Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Світ В Румунії спростували фейк щодо підготовки українських пілотів на F-16 у країні

В Румунії спростували фейк щодо підготовки українських пілотів на F-16 у країні

Ольга Бабишена
3 серпня, 2024 субота
04:04
Світ F-16

У румунському міноборони спростували вкид про підготовку на території Румунії українських пілотів на F-16: поширений у телеграм-каналах документ назвали грубою підробкою

Зміст

Про це інформує міністерство оборони Румунії. 

У відомстві розповіли, що у telegram почали поширювати так званий звіт про нібито підготовку українських пілотів у Румунії у 2024 році. 

"Цей "документ" є грубою підробкою, зробленою шляхом переплетення інформації, взятої зі сторінок 5 та 12 Звіту про діяльність міністерства національної оборони у 2023 році, документа, опублікованого на вебсайті MApN. Між абзацами, взятими з редакційними помилками з офіційного документа, про який йде мова, був вставлений недбало сформульований текст з очевидними помилками, який, швидше за все, є машинним перекладом з іншої мови", - йдеться у повідомленні. 

У міноборони вказали, що інформація щодо того, що українські пілоти вже розпочали підготовку в Європейському навчальному центрі F-16 у Фетешті "абсолютно не відповідає дійсності". 

У відомстві додали, що вже не вперше виявляють дезінформацію пов'язану з літаками F-16 у телеграмі. Там вважають, що на тлі російського вторгнення в Україну спроби поширення фейків будуть продовжуватися. 

Винищувачі F-16 для України: що відомо

Про передачу Україні винищувачів F-16 почали говорити ще 2022 року. Командувач ВПС США в Європі та Африці генерал Джеймс Гекер заявляв, що Україна отримає літаки F-16 лише через 2-3 роки після ухвалення відповідного політичного рішення. 

Ключові рішення ухвалили в травні 2023-го, коли президент США Джо Байден схвалив навчання українців на F-16. Через кілька днів на зустрічі союзників України "Рамштайн-12" ухвалили рішення про створення повітряної коаліції для підготовки українських пілотів. 

У Данії зазначили, що поставлять Україні 19 літаків за умови невикористання їх на території РФ. Нідерланди пообіцяли надати 42 винищувачі. Норвегія також заявила, що надасть Україні F-16, але точна їхня кількість невідома.

15 вересня 2023 року Бельгія долучилася до навчання українських пілотів на F-16. Попередньо в міноборони країни заявили, що не нададуть Україні винищувачі F-16, проте згодом в уряді припустили передачу Україні кількох F-16 наступного року. У 2024 році Нідерланди планують передати Україні першу партію винищувачів F-16.

12 жовтня 2023 року стало відомо, що Нідерланди відправлять F-16 до Румунії, де тренуватимуться українські пілоти, а згодом українські пілоти розпочали льотну підготовку на винищувачах F-16 на авіабазі в штаті Аризона у США.

На початку січня 2024 року речник Пентагону бригадний генерал Патрик Райдер заявив, що українські льотчики завершать навчання на винищувачах F-16 у цьому році. 

8 лютого цього року посол в Нідерландах Олександр Карасевич заявив, що Україна отримає від Нідерландів винищувачі F-16 уже в цьому році, проте точну дату не озвучили.

21 лютого стало відомо, що перша група у складі чотирьох українських пілотів планує завершити навчання на винищувачах F-16 до літа 2024 року.

22 березня перші 10 українських пілотів пройшли базові навчання на винищувачах F-16 у Великій Британії.

29 березня уряд Бельгії на засіданні схвалив рішення щодо виділення €100 млн для України на обслуговування винищувачів F-16.

Згодом посол Данії в Україні Олє Егберг Міккельсен заявив, що Данія відправить Україні обіцяні винищувачі F-16 уже влітку 2024 року.

26 квітня стало відомо, що в Бельгії вирішили поставити Україні винищувачі F-16 в цьому році, але наразі не відомі точні терміни

29 квітня речник ПС ЗСУ Ілля Євлаш заявив, що Україна готує комплекс заходів для захисту винищувачів F-16, коли вони перебуватимуть на аеродромах. Зокрема йдеться про підземні сховища, бункери.

10 липня президент України Володимир Зеленський заявив, що ЗСУ потребують щонайменше 128 винищувачів F-16 для рівняння сил України та Росії в небі.

Тоді ж у Норвегії повідомили, що держава передасть Україні 6 літаків F-16. За словами прем’єр-міністра Йонаса Гар Стере, постачання винищувачів має відбутися у цьому році.

31 липня стало відомо, що перша партія винищувачів F-16 від союзників по НАТО вже прибула в Україну.

