"Що робити - обирати вам": Навальна закликала росіян прийти на псевдовибори Путіна

Її звернення опубліковано на ютуб-каналі Олексія Навального.

Відомо, що таку акцію підтримував опозиціонер. Після його смерті соратники Навального назвали це його "політичним заповітом".

Вдова опозиціонера закликала росіян прийти на виборчі дільниці о 12:00 у день голосування на псевдовиборах президента РФ.

"Скоро голосування на виборах президента. Так, вони повна фікція та фальшивка. Путін намалює собі будь-який результат, який йому до вподоби, хоч 80%, хоч 180%. Але ми все одно можемо ці так звані вибори використовувати проти нього, використовувати для досягнення наших цілей", - сказала Навальна.

Вона зауважила: росіянам потрібно використати день виборів, аби показати свою позицію - що вони проти Путіна.

"Потрібно прийти на ділянку в один день і в один час 17 березня опівдні. Що робити далі - обирати вам. Ви можете проголосувати за будь-якого кандидата, окрім Путіна. Ви можете зіпсувати бюлетень. Ви можете написати на ньому "Навальний". І навіть якщо ви зовсім не бачите сенсу у голосуванні, то ви можете просто прийти та постояти на дільниці, а потім розвернутися й піти додому. Навіть якщо вас змусили голосувати раніше, нічого не завадить вам 17 березня о 12 годині прийти на дільницю", - пояснила Навальна.