Переговори між Росією та КНДР щодо угоди на постачання зброї активно просуваються, - розвідка США

Про це повідомляє CNN із посиланням на нещодавно оприлюднені дані американської розвідки.

Новини стосовно потенційної угоди з’явилися попри публічні заяви Північної Кореї про протилежне. 30 серпня адміністрація Байдена заявила, що стурбована тим, що ці країни перебувають у розпалі переговорів стосовно зброї, і що після поїздки міністра оборони РФ Сергія Шойгу до Північної Кореї минулого місяця вже друга делегація російських офіційних осіб відвідала Пхеньян для подальших обговорень потенційної угоди.

Крім того, президент Росії Володимир Путін і лідер Північної Кореї Кім Чен Ин обмінялися листами, у яких "пообіцяли посилити двосторонню співпрацю", зазначив Джон Кірбі, координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки США.

"Ми, як і раніше, стурбовані тим, що КНДР продовжує розглядати можливість надання військової підтримки російським військовим силам в Україні, і в нас є нова інформація, якою ми можемо поділитися сьогодні, про те, що переговори щодо озброєнь між Росією і КНДР активно просуваються. Після цих переговорів у найближчі місяці може продовжитися обговорення на високому рівні", - підкреслив він.

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Зазначається, що оприлюднення нових розвідувальних даних є останнім прикладом того, як адміністрація Байдена планує продовжувати висвітлювати зусилля Росії, спрямовані на уникнення західних санкцій і отримання зброї для своєї війни, а також повідомляти Північній Кореї, що США уважно стежать за цими зусиллями. Це також найдетальніший доказ, наданий за останні місяці, що Росія співпрацює з Північною Кореєю з метою сприяння її вторгненню в Україну.

"За цими потенційними угодами Росія отримала б від КНДР значну кількість і різноманітні типи боєприпасів, які російські військові планують використати в Україні. Ці потенційні угоди можуть також мати в собі надання сировини, яка допоможе російській оборонно-промисловій базі", - зауважив Кірбі, пообіцявши, що США вживатимуть прямих заходів для введення санкцій проти будь-яких суб'єктів, залучених до потенційних угод, і закликав Пхеньян припинити переговори.

Тим часом, посол США в ООН Лінда Томас-Грінфілд звинуватила Росію та Північну Корею в переговорах про постачання зброї. Грінфілд назвала це "ганебним" і порушенням резолюцій Ради Безпеки, схвалених Росією.

Співпраця КНДР з Росією

Ще 13 липня 2022 року Північна Корея визнала терористичні "ДНР" та "ЛНР" і їхню незалежність. Україна засудила таке рішення та оголосила про розрив дипломатичних відносин з країною.

Згодом Володимир Путін заявив лідеру Північної Кореї, що дві країни "спільними зусиллями будуть розширювати всебічні та конструктивні двосторонні відносини".

Пізніше Держдеп США казав, що РФ вивчає варіанти співпраці з КНДР в питанні виготовлення ключових ресурсів для ведення війни.

Натомість у січні 2023 року представниця США при Раді Безпеки ООН відзначила: Іран та Північна Корея, які вже передавали Росії зброю та боєприпаси для ударів по Україні, продовжують розглядати можливості нових постачань, попри заборону Радбезу.

Згодом США все ж передали в Комітет Радбезу ООН з питань санкцій проти КНДР докази постачань північнокорейським режимом зброї російській ПВК Вагнера.

Вже в березні Америка не спостерігала постачання додаткового озброєння російській армії з боку Північної Кореї.

Але у квітні Велика Британія заявила, що Росія порушує санкції ООН щодо збройного ембарго, які сама ж погоджувала в Радбезі ООН проти Північної Кореї та Ірану.

12 червня лідер Північної Кореї Кім Чен Ин наголосив на бажанні зміцнювати стратегічне співробітництво з Росією та прагненні "будувати могутню країну та надійний захист глобального миру та безпеки, міцно тримаючись за руки з російським президентом" Володимиром Путіним.

25 липня повідомлялося, що делегація міноборони РФ на чолі з його очільником Сергієм Шойгу 25–27 липня відвідає Північну Корею для "зміцнення військових зв'язків Москви та Пхеньяну".

У середу, 26 липня, міністр оборони Росії Сергій Шойгу зустрівся у Пхеньяні з очільником міноборони Північної Кореї Кан Сун Намом. Під час зустрічі вони нібито обговорили плани розвитку військової співпраці між РФ та КНДР.

27 липня стало відомо, що міністр оборони Росії Сергій Шойгу супроводжував очільника Північної Кореї Кім Чен Ина на оборонній виставці, на якій були представлені заборонені резолюцією Радбезу ООН балістичні ракети.

6 серпня Кім Чен Ин закликав збільшити виробництво зброї в КНДР. 10 серпня він закликав військове керівництво країни тренуватися і готуватися до можливої війни. 14 серпня – наказав збільшити виробництво ракет в КНДР перед початком навчань США та Південної Кореї.

15 серпня держдеп США заявив, що будь-яка військова угода між РФ та КНДР стане порушенням резолюцій ООН.

Згодом міністерство фінансів США оголосило про запровадження санкцій проти трьох компаній із Казахстану, Росії та Словенії, які сприяють торгівлі зброєю між Москвою та Пхеньяном.