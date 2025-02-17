На фоні останніх заяв США ворог активізував атакувальні дії. Колонка Сергія Згурця

Ситуація на фронті

Доки європейські країни вирішують, як, на яких умовах і з якою місією вони зможуть скерувати свої підрозділи до України - чи то в миротворчій, чи то в іншому форматі, Сили оборони стримують противника на всій протяжності лінії фронту. Під час Мюнхенської конференції, 14-16 лютого, ворог вдався до масованих атак по всій лінії фронту. У суботу, 15 лютого, відбулася 291 атака - це вкрай значний показник після значно менших у попередні тижні та місяці.

А в неділю, 16 лютого, кількість ворожих атак зменшилася рівно наполовину. Але субота і неділя були вкрай складними. Зараз ми відчуваємо певну інерцію дій противника, який намагався пробити нашу лінію оборони. Згадаю про окремі напрямки фронту, а також про окремі події, які є важливими й показовими.

Курський напрямок

Насамперед почну з Курщини, оскільки ворог там вдався до масованих атак після певної паузи, коли не зміг пробитися до Свердликового. Росіяни на танках, з використанням бронетехніки, під нашу артилерію намагалися здійснити штурмові дії в напрямку населеного пункту, що розташований між Малою Локнею і Свердликовим, але безрезультатно. Це дійсно безглузді атаки з погляду планування і проведення.

Карта бойових дій за 5-12 лютого, Фото: ЕспресоЗ іншого боку бачимо, що 155-та бригада морської піхоти РФ, яка здійснювала ці атаки, ймовірно, і надалі буде повторювати подібні штурми, намагаючись виконати безглузді накази свого командування - пробитися через мінні поля через захист нашої артилерії. Сили оборони знищили ворожі танки поблизу селища Нікольське, яке розташоване між Свердликовим і Малою Локнею.

Велика Новосілка

Але були тиск та хвилі атак противника й на інші ділянки, де йому вдалося досягти певних тактичних успіхів. Хочу згадати про Велику Новосілку. З використанням трьох хвиль атак, бронетехніки та живої сили ворог перейшов за межі Великої Новосілки. Здійснив атаки в напрямку Новосілки та Нового Комара, аби якимось чином розширити свою зону присутності.

Карта бойових дій за 5-12 лютого, Фото: Еспресо

Противника стримувала, як і зараз стримує, 110-та окрема механізована бригада. Тут так само з прогнозованою логікою противник намагається просуватися: попереду рухається танк, за ним бронетехніка. Танк захищений мінними тралами, засобами РЕБ. Щонайменше він шість разів підривається на різних мінах, але все одно просувається, поки його не зупиняє вибух на міні, а потім уже з використанням артилерії, касетних боєприпасів здійснюється знищення противника на цій ділянці. Але попри знищення, в межах Нового Комара та Новосілки все одно є певні закріплення противника. Зараз 10-та бригада проводить зачистку цих ділянок, витрачаючи на це сили й засоби.

Курахівський напрямок

Найскладніше за вихідні було на Курахівському плацдармі, чи скоріше в Курахівській кишені, де ворог здійснював атаки з кількох напрямків: від населеного пункту Дачне, з Андріївки і в самій Андріївці. Також противник намагався тиснути до дороги, яка проходить між Дачним і Запоріжжям, атакуючи від Зеленівки на Улакли та Костянтинопіль, які розташовані на трасі від Дачного. Є закріплення ворога в Улаклах, майже впритул до дороги.

Карта бойових дій за 5-12 лютого, Фото: Еспресо

Було повідомлення від Генерального штабу, що проводяться контратакувальні дії, аби витіснити противника з цієї ділянки. Але слід розуміти, що географія, канва й вигляд цього плацдарму свідчать про те, що нашим військам потрібно буде знайти вихід з вкрай складного, напруженого плацдарму, де з усіх ділянок ворог намагається просуватися. Але при цьому вже тривалий час це просування загалом обмежено, хоча дійсно після вихідних ризик просування до Константинополя і закріплення противника в Улаклах створює достатньо загрозливі моменти.

Сподіваюсь, що буде знайдено певний вихід з цієї ситуації. Вважаю, що питання планового, організованого відходу наших військових стоїть на порядку денному. Але загальну ситуацію повною мірою розуміє командування на місцях, і думаю, що є взаємодія з вищим керівництвом, аби сформувати оптимальні підходи до виведення наших військ.

В цілому ці вихідні були вкрай напруженими. Повторюся, в суботу було вдвічі більше атак, ніж у неділю. Побачимо, що буде за підсумками цієї доби. Розуміємо, що всі ці атакувальні дії противника частково пов'язані з певним дипломатично-політичним хаосом, який відбувається навколо заяви американської сторони. Зараз ворог намагається максимально просуватися, використовуючи перевагу в живій силі й техніці. Але по факту це просування є мінімальним, хоча й дійсно небезпечним на певних напрямках, а це Курахівський та дії навколо Великої Новосілки.

Покровський напрямок

При цьому розуміємо, що є інші напрямки, де противника стримують, зокрема на Покровському напрямку. Вчора, 16 лютого, було повідомлення від речників, що підтверджено витіснення ворога з Піщаного, зараз проводиться зачистка в цьому населеному пункті. Це важлива ділянка в плані ускладнення російської логістики. Наразі загарбник намагається здійснювати флангове просування навколо Покровська.

Карта бойових дій за 5-12 лютого, Фото: Еспресо

Ігор Шафігулін, майор, заступник командира 1-го батальйону з артилерії 3-ї бригади НГУ "Спартан" з Покровського напрямку, розповів, що в зоні відповідальності його бригади противник діє малими та середніми групами. А під час погіршення погодних умов ворог намагається накопичитися, аби провести штурмові дії. Крім того, окупанти використовують автомобільний транспорт, серед яких і "Жигулі", і баггі, застосовують і мотоцикли для пересування, а декілька разів і бронетранспортери. