Знищення двох російських літаків, пожежі на нафтобазах у Петербурзі та Брянській області і успішна робота партизан на ТОТ: де у росіян вибухало та палало цього тижня

Більше про "бавовну" в Росії та на тимчасово окупованих територіях у тижневому огляді Еспресо.

Знищені російські літаки А-50 й Іл-22 над Азовським морем та успішна робота партизан у ТО Мелітополі

Як повідомило ГУР у понеділок, 15 січня, напередодні представники руху опору у тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області підірвали автомобіль росіян, внаслідок чого було поранено чотирьох окупантів. За даними розвідки, разом з московським позашляховиком поранення зазнали четверо окупантів. Прилеглі до місця події вулиці перекрили, приїхало декілька автомобілів з медиками. Втім, у ГУР зазначили, що за попередньою інформацією, лікарі знадобились не всім. Точна кількість безповоротних і санітарних втрат ворога потребувала уточнення.

У понеділок, 15 січня, Головнокомандувач ЗСУ Залужний, керівник ГУР Буданов і Повітряні сили підтвердили знищення російських літаків А-50 та Іл-22. Командувач ПС ЗСУ Микола Олещук натякнув, що це відповідь росіянам за тогорічний ракетний удар по багатоповерхівці у Дніпрі, де загинуло 46 людей. Попередньо повідомлялося, що близько 21:00 українські сили уразили два російські літаки, а саме розвідувальний літак А-50 ДРЛО та бомбардувальник ІЛ-22, які перебували над акваторією Азовського моря. "Мінус ворожий літак дальнього радіолокаційного виявлення А-50 та повітряний пункт управління противника Іл-22. Спецоперація в Приазов’ї пройшла успішно. Далі буде...", – багатообіцяюче тоді зазначили у пресслужбі ПС ЗСУ.

Також цього тижня українські партизани виявили у тимчасово окупованому Севастополі затонулий російський корабель типу "Тарантул". Зазначається, що, ймовірно, його підбили декілька тижнів тому під час атаки морськими дронами на військові об'єкти окупантів. За даними партизанів, затонулий корабель перебуває на пристані бухти "Графська". А згодом в "Атеш" додали, що раніше саме цей корабель був вкрадений окупантами у 2014 році. Він активно використовувався ними у бойових цілях.

І вже насамкінець тижня, 21 січня, окупанти заявили про збиття трьох українських ракет на підльоті до Севастополя. Згідно з повідомленням, близько опівдня на території тимчасово окупованого Севастополя було оголошено повітряну тривогу. Згодом стало відомо про дим у районі Севастопольської бухти. Міністерство оборони РФ повідомило, що станом на 14:00 за Московським часом над акваторією Чорного моря біля західного узбережжя Кримського півострова ППО знищила дві українські ракети. Через пів години міноборони заявило про збиття ще однієї ракети.

Пожежі на нафтобазах у Петербурзі та Брянській області, атаки БПЛА на Бєлгородщину, Московську область, Брянську та інші

У міноборони РФ заявили, що в ніч проти 16 січня Воронезьку та Бєлгородську області атакували 12 безпілотників. За даними від російського МНС, унаслідок потрапляння до квартири уламків збитого БПЛА медична допомога знадобилася дитині. У дівчинки 2013 року народження нібито зафіксували різані рани руки, ноги та шиї. Медичну допомогу дитині надали на місці. Крім того, губернатор Воронезької області Олександр Гусєв повідомив, що внаслідок імовірної атаки безпілотників у Воронежі пошкодження зазнали 35 квартир трьох 10-поверхових будинків на вулиці Тепличній, пошкоджено вікна в чотирьох будинках на вулиці Острогозькій. А міноборони РФ повідомляло, що ППО збила три українські безпілотники.

Уночі 17 січня губернатор Бєлгородської області у РФ В'ячеслав Гладков написав про нібито атаку на Бєлгородську область. Зазначається, що російська ППО нібито знищила 4 реактивні снаряди й 2 БПЛА над територією Білгородської області. За його словами, у Бєлгородському районі нібито є пошкодження у житловому секторі, зокрема пошкоджено покрівлю, та буцімто сталося займання господарської споруди. Він додав, що в одному із селищ нібито сталося відключення електрики.

Також міноборони РФ заявило про атаку безпілотників на Московську та Ленінградську області. Натомість ЗМІ пишуть, що уламки БПЛА впали на нафтовий термінал у Санкт-Петербурзі, це може бути спецоперація ГУР. Він ніс на собі близько 3 кг вибухівки. За даними SHOT, безпілотник був літакового типу з розмахом крил 6 метрів та поршневим двигуном. Інфраструктура порту не зазнала пошкоджень, ніхто не постраждав. Уламки БПЛА також можуть бути у Фінській затоці, за 5 кілометрів від термінала. Тим часом міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Олександр Камишін у Давосі зазначив, що безпілотник, який долетів до російського Санкт-Петербурга в ніч проти 18 січня, був українського виробництва.

Вранці 18 січня губернатор Бєлгородської області РФ В’ячеслав Гладков знову повідомляв про нібито атаку десятьма ракетами на регіон. За його словами, усі збили, одна особа постраждала, зафіксовані руйнування. Він заявив, що обстріл здійснили нібито ЗСУ. "За результатами ранкового обстрілу Бєлгорода та Бєлгородського району: 10 ракет в наш бік летіли, всі успішно збиті нашим ППО", –сказав Гладков. Також за його словами, є одна постраждала "у жінки осколкове поранення правого колінного суглоба". "По ушкодженням. У селі Мясоєдово різні пошкодження виявлено у двох приватних домоволодіннях: в одному будинку вибиті вікна, у другому зруйновано гараж. Також пошкоджено лінії електро- та газопостачання", – додав бєлгородський губернатор.

Українська розвідка у п'ятницю, 19 січня, атакувала безпілотниками Клинцівську нафтобазу у Брянській області в Росії. Натомість міноборони РФ повідомило про роботу ППО. За попередньою інформацією, постраждалих не було. Водночас був спалах резервуарів. На місці працювали пожежно-рятувальні служби, залучено 13 пожежних автоцистерн. Натомість міністерство оборони Росії говорило, що близько 06:40 російська ППО знищила безпілотник над територією Брянської області. Пізніше Московська залізна дорога написала, що для допомоги у гасінні резервуарів на нафтобазі прибув пожежний потяг. У його складі 120 т води та 5 т піноутворювача.

Також 19 січня російські пропагандисти заявили, що безпілотник нібито намагався атакувати пороховий завод у місті Котовськ Тамбовської області. Попередньо, метою став цех №3, де змішують продукцію. Натомість БПЛА впав поряд із будівлею на проспекті Праці. Виявили його співробітники нічної зміни. Російські ЗМІ заявили, що постраждалих і руйнувань немає, але персонал все одно для безпеки евакуювали. На місце викликали саперів, а дрон відвезли.

Як знову повідомило Міністерство оборони Росії, у ніч на 20 січня російська ППО збила нібито український безпілотник над Брянською областю. Зазначається, що російська ППО нібито збила дрон над Брянською областю. Натомість губернатор області Олександр Богомаз каже, що безпілотник знищили над Клинцівським районом. Постраждалих і руйнувань не було, проте оперативні та екстрені служби працювали на місці.

У ніч з 20 на 21 січня російське міноборони заявило про атаку нібито українських БПЛА на три регіони РФ. У Тулі, Орлі та Смоленську прогриміли вибухи. В порту Усть-Луга Ленінградської області загорівся термінал газової компанії "Новатек", а українські спецслужби підтвердили атаку на військовий завод у Тулі, який виробляє зенітно-ракетні комплекси "Панцир-С" і "Панцир-С1". OSINT-аналітики Dnipro встановили, що у Тулі, в 300+ км від кордону з Україною, був приліт на території АТ "Щегловський вал". Відомо, що у цехах заводу збирають зенітно-ракетні комплекси "Панцир-С" і "Панцир-С1", а також модернізують різну бронетехніку.

Фото: reuters

Думки експертів

На думку директора інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергія Згурця, биття ворожого А-50 та влучання в Іл-22 є вкрай важливим з огляду на каскадний ефект від втрати літаків для боєздатності Росії. Це неймовірно й безпрецедентно для бойових дій

"Ми розуміємо, що втрата цих унікальних машин за функціоналом та за кількістю в арсеналі ворога означає більш ніж значні втрати для противника і появу суттєвого пролому його системи ППО. Чекаємо на гарне продовження цієї історії", – каже Згурець.

Тим часом директор з розвитку інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Олег Катков вважає, що знищення російських літаків А-50 та Іл-22 стало можливим завдяки спеціально спланованій операції Сил оборони.

"У Генштабі вже офіційно підтвердили, що до збиття А-50 та Іл-22 причетні саме ПС ЗСУ. Скоріше за все, це могла бути спеціально спланована операція з використанням шаблонних дій противника. Зокрема, коли ці літаки досить тривалий час літали всім відомими маршрутами, сподіваючись на те, що сил та засобів для їх знищення немає. Тепер же ми можемо констатувати, що зона забороненого доступу для російської авіації розширилась", – підкреслив він.

А Британська розвідка у цьому контексті зазначає, що ймовірно, тепер Росія буде змушена переглянути обмеження зони польоту своїх літаків. За словами розвідки, A-50 має вирішальне значення для російського повітряного нагляду над зонами бойових дій. Військово-повітряні сили Росії, за даними Великої Британії, мають 8 літаків А-50, які, ймовірно, можуть покрити безпосередні оперативні наслідки. Однак збільшення навантаження на інші літаки, що залишилися, у поєднанні з втратою екіпажу, ймовірно, обмежить довгострокову стійкість місії.

Разом із тим, співзасновник DeepState Роман Погорілий зауважує, що попри українські обстріли Криму РФ продовжує відновлення та посилення ППО та РЕБ.