Теги:
Україна
Росія
Румунія
Війна з Росією
фейк
F-16
російські фейки
Авіація
Читайте також:
Очільник МОН Оксен Лісовий
Автор Ольга Бабишена
1 серпня, 2024 четвер
Лісовий розповів, як можна скоротити дефіцит учителів
ракетна атака на Охматдит
Автор Юлія Лаврук
1 серпня, 2024 четвер
"Наші гроші" з'ясували, що тендер на ремонт Охматдиту виграла компанія з завищеними цінами. У МОЗ і БФ відреагували
На Львівщині напали на працівника ТЦК
Автор Дар'я Куркіна
1 серпня, 2024 четвер
Експолонена Валерія Суботіна власними світлинами з "Оленівки" нагадала про умови утримання українських військовополонених
Київ
+18°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.06
    Купівля 41.06
    Продаж 41.53
  • EUR
    Купівля 44.36
    Продаж 45.15
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, субота
3 серпня
04:24
В Ростовській області РФ БПЛА ймовірно атакували аеродром
03:54
Оновлено
Атака дронів на Київ, Shahed, шахеди, ППО
РФ запустила дрони з півночі та півдня: в Одесі лунали вибухи, на Київщині працювала ППО
03:15
Росіяни пошкодили 1096 об’єктів культурної спадщини України, найбільше - на Харківщині
02:20
Ілюстративне фото
Укрзалізниця запустить перший дитячий вагон: коли перший рейс
01:39
Оновлено
Ллойд Остін
Остін посилить присутність військових США на Близькому Сході
01:27
Ємен, хусити
CNN: Росія збиралась надати військову допомогу хуситам, але відмовилась від планів
00:49
Швеція
Швеція закрила посольство в столиці Лівану
00:29
повістка
В Одесі затримали чоловіка та жінку, які напали на поліцейську під час вручення повістки
00:19
Інфографіка
Фехтування, Ольга Харлан, Олімпіада-2024
Олімпіада-2024: який вигляд має медальний залік після 7-го дня змагань
2024, п'ятниця
2 серпня
23:46
Володимир Кара-Мурза
Обміняний російський опозиціонер Кара-Мурза заявив, що санкції мають бути направлені тільки "на режим Путіна"
23:28
Володимир Путін і Дмитро Пєсков
"Участь Росії у самітах безглузда": фейки і маніпуляції російських ЗМІ за 2 серпня
23:25
Оновлено
Олександр Хижняк, бокс, Олімпіада-2024
Боксер Хижняк вийшов у півфінал і гарантував Україні медаль на Олімпіаді-2024
23:08
Придністров'я
Питання Придністров'я не буде підійматися на можливих перемовинах України та РФ, - прем'єр Молдови
22:21
Енергетика
Україна працює над тим, щоб восени та взимку постачати більше електрики з Польщі, - Укренерго
22:19
Роман Кокошко
Українець Кокошко не вийшов у фінал Олімпіади-2024 зі штовхання ядра
22:05
Кирило Буданов
"Шанси є": Буданов зробив заяву щодо знищення Керченського мосту
21:57
Мінекономіки
Дозволить залучити €200 млн на відновлення: Кабмін схвалив законопроєкт про ратифікацію угоди з Францією
21:35
Ніколас Мадуро
Уругвай і Аргентина визнали кандидата від опозиції Гонсалеса переможцем президентських виборів у Венесуелі
21:28
Ексклюзив
Володимир Зеленський
Після терміну Зеленського можуть звинуватити в незаконному делегуванні своїх повноважень, - політолог Магда
21:14
тюрма
Російський опозиціонер Яшин заявив, що просив не включати його в обмін між РФ та Заходом
21:09
Аналітика
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Окупанти мають повільне просування на Покровському напрямку й перекидають туди нові резерви. Колонка Сергія Згурця
20:45
Камала Гарріс
Камала Гарріс офіційно стане кандидаткою у президенти США, - WP
20:44
МЗС України
Напруження на Близькому Сході: МЗС надало рекомендації щодо перебування в Ізраїлі та Лівані
20:38
Змішана естафета, Олімпіада-2024
Олімпіада-2024: Україна не пройшла до фіналу змішаної естафети
20:29
НАТО, Трамп
Трамп відмовляється проводити дебати з Гарріс, оскільки він "лідирує в опитуваннях"
20:26
Марина Бех-Романчук, потрійний стрибок
Бех-Романчук вийшла у фінал Олімпіади-2024 в потрійному стрибку
20:08
Тарас Загородній
Міноборони, Моралес та 14 млрд грн
20:04
OPINION
Сергій Руденко
Російська — мова чужинців, окупантів і агресорів
19:59
вишиванка_Олександр Усик
Я знаю, а не вірю, що ми повернемося в Крим, - Усик
19:58
розбір завалів у Мирнограді
РФ скинула дві авіабомби на Мирноград: поранено жінку й двох дітей
19:49
Розкопував могилу Ван Гога: суд постановив депортувати з Франції білоруського художника-акціоніста
19:39
Оновлено
новини Львівщини
Окупанти двічі атакували Куп'янськ: є загибла й поранені
19:15
В Україні затримали співробітницю Мін’юсту та її спільника за підозрою в шахрайстві
19:10
Володимир Зеленський
Покровський напрямок потребує найбільш посилених відповідей окупанту, - Зеленський
19:00
Огляд
переможні новини
Переможні новини 891-го дня війни: у Криму вночі знищені чотири установки С-400, а на півдні у ворога мінус 2 човни
18:56
Китай
У МЗС КНР заявили, начебто китайсько-бразильський "план про закінчення війни в Україні" отримав позитивну реакцію 110 країн
18:52
Олександр Вілкул
"Не можу зрозуміти, що поганого зробив полковник Шурупов": Вілкул виступив проти деколонізації у Кривому Розі
18:46
Оновлено
Тіла загиблих бійців ЗСУ
Україна повернула тіла 250 загиблих захисників, в рамках репатріації у РФ повернули 38 тіл росіян
18:43
Екскерівник колонії на Полтавщині, де виявили факти катувань, отримав 400 тис. грн виплат при звільненні, - омбудсмен
18:41
Мешканці Куп'янщини масово відмовляються від евакуації, – голова МВА
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV