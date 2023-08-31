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ШІ переміг трьох професійних пілотів у перегонах дронів

31 серпня, 2023 четвер
11:16
Наука перегони дронів

Автономна система Swift, яка поєднує алгоритми штучного інтелекту, обігнала чемпіонів світу кілька разів і встановила найшвидший рекордний час гонки дронів

Про це повідомляє Science Alert.

Swift - це автономна система, яка обігнала чемпіонів світу у 15 з 25 гонок на трасі з численними крутими поворотами й стрімкими зворотами, спроєктованої професійним пілотом дронів.

Розроблений дослідниками Цюріхського університету, Swift поєднує алгоритми навчання ШІ з однією камерою та вбудованими датчиками, які виявляють навколишнє середовище та рух дрона.

Дослідниця Еліа Кауфманн прагнула створити систему, яка б не залежала від зовнішніх камер для виявлення руху, як це було в попередніх безпілотних гонках на дронах.

"Досягти рівня професійних пілотів з автономним безпілотником є ​​складним завданням, оскільки робот повинен літати на своїх фізичних межах, оцінюючи свою швидкість і місце розташування на схемі виключно за допомогою бортових датчиків", - зазначає Кауфманн.

Перегони дронів від першої особи передбачають політ безпілотника навколо траси, усіяної воротами, через які потрібно пройти акуратно, щоб уникнути аварії. Пілоти бачать курс за допомогою відео з камери, встановленої на безпілотнику. Так само Swift має вбудовану камеру та інерційний датчик для вимірювання прискорення та обертання дрона.

Хоча Swift програв 40% гонок, він обігнав кожного пілота кілька разів і встановив найшвидший рекордний час гонки, на пів секунди швидший, ніж найкращий результат серед людей.

Що відомо про штучний інтелект

18 лютого 2023 року міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив, що після переговорів, офіційних листів, дзвінків та зустрічі з представниками OpenAI - ChatGPT став доступним для реєстрації користувачам з України. Програма не працює лише на тимчасово окупованих Росією українських територіях.

Експерти вважають, що штучний інтелект здатний зруйнувати ринок праці, вплинувши на 300 млн робочих місць.

Проте 28 березня стало відомо, що Євросоюз профінансував дослідження та розробку багатомовного розмовного штучного інтелекту для своїх оборонних потреб.

29 березня Голови урядів країн Європи закликали технологічних гігантів боротися з дезінформацією в соцмережах.

19 квітня бізнесмен Ілон Маск заявив, що штучний інтелект, який він планує створити, намагатиметься "зрозуміти природу Всесвіту" та з меншою імовірністю захоче "знищити людство".

26 квітня генеральний директор Spotify Даніель Ек розповів, що музична індустрія має "виправдані побоювання" щодо пісень, які створив штучний інтелект.

Згідно з дослідженням Світового економічного форуму, технології та штучний інтелект можуть позбавити роботи 26 млн людей протягом 5 років.

Джеффрі Хінтон, автор технології, що лягла в основу ШІ, заявив, штучний інтелект може викликати цілу низку загроз - серед яких фейки та безробіття.  

9 травня стало відомо, що стримінговий сервіс Spotify видалив зі своєї платформи десятки тисяч пісень, які написав штучний інтелект за допомогою музичного стартапу Boomy. 

2 червня мобільний застосунок із чат-ботом від OpenAI ChatGPT став доступним в Україні. Тоді ним могли скористатися лише власники гаджетів на операційній системі iOS.

5 липня стало відомо, що надпопулярний чат-бот зі штучним інтелектом ChatGPT, запущений у листопаді, вперше в червні отримав менший щомісячний трафік на своєму вебсайті.

23 липня компанія OpenAI анонсувала запуск додатка ChatGPT для Android.

28 липня стало відомо, що сенатори США, стурбовані зловмисним потенціалом штучного інтелекту, викличуть розробників, керівників і експертів на слухання в кінці цього року щодо можливих законодавчих гарантій.

Деякі з найбільших у світі рекламодавців, від харчового гіганта Nestle до багатонаціональної компанії споживчих товарів Unilever, експериментують із використанням генеративного програмного забезпечення ШІ, такого як ChatGPT і DALL-E, для скорочення витрати та підвищення продуктивності.

Microsoft Corp. в Японії запустить ізольовану версію свого чат-бота зі штучним інтелектом ChatGPT, який буде здатний обробляти секретну інформацію державних органів та конфіденційні дані корпорацій.  

Деякі з найбільших у світі рекламодавців, від харчового гіганта Nestle до багатонаціональної компанії споживчих товарів Unilever, експериментують із використанням генеративного програмного забезпечення ШІ, такого як ChatGPT і DALL-E, для скорочення витрати та підвищення продуктивності.  

Microsoft Corp. в Японії запустить ізольовану версію свого чат-бота зі штучним інтелектом ChatGPT, який буде здатний обробляти секретну інформацію державних органів та конфіденційні дані корпорацій.

30 серпня Google представила нову функцію штучного інтелекту у програмі для відеодзвінків Meet, яка може замінити людину під час робочих зустрічей.

Світ
Технології
штучний інтелект
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