Є припущення, що збиття літаків РФ - це робота так званого блукаючого ЗРК Patriot. Колонка Сергія Згурця

Ураження російських літаків над Азовським морем

Звісно, топова новина - це те, що Повітряні сили України знищили літак дальнього радіаційного виявлення А-50У та критично пошкодили повітряний пункт управління Іл-22М російського окупаційного війська. Про це офіційно повідомив Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, а також командувач Повітряних сил.

Це сталося 14 січня, близько 21:00 над Азовським морем. Йдеться про продуману й складну операцію, адже наші Збройні Сили вперше в історії бойових дій збили літак дальнього радіаційного виявлення. Такі літаки намагаються тримати якомога далі від переднього краю, вони не заходять у дію ППО противника. Їх навіть прикривають власні винищувачі.

Те, що сталося - це неймовірно і безпрецедентно для бойових дій. Хоча це вже традиційно роблять наші Збройні Сили. Нагадаю, як це було зі знищенням флагмана Чорноморського флоту крейсера "Москва" нашою ракетою "Нептун" та знищення російського підводного човна "Ростов-на-Дону" крилатою ракетою Storm Shadow у Севастополі.

Збиття ворожого А-50 та влучання в Іл-22 це вкрай важливе з огляду на каскадний ефект від втрати цих літаків для боєздатності Росії. Чому так? А-50 мають можливості виявляти наші літаки, крилаті ракети, безпілотники на досить значній відстані. Також вони можуть виявляти базування наших ЗРК та РЛС, коли РЛС працюють. І був час, коли в постійному режимі здійснювали чергування поблизу наших кордонів одразу три такі літаки. Один з них попрацював у Білорусі, потім другий з акваторії Азовського моря та третій десь з Курська. Ці три літаки могли фактично контролювати весь наш повітряний простір.

Втрата такої машини для ворога є дуже серйозною, тому що на озброєнні армії агресора, до вчорашнього дня, перебувало всього 9 таких літаків. При цьому з них було три А-50 у старих версіях і шість літаків А-50У, модернізованих. Щодо орієнтовної вартості модернізованого літака, наразі всі говорять про $330 млн, але це плаваючі показники. Як на мене, ціна не має значення, бо їх критично мало у противника, а відновити йому їх вкрай складно.

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Минулого року ще один такий А-50У зазнав ушкоджень свого локатора після атаки дронами у білоруських Мачулищах (авіабаза ВПС і військ ППО Республіки Білорусь). Потім ворог звідти ці рідкісні літаки забрав на російську територію. Але збитий А-50У - це ще і втрата навченого розрахунку, тому що кожен літак має пʼять членів екіпажу та одинадцять операторів, всі вони - зі значним досвідом. При тому, що на всі літаки таких навчених операторів у противника було не більше сотні.

Це саме стосується і знищення командного пункту Іл-22, яких у противника було до десяти. До речі, Повітряні сили України такі літаки вже знищували. Вперше було знищено такий літак у квітні 2022 року. Потім такий Іл-22 знищили вагнерівці, коли відбувався заколот ПВК Вагнера у червні минулого року. Наразі це третій Іл-22М, який був критично пошкоджений. Він здійснив посадку в Анапі зі значними пошкодженнями кіля. У радіоперехопленні було чути, що потрібно підготувати швидкі.

У командуванні Повітряних сил сказали, що цей літак буде складно відновити. Водночас не оголошується, чим були атаковані ці літаки. Є припущення, що це робота так званого блукаючого ЗРК Patriot. Були випадки, коли ворожі літаки знищувалися на значній відстані й в неочікуваному місці, як це було в грудні на Херсонщині.

ЗРК Patriot може використовувати ракети GEM-T, які пристосовані для боротьби з аеробалістичними цілями на кшталт літаків. Ці ракети з дальністю у 160 км дійсно мають уламкову частину, яка створена для знищення літаків та крилатих ракет. І це означає, що цей комплекс використовували з прифронтової зони, що є достатньо ризикованим кроком. І бачимо, що операція була цілком вдалою. Хоча можливі й інші версії, але хай ця непередбачуваність буде ще однією додатковою силою наших Збройних Сил. Ворог не може спрогнозувати, що саме використали проти цих літаків.

Ми розуміємо, що втрата цих унікальних машин за функціоналом та за кількістю в арсеналі ворога означає більш ніж значні втрати для противника і появу суттєвого пролому його системи ППО. Чекаємо на гарне продовження цієї історії.