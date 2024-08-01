Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Війна з Росією "Для полювання на F-16": партизани виявили ЗРК "Бук-М2" на Донеччині

"Для полювання на F-16": партизани виявили ЗРК "Бук-М2" на Донеччині

Марина Клюєва
1 серпня, 2024 четвер
12:03
Війна з Росією

Агенти партизанського руху "Атеш" виявили зенітно-ракетний комплекс "Бук-М2" у Волноваському районі Донецької області

Зміст

Про це інформує рух "Атеш".

Партизани кажуть, що місце розгортання ракетного комплекса окупантів вирахував їхній агент. 

В "Атеш" припускають, що у зв’язку з новинами про прибуття в Україну першої партії F-16, ЗРК розгорнули, аби полювати на винищувачі.

"Схоже, у зв'язку з новими надходженнями в Україну винищувачів четвертого покоління F-16, окупанти змушені перекидати додаткові системи ППО ближче до лінії фронту", - йдеться у повідомленні.

Винищувачі F-16 для України: що відомо

Про передачу Україні винищувачів F-16 почали говорити ще 2022 року. Командувач ВПС США в Європі та Африці генерал Джеймс Гекер заявляв, що Україна отримає літаки F-16 лише через 2-3 роки після ухвалення відповідного політичного рішення. 

Ключові рішення ухвалили в травні 2023-го, коли президент США Джо Байден схвалив навчання українців на F-16. Через кілька днів на зустрічі союзників України "Рамштайн-12" ухвалили рішення про створення повітряної коаліції для підготовки українських пілотів. 

У Данії зазначили, що поставлять Україні 19 літаків за умови невикористання їх на території РФ. Нідерланди пообіцяли надати 42 винищувачі. Норвегія також заявила, що надасть Україні F-16, але точна їхня кількість невідома.

15 вересня 2023 року Бельгія долучилася до навчання українських пілотів на F-16. Попередньо в міноборони країни заявили, що не нададуть Україні винищувачі F-16, проте згодом в уряді припустили передачу Україні кількох F-16 наступного року. У 2024 році Нідерланди планують передати Україні першу партію винищувачів F-16.

12 жовтня 2023 року стало відомо, що Нідерланди відправлять F-16 до Румунії, де тренуватимуться українські пілоти, а згодом українські пілоти розпочали льотну підготовку на винищувачах F-16 на авіабазі в штаті Аризона у США.

На початку січня 2024 року речник Пентагону бригадний генерал Патрик Райдер заявив, що українські льотчики завершать навчання на винищувачах F-16 у цьому році. 

8 лютого цього року посол в Нідерландах Олександр Карасевич заявив, що Україна отримає від Нідерландів винищувачі F-16 уже в цьому році, проте точну дату не озвучили.

21 лютого стало відомо, що перша група у складі чотирьох українських пілотів планує завершити навчання на винищувачах F-16 до літа 2024 року.

22 березня перші 10 українських пілотів пройшли базові навчання на винищувачах F-16 у Великій Британії.

29 березня уряд Бельгії на засіданні схвалив рішення щодо виділення €100 млн для України на обслуговування винищувачів F-16.

Згодом посол Данії в Україні Олє Егберг Міккельсен заявив, що Данія відправить Україні обіцяні винищувачі F-16 уже влітку 2024 року.

26 квітня стало відомо, що в Бельгії вирішили поставити Україні винищувачі F-16 в цьому році, але наразі не відомі точні терміни

29 квітня речник ПС ЗСУ Ілля Євлаш заявив, що Україна готує комплекс заходів для захисту винищувачів F-16, коли вони перебуватимуть на аеродромах. Зокрема йдеться про підземні сховища, бункери.

10 липня президент України Володимир Зеленський заявив, що ЗСУ потребують щонайменше 128 винищувачів F-16 для рівняння сил України та Росії в небі.

Тоді ж у Норвегії повідомили, що держава передасть Україні 6 літаків F-16. За словами прем’єр-міністра Йонаса Гар Стере, постачання винищувачів має відбутися у цьому році.

31 липня стало відомо, що перша партія винищувачів F-16 від союзників по НАТО вже прибула в Україну.

Теги:
Україна
військові
російська армія
Донеччина
окуповані території
окупанти
F-16
Авіація
Читайте також:
Спека у Києві
Автор Катерина Єсікова
31 липня, 2024 середа
Наталка Діденко розповіла, якою буде погода 1 серпня та коли чекати на похолодання й дощі
паспорт РФ
Автор Марина Клюєва
30 липня, 2024 вiвторок
Правозахисники виявили, що законодавство України про колабораціонізм не враховує норм МГП
вогонь, полум'я, пожежа
Автор Влад Дідусь
30 липня, 2024 вiвторок
ГРУ причетне до підпалу автівок українських військових у тилу, - керівник ЦПД Коваленко
Київ
+26°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 40.93
    Купівля 40.93
    Продаж 41.41
  • EUR
    Купівля 44.24
    Продаж 44.99
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, четвер
1 серпня
12:35
Гра у кальмара
Netflix оголосив, коли вийде другий сезон "Гри в кальмара"
12:20
електроенергія
Через бойові дії та технічні причини без світла в Україні залишаються 496 населених пунктів: ситуація в енергосистемі на 1 серпня
12:05
OPINION
Сергій Куюн
Про угорсько-словацькі погрози або, як ми самі собі привезли проблеми
11:55
Принц Гаррі
Король Чарльз ігнорує дзвінки від Гаррі: інсайдери назвали причину суперечки
11:54
У Нікополі на Дніпропетровщині внаслідок російського артобстрілу загинули дві жінки
11:23
РФ утримує в заручниках українку після її відмови від російського громадянства
Незаконно затриманій РФ кримській татарці Леніє Умеровій продовжили строк арешту
11:19
Сергій Куліш, Олімпіада-2024
Куліш приніс Україні в кульовій стрільбі перше срібло Олімпіади-2024
11:08
парламент Молдови
Молдова оголосила персоною нон-грата одного зі співробітників посольства РФ після обшуку в парламенті
10:55
З України до Швейцарії намагалися вивезти трипільську вазу віком близько 7 тис. років
10:54
Огляд
міжнародний огляд
Чи вірять у НАТО, що Київ поверне всі території, та чому Трампа звинуватили в расизмі. Акценти світових ЗМІ 1 серпня
10:50
Правоохоронці та підозрюваний
СБУ затримала священника УПЦ МП, якого підозрюють у підготовці удару по ешелонах ЗСУ на Харківщині
10:34
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют на 1 серпня: скільки коштують долар і євро
10:33
"Назавжди-Назавжди" на молодіжному кінофестивалі у Сараєво
Українська стрічка "Назавжди-назавжди" отримала приз молодіжного кінофестивалю у Сараєво
10:33
Наслідки удару РФ
Окупанти вночі вдарили ракетою по залізничній станції на Харківщині: постраждала провідниця
10:32
OPINION
Юрій Богданов
Ердоган пропонує Ізраїлю два неприємні варіанти
10:11
Monobank
У роботі Monobank стався збій
10:05
Лисичанськ
У Лисичанську окупанти призупинили маршрутні автобуси, в містах на півдні області воду населенню дають кілька годин на добу, - ОВА
10:00
окупанти
Окупанти масово платять хабарі, щоб вибратися з України, - ГУР
09:31
ППО, обстріл, ЗСУ
РФ вночі запустила по Україні балістику та "шахеди": у Повітряних силах розповіли, скільки цілей збила ППО
09:13
На світанку 1 серпня росіяни атакували Ізюм та село на Харківщині: є загиблий та постраждала
09:00
Оновлено
Війна з Росією, ЗСУ
Минулої доби на фронті відбулося 156 боєзіткнень, 55 - на Покровському напрямку
09:00
Пресреліз
Соціальна місія Фокстрот і Happy Paw: "Ф-підтримку 2.0." відчули 700 тваринок із Донеччини
08:50
Наслідки атаки на Київщині
Нічна атака РФ: на Київщині внаслідок падіння уламків БПЛА постраждали дві людини
08:46
похорони
В окупації без паспорта РФ неможливо ні поховати людину, ні отримати "похоронні" виплати, - правозахисники
08:30
обстріл Херсона
Росіяни 31 липня атакували 20 населених пунктів Херсонщини: 1 людина загинула, 10 постраждали
08:03
Інфографіка
смерть рашистським окупантам
Армія РФ за добу війни в Україні втратила 1370 військових, 115 БПЛА й 42 бронемашини
08:02
OPINION
Роман Вибрановський
Як ми можемо програти
07:56
Росія планує відпустити з ув'язнення американського журналіста Гершковича, - Fox News
07:47
Рідкісне явище: українські полярники показали світлини зоряного неба над станцією "Академік Вернадський"
07:35
Анонс
Людмила Оляновська, спортивна ходьба
Олімпіада-2024: хто з українців виступає 1 серпня. Розклад
07:32
Дипломати США та ЄС проводять термінові переговори після ліквідації ватажків Хезболли та ХАМАС, - FT
07:27
обстріл Запоріжжя
РФ 31 липня 408 разів била по 10 населених пунктах Запорізької області: одна людина поранена
07:00
Війна з Росією, ЗСУ
РФ окупувала Тимофіївку та просунулася біля 6 населених пунктів на Донеччині, - DeepState
06:50
Дональд Трамп
Трамп заявив, що Гарріс "почала вдавати" афроамериканку, щоб сподобатися виборцям. Віцепрезидентка відреагувала
06:32
хусити
Військові США знищили три надводні безпілотники хуситів у Червоному морі
06:14
Шахед
Румунія виявила нові уламки російських "шахедів" біля кордону з Україною
05:57
Оновлено
F-16 US Department of Defense
Перші винищувачі F-16 уже прибули в Україну, - голова МЗС Литви Ландсбергіс
05:42
Андрій Василенко
Назвав Незалежність "кидаловом": експрацівника МОН судитимуть за приниження національної гідності українців
04:53
Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу
"Готові до будь-якого сценарію": Нетаньягу заявив, що Ізраїль переживає "важкі дні"
04:08
перейменування вулиць
На Київщині в межах деколонізації перейменували 316 вулиць
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV