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Головна Світ Абрамович хотів організувати великий обмін між країнами, в якому міг бути Навальний, - CNN

Абрамович хотів організувати великий обмін між країнами, в якому міг бути Навальний, - CNN

9 березня, 2024 субота
10:57
Світ Олексій Навальний

Російського опозиціонера Олексія Навального, який помер 16 лютого у колонії РФ, ймовірно, могли б звільнити під час великого обміну між Росією, США і Європою. У цьому міг взяти участь російській олігарх Роман Абрамович

Про це пише CNN із посиланням на власні джерела.

Зазначається, що для цього Абрамович відвідав Москву, щоб зустрітися з офіційними особами в Кремлі. За даними кількох джерел, колишня держсекретарка США Хілларі Клінтон також доклала зусиль, щоб звільнити Навального із колонії.

Водночас журналісти не змогли встановити коли саме Абрамович приїздив у Москву. Проте пропагандистські ЗМІ повідомляли, що російський олігарх зустрічався з президентом РФ Володимиром Путіним за кілька годин до того, як стало відомо про смерть Навального.

Помічниця Навального Марія Пєвчіх заявила, що Абрамович брав участь у розробленні угоди та доставив пропозицію про обмін Навального до Кремля. Вона додала, що він діє як "неформальний учасник переговорів у спілкуванні з американськими та європейськими офіційними особами".

Через 11 днів після смерті Навального речник Кремля Дмитро Пєсков ухилився від питань про причетність Абрамовича. На запитання, чи знає він, чи обговорював Абрамович з Путіним обмін полоненими, він сказав: "Можна запитати у представників Абрамовича. Це питання не до нас".

Водночас один західний дипломат сказав CNN, що за шкалою від 1 до 10 перспективи обміну "досягнули семи-восьми" на момент смерті Навального в колонії.

Смерть Навального: що відомо

У п'ятницю, 16 лютого, федеральна служба виконання покарань РФ заявила про смерть ув'язненого опозиціонера Олексія Навального.

Того ж дня сотні протестувальників вийшли на вулиці європейських міст, щоб висловити своє обурення смертю Навального, звинувачуючи в цьому Путіна. У Росії не дозволяли класти квіти в пам'ять про опозиціонера. 

Близьким Навального відмовлялися показувати та віддавати його тіло. Перед цим російська еміграційна "Нова газета. Європа" розповіла, що тіло Олексія Навального нібито вкрито синцями. Це може бути як після побоїв, так і внаслідок судом, викликаних дією отрути. 

З посиланням на власні джерела у слідчому комітеті Росії та оточенні Навального російське опозиційне видання Sota повідомило, що він загинув від поступового отруєння малими дозами.

Очільниця комітету бундестагу з питань оборони Марі-Агнес Штрак-Циммерманн заявила, що смерть російського опозиціонера має підштовхнути канцлера Німеччини Олафа Шольца до відправки крилатих ракет Taurus в Україну, а сенатор-республіканець Ліндсі Грем закликав оголосити Росію державою-спонсором тероризму.

Станом на 19 лютого у 32 російських містах після смерті опонента Путіна було затримано понад 400 активістів під час заходів із покладання квітів.

Міністри закордонних справ Литви та Німеччини заявили, що після смерті Навального ЄС має щонайменше посилити санкції проти РФ. Голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель заявив, що члени Євросоюзу запропонують запровадити новий пакет проти Кремля.

Міністерства закордонних справ низки європейських країн у понеділок і вівторок, 19–20 лютого, викликали на килим російських послів через смерть Навального

20 лютого стало відомо, що Путін підвищив до генерал-полковника заступника директора Федеральної служби виконання покарань Росії Бояринєва після смерті Навального в колонії

Речник президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що Кремль не проводитиме незалежне міжнародне розслідування смерті опозиціонера. Також він назвав слова дружини Навального щодо причетності Путіна до його смерті "хамськими" і "голослівними". Навальна заявила, що їй байдуже на його коментарі, а єдине, чого вона хоче, це аби віддали тіло Навального. Згодом стало відомо про блокування сторінки Юлії у соцмережі Х, через те що вона нібито порушує правила платформи. Віддати тіло сина публічно просила й мати Навального Людмила.

Засновник правозахисної групи Gulagu.net Володимир Осєчкін висловив припущення, що опозиційного російського політика могли вбити ударом кулака в серце, перед цим ослабивши його організм тривалим перебуванням на морозі.

Теги:
Росія
Олексій Навальний
Роман Абрамович
обмін полоненими
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