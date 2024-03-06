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"Що робити - обирати вам": Навальна закликала росіян прийти на псевдовибори Путіна

6 березня, 2024 середа
14:45
Світ Юлія Навальна

Вдова російського опозиціонера Олексія Навального Юлія закликала громадян Росії прийти на виборчі дільниці 17 березня, аби взяти участь в акції "Опівдень проти Путіна"

Її звернення опубліковано на ютуб-каналі Олексія Навального.

Відомо, що таку акцію підтримував опозиціонер. Після його смерті соратники Навального назвали це його "політичним заповітом".

Вдова опозиціонера закликала росіян прийти на виборчі дільниці о 12:00 у день голосування на псевдовиборах президента РФ.

"Скоро голосування на виборах президента. Так, вони повна фікція та фальшивка. Путін намалює собі будь-який результат, який йому до вподоби, хоч 80%, хоч 180%. Але ми все одно можемо ці так звані вибори використовувати проти нього, використовувати для досягнення наших цілей", - сказала Навальна.

Вона зауважила: росіянам потрібно використати день виборів, аби показати свою позицію - що вони проти Путіна.

"Потрібно прийти на ділянку в один день і в один час 17 березня опівдні. Що робити далі - обирати вам. Ви можете проголосувати за будь-якого кандидата, окрім Путіна. Ви можете зіпсувати бюлетень. Ви можете написати на ньому "Навальний". І навіть якщо ви зовсім не бачите сенсу у голосуванні, то ви можете просто прийти та постояти на дільниці, а потім розвернутися й піти додому. Навіть якщо вас змусили голосувати раніше, нічого не завадить вам 17 березня о 12 годині прийти на дільницю", - пояснила Навальна.

Смерть Навального: що відомо

У п'ятницю, 16 лютого, федеральна служба виконання покарань РФ заявила про смерть ув'язненого опозиціонера Олексія Навального.

Того ж дня сотні протестувальників вийшли на вулиці європейських міст, щоб висловити своє обурення смертю Навального, звинувачуючи в цьому Путіна. У Росії ж не дозволяли класти квіти в пам'ять про опозиціонера. 

При цьому близьким Навального відмовлялися показувати та віддавати його тіло. 

Перед цим російська еміграційна "Нова газета. Європа" розповіла, що тіло Олексія Навального нібито вкрито синцями. Це може бути як після побоїв, так і внаслідок судом, викликаних дією отрути.

З посиланням на власні джерела у слідчому комітеті Росії та оточенні Навального російське опозиційне видання Sota повідомило, що він загинув від поступового отруєння малими дозами.

Очільниця комітету бундестагу з питань оборони Марі-Агнес Штрак-Циммерманн заявила, що смерть російського опозиціонера має підштовхнути канцлера Німеччини Олафа Шольца до відправки крилатих ракет Taurus в Україну, а сенатор-республіканець Ліндсі Грем закликав оголосити Росію державою-спонсором тероризму.

Станом на 19 лютого у 32 російських містах після смерті найзапеклішого опонента Путіна було затримано понад 400 активістів під час заходів з покладання квітів.

Міністри закордонних справ Литви та Німеччини Габріелюс Ландсбергіс й Анналена Бербок заявили, що після смерті Навального ЄС має щонайменше посилити санкції проти РФ. Голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель заявив, що члени Євросоюзу запропонують запровадити новий пакет проти Кремля.

МЗС кількох країн викликали послів РФ через убивство Навального.

Мати Навального заявила, що їй дозволили впізнати сина, але слідство тисне на неї, ставлячи умови, що його мають поховати таємно.

23 лютого російські слідчі зателефонували матері Олексія Навального та поставили їй ультиматум: або вона погоджується на таємний похорон сина, або вони поховають його в колонії.

У суботу, 24 лютого, мати загиблого у в’язниці російського опозиціонера Олексія Навального домоглась, аби влада повернула тіло її сина.

У понеділок, 26 лютого, соратники російського опозиціонера Олексія Навального заявили, що напередодні його смерті у Росії готувався обмін політика.

Соратники Олексія Навального заявили, що ритуальні агентства отримують погрози й жоден катафалк не погоджується везти тіло російського політика в церкву.

Теги:
Росія
вибори
Володимир Путін
вибори в Росії
Олексій Навальний
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