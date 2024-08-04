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Україна отримає до кінця року 20 винищувачів F-16, - The Economist

Марина Клюєва
4 серпня, 2024 неділя
14:42
Війна з Росією

До кінця 2024 року Україна отримає від союзників 20 винищувачів F-16

Зміст

Про це повідомляє The Economist.

У виданні також повідомили, що 31 липня в Україну прибули перші 10 F-16 із можливих 79.

"До кінця 2024 року Україна має здійснити польоти на 20 винищувачах американського виробництва. Решта, обіцяна так званою коаліцією F-16 на чолі з Данією та Нідерландами, прибуде партіями протягом 2025 року", - йдеться у повідомленні.

За словами колишнього командувача американськими військами в Європі Бена Годжеса, однією з причин затримки з наданням достатньої кількості F-16 є "жалюгідна" відсутність місць для навчання українських пілотів. Також знадобився час для налагодження інфраструктури для прийому літаків, адже F-16 вимагають більшого обслуговування, ніж їхні російські аналоги. Крім того, як і пілоти, потребують підготовки і бортінженери. 

Також у виданні зазначають, що у зв'язку з тим, що кількість винищувачів зростає повільно, може пройти деякий час, перш ніж F-16 зможуть мати значний вплив. Водночас там наголощують, що поява F-16 знаменує собою початок створення військово-повітряних сил за стандартом НАТО. Це підключає Україну до добре розвиненого ланцюжка поставок F-16. Тож видання наголошує що попри досить пізню поставку та у малій кількості їх не варто недооцінювати. 

Скільки F-16 потрібно Україні

Президент України Володимир Зеленський під час візиту до Вашинггтону на саміт НАТО заявив, що Україні потрібно 128 винищувачів F-16, передавав Голос Америки 10 липня.

"Проблема з F-16 полягає в кількості і датах. Але будьмо чесними... Росія кожного дня використовує проти України 300 літаків. У нас було рішення про 10-20. Навіть якщо буде 50 – це ніщо. Ми захищаємося, ми потребуємо 128. Це флот", – сказав Зеленський.

Про 128 необхідних винищувачів, щоб замінити старий авіаційний парк техніки, торік говорили і у Повітряних силах ЗС України.

Винищувачі F-16 для України: що відомо

Про передачу Україні винищувачів F-16 почали говорити ще у 2022 році. Командувач ВПС США в Європі та Африці генерал Джеймс Гекер заявляв, що Україна отримає літаки F-16 лише через 2-3 роки після ухвалення відповідного політичного рішення. 

Ключові рішення ухвалили в травні 2023-го, коли президент США Джо Байден схвалив навчання українців на F-16. Через кілька днів на зустрічі союзників України "Рамштайн-12" ухвалили рішення про створення повітряної коаліції для підготовки українських пілотів. 

У Данії зазначили, що поставлять Україні 19 літаків за умови невикористання їх на території РФ. Нідерланди пообіцяли надати 42 винищувачі. Норвегія також заявила, що надасть Україні F-16, але точна їхня кількість невідома.

15 вересня 2023 року Бельгія долучилася до навчання українських пілотів на F-16. Попередньо в міноборони країни заявили, що не нададуть Україні винищувачі F-16, проте згодом в уряді припустили передачу Україні кількох F-16 наступного року. У 2024 році Нідерланди планують передати Україні першу партію винищувачів F-16.

12 жовтня 2023 року стало відомо, що Нідерланди відправлять F-16 до Румунії, де тренуватимуться українські пілоти, а згодом українські пілоти розпочали льотну підготовку на винищувачах F-16 на авіабазі в штаті Аризона у США.

На початку січня 2024 року речник Пентагону бригадний генерал Патрик Райдер заявив, що українські льотчики завершать навчання на винищувачах F-16 у цьому році. 

8 лютого цього року посол в Нідерландах Олександр Карасевич заявив, що Україна отримає від Нідерландів винищувачі F-16 уже в цьому році, проте точну дату не озвучили.

21 лютого стало відомо, що перша група у складі чотирьох українських пілотів планує завершити навчання на винищувачах F-16 до літа 2024 року.

22 березня перші 10 українських пілотів пройшли базові навчання на винищувачах F-16 у Великій Британії.

29 березня уряд Бельгії на засіданні схвалив рішення щодо виділення €100 млн для України на обслуговування винищувачів F-16.

Згодом посол Данії в Україні Олє Егберг Міккельсен заявив, що Данія відправить Україні обіцяні винищувачі F-16 уже влітку 2024 року.

26 квітня стало відомо, що в Бельгії вирішили поставити Україні винищувачі F-16 в цьому році, але наразі не відомі точні терміни.

29 квітня речник ПС ЗСУ Ілля Євлаш заявив, що Україна готує комплекс заходів для захисту винищувачів F-16, коли вони перебуватимуть на аеродромах. Зокрема, йдеться про підземні сховища, бункери.

10 липня президент України Володимир Зеленський заявив, що ЗСУ потребують щонайменше 128 винищувачів F-16 для зрівняння сил України та Росії у небі.

Тоді ж у Норвегії повідомили, що держава передасть Україні 6 літаків F-16. За словами прем’єр-міністра Йонаса Гар Стере, постачання винищувачів має відбутися у цьому році.

31 липня стало відомо, що перша партія винищувачів F-16 від союзників по НАТО вже прибула в Україну.

Теги:
Світ
Україна
Росія
зброя
Володимир Зеленський
російська армія
ЗСУ
F-16
допомога Україні
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Світ про Україну
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