Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна політика Стефанчук підписав закон про заборону діяльності РПЦ в Україні

Стефанчук підписав закон про заборону діяльності РПЦ в Україні

Юлія Юліна
23 серпня, 2024 п'ятниця
17:54
політика Руслан Стефанчук

Спікер ВР Руслан Стефанчук підписав закон про заборону діяльності РПЦ в Україні, який парламент ухвалив на засіданні 20 серпня

Зміст

Про це свідчить інформація на сайті Ради.

Зазначається, що 23 серпня документ було повернуто з підписом голови Верховної Ради й скеровано на підпис президентові України Володимиру Зеленському.

Закон передбачає, що:

  • Російська православна церква (РПЦ) має бути заборонена як релігійна організація;
  • діяльність усіх релігійних організацій, афілійованих з РПЦ, буде припинена за чіткою процедурою, яка включатиме дослідження, припис про виконання закону і судову заборону;
  • РПЦ та афілійовані з нею структури не зможуть використовувати державне і комунальне майно;
  • перехід громад до української помісної православної церкви буде спрощено.

Шлях до заборони в Україні УПЦ МП

Проукраїнські політичні сили та громадські рухи виступали з вимогою зупинити функціонування УПЦ МП ще з перших років Незалежності. Але тільки після повномасштабного російського вторгнення, коли правоохоронці почали масово документувати факти сприяння ворожій армії з боку структур та ієрархів церкви Московського патріархату, за це питання предметно взялася влада. 1 грудня 2022 року президент Володимир Зеленський увів у дію рішення РНБО щодо заборони діяльності в Україні релігійних організацій, пов'язаних із центрами впливу в Росії. Підготовка та розгляд відповідного урядового законопроєкту зайняли майже рік.

Найбільший спротив відповідний законодавчий процес мав з боку депутатських груп "Платформи за життя та мир" і "Відновлення України", куди входять колишні "регіонали" Януковича і Медведчука, та певних середовищ всередині "Слуги Народу".

Зрештою в жовтні 2023 року законопроєкт "Про внесення змін до деяких законів України щодо діяльності в Україні релігійних організацій" (№8371), що забороняє УПЦ МП, проголосували в першому читанні.

У березні 2024 року комітет Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики рекомендував парламенту ухвалити в другому читанні та в цілому законопроєкт про заборону релігійних організацій, які пов'язані з Росією

21 квітня депутати від двох фракцій заблокували трибуну, вимагаючи винести на голосування парламенту, зокрема, законопроєкт про заборону УПЦ МП.

2 травня Комітет Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики звернувся до апарату парламенту з вимогою пояснити відсутність на сайті ВР тексту законопроєкту про заборону московського патріархату. 3 травня в апараті ВРУ заявили, що кінцевий варіант порівняльної таблиці до законопроєкту про заборону Московського патріархату надали 1 травня Головному юридичному управлінню.

Народний депутат Микола Княжицький, коментуючи в ефірі Еспресо затягування голосування закону щодо заборони УПЦ МП, зазначав, що  це пов'язано з лобізмом проросійських депутатів.

28 травня представники українських громадських організацій і рухів виступили зі спільним закликом до керівництва парламенту та владної більшості невідкладно ухвалити закон про заборону РПЦ і постанову про деколонізацію назв населених пунктів України.

Наприкінці червня спікер Ради Руслан Стефанчук сказав, що в парламенті триває збір підписів щодо закону про заборону Московського патріархату, тож законопроєкт внесуть до залу, коли зберуть 240 підписів. 

21 липня 2024 року стало відомо, що 70 депутатів Верховної Ради України виступили з ультимативною вимогою до керівництва парламенту і президентської фракції щодо остаточної заборони УПЦ МП. Серед них були й представники партії влади "Слуга Народу".  

22 липня у Верховній Раді деякі представники партії "Слуга Народу" й ОПЗЖ у коаліції відмовилися ставити законопроєкт стосовно заборони УПЦ (МП) в Україні. 23 липня нардепи з різних фракцій заблокували трибуну Ради, вимагаючи прийняти законопроєкт про заборону діяльності російської церкви.

1 серпня комітет Верховної Ради України з питань гуманітарної та інформаційної політики заявив про кампанію з дискредитації законопроєкту №8371 про заборону релігійних організацій, пов'язаних з РФ.

10 серпня Зеленський анонсував "рішення, яке зміцнить нашу українську духовну незалежність". 

Народний депутат Володимир В'ятрович зазначив, що законопроєкт про заборону УПЦ (МП) планують проголосувати в серпні. А нардеп Микола Княжицький 16 серпня повідомив, що законопроєкт №8371, який забороняє діяльність УПЦ (МП), розглянуть на найближчому пленарному засіданні Ради.

17 серпня Всеукраїнська рада церков і релігійних організацій (ВРЦіРО) підтримала законодавчу ініціативу щодо заборони діяльності релігійних організацій, повʼязаних з Росією.

20 серпня 265 народних депутатів проголосували за заборону діяльності релігійних організацій, керівний центр яких розташований у країні-агресорі.

Теги:
Новини
Суспільство
Україна
Верховна Рада
Руслан Стефанчук
Читайте також:
Путін
Автор Катерина Єсікова
21 серпня, 2024 середа
"Оглянув війська, що воюватимуть проти України": Путін вперше за 13 років приїхав до Чечні
Карта Харківщина 08.08.24
Автор Оксана Ліховід
21 серпня, 2024 середа
Завдяки успішним діям вдалося вибити ворога із займаних позицій: офіцер бригади "Рубіж" НГУ про ситуацію на Харківщині
Курська область
Автор Влад Дідусь
21 серпня, 2024 середа
На Курщині українські воїни взяли в полон росіян: серед шевронів - кадирівський "Ахмат"
Київ
+24°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.06
    Купівля 41.06
    Продаж 41.51
  • EUR
    Купівля 45.54
    Продаж 46.19
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, п'ятниця
23 серпня
18:55
Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець
На Одещині бойовий медик оголосив голодування через незадовільні умови в психіатричній лікарні. Лубінець відреагував
18:45
ХАМАС напав на Ізраїль
Переговори про перемир'я в Газі: Єгипет передасть ХАМАСу переглянуту в Каїрі пропозицію
18:45
Оновлено
санкції проти Росії
США запровадили великий пакет санкцій проти РФ напередодні Дня Незалежності України: хто потрапив у перелік
18:38
Василь Малюк і Ольга Харлан
Ольгу Харлан нагородили пам'ятним знаком СБУ "Хрест пошани"
18:11
Російські військові
Росіяни відвели з Харківщини деякі підрозділи в Курську область, - ОТУ "Харків"
18:00
OPINION
Володимир Гевко
Росіяни — дуже вертикалізований народ. Їм справді треба царя
17:58
Олешки
ЗСУ встановили український прапор у тимчасово окупованих Олешках
17:51
Богдан Кротевич (Тавр)
Суд відмовився розглядати скаргу на ДБР начальника штабу "Азову" Кротевича
17:49
прапор України в ЄС
У Брюсселі біля будівлі Європарламенту розгорнули 30-метровий український прапор
17:45
Огляд
Ворон
"Ворон" "... відьмі" око не виклює: що подивитися на вихідних
17:41
Оновлено
Прем'єр Індії Моді
Моді й Зеленський оприлюднили спільну заяву за підсумками зустрічі в Києві
17:40
смерть рашистським окупантам
Партизани знайшли на Донеччині польовий склад росіян. Фотозвіт
17:35
Ексклюзив
Атака могла послабити не тільки ударні можливості армії РФ, а й розвідувальні: Defense Express про ураження аеродрому "Маринівка" у Волгоградській області
17:24
Оновлено
Окупанти атакували Торецьк і Курахове: є поранені
17:21
Tvorchi та Klavdia Petrivna випустили кліп
Tvorchi та Klavdia Petrivna випустили кліп "Орбіти", інкогніто-співачка не приховувала обличчя
17:20
Суджа Курська область пам'ятник Леніну
В естонській розвідці вважають, що РФ вирішила ігнорувати масштаби проблеми присутності ЗСУ на Курщині
17:16
Ілкай Гюндоган (в центрі), Манчестер Сіті - переможець Ліги чемпіонів
Зірковий гравець покинув "Барселону" та повернувся у "Манчестер Сіті"
17:15
Оновлено
ЗАЕС Запорізька атомна електростанція
Енергетики полагодили ЛЕП, яка з'єднує ЗАЕС з українською енергосистемою
17:08
електроенергія
Енергетики обіцяють не вимикати українцям світло на День Незалежності
17:04
Паперових документів для отримання соцдопомог поменшає: уряд ухвалив рішення про цифровізацію послуг
16:55
обстріл сумщини
РФ атакувала зернову інфраструктуру Сумщини: поранено трьох працівників підприємства
16:50
Два українських фільми отримали престижні нагороди кінофестивалю в Сараєво
16:46
Уряд залишив ціну на газ без змін до кінця наступного опалювального сезону
16:44
Війна з Росією, ЗСУ
Від початку доби росіяни 20 разів атакували на Покровському напрямку
16:37
Джейк Салліван
Радник з нацбезпеки США Салліван уперше відвідає Китай наступного тижня для зустрічі з главою МЗС Ван Ї, - Axios
16:37
суддя Олексій Тандир
Смертельна ДТП із нацгвардійцем: екссудді Тандиру продовжили арешт до жовтня
16:26
Нарендра Монді та Володимир Зеленський
Україна та Індія підписали чотири угоди. Деталі
16:25
Вулкан Маунт Марапі в Індонезії
В Ісландії вшосте за 9 місяців вивергається вулкан
16:19
Massive Attack
З найнижчим рівнем викидів вуглецю: Massive Attack анонсували "найбільш екологічний концерт"
16:18
Надзвичайники на Київщині за допомогою дрона врятували 12-річного хлопця, який застряг у болоті
16:14
Ексклюзив
евакуація
Деякі райони Мирнограда вже недоступні для в'їзду: благодійний фонд "Схід SOS" про евакуацію цивільних з Покровського напрямку
16:08
OPINION
Юрій Богданов
Росія: як режим утримує економіку і до чого це веде?
15:56
Україна планує відновити експорт електроенергії за кордон
15:50
У Києві чоловіку оголосили підозру у зґвалтуванні падчерки з вродженими психічними розладами
15:45
На Одещині посадовців міграційної служби викрили на організації схеми для ухилення від мобілізації
15:43
Нідерланди
У Нідерландах урядовцям заборонили брати з собою мобільні пристрої на офіційні зустрічі через загрозу шпигунства
15:29
Шмигаль
Шмигаль розповів, скільки грошей виділили на укриття у школах і де створять безпекові простори
15:25
Віктор Медведчук
АРМА виставило на продаж колекцію годинників Медведчука вартістю 10,6 млн грн
15:20
Ексклюзив
Карта бойових дій за 14-21 серпня
Військовий експерт Жмайло розповів, який напрямок наступу на Курщині є найгарячішим
15:09
Премʼєр Грузії Кобахідзе запевнив, що з конституції не планують прибирати статтю про інтеграцію в ЄС і НАТО
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV