російського вторгнення в Україну спроби поширення фейків будуть продовжуватися.

Винищувачі F-16 для України: що відомо Про передачу Україні винищувачів F-16 почали говорити ще 2022 року. Командувач ВПС США в Європі та Африці генерал Джеймс Гекер заявляв, що Україна отримає літаки F-16 лише через 2-3 роки після ухвалення відповідного політичного рішення. Ключові рішення ухвалили в травні 2023-го, коли президент США Джо Байден схвалив навчання українців на F-16. Через кілька днів на зустрічі союзників України "Рамштайн-12" ухвалили рішення про створення повітряної коаліції для підготовки українських пілотів. У Данії зазначили, що поставлять Україні 19 літаків за умови невикористання їх на території РФ. Нідерланди пообіцяли надати 42 винищувачі. Норвегія також заявила, що надасть Україні F-16, але точна їхня кількість невідома. 15 вересня 2023 року Бельгія долучилася до навчання українських пілотів на F-16. Попередньо в міноборони країни заявили, що не нададуть Україні винищувачі F-16, проте згодом в уряді припустили передачу Україні кількох F-16 наступного року. У 2024 році Нідерланди планують передати Україні першу партію винищувачів F-16. 12 жовтня 2023 року стало відомо, що Нідерланди відправлять F-16 до Румунії, де тренуватимуться українські пілоти, а згодом українські пілоти розпочали льотну підготовку на винищувачах F-16 на авіабазі в штаті Аризона у США. На початку січня 2024 року речник Пентагону бригадний генерал Патрик Райдер заявив, що українські льотчики завершать навчання на винищувачах F-16 у цьому році. 8 лютого цього року посол в Нідерландах Олександр Карасевич заявив, що Україна отримає від Нідерландів винищувачі F-16 уже в цьому році, проте точну дату не озвучили. 21 лютого стало відомо, що перша група у складі чотирьох українських пілотів планує завершити навчання на винищувачах F-16 до літа 2024 року. 22 березня перші 10 українських пілотів пройшли базові навчання на винищувачах F-16 у Великій Британії. 29 березня уряд Бельгії на засіданні схвалив рішення щодо виділення €100 млн для України на обслуговування винищувачів F-16. Згодом посол Данії в Україні Олє Егберг Міккельсен заявив, що Данія відправить Україні обіцяні винищувачі F-16 уже влітку 2024 року. 26 квітня стало відомо, що в Бельгії вирішили поставити Україні винищувачі F-16 в цьому році, але наразі не відомі точні терміни 29 квітня речник ПС ЗСУ Ілля Євлаш заявив, що Україна готує комплекс заходів для захисту винищувачів F-16, коли вони перебуватимуть на аеродромах. Зокрема йдеться про підземні сховища, бункери.

10 липня президент України Володимир Зеленський заявив, що ЗСУ потребують щонайменше 128 винищувачів F-16 для рівняння сил України та Росії в небі.

Тоді ж у Норвегії повідомили, що держава передасть Україні 6 літаків F-16. За словами прем’єр-міністра Йонаса Гар Стере, постачання винищувачів має відбутися у цьому році.

31 липня стало відомо, що перша партія винищувачів F-16 від союзників по НАТО вже прибула в Україну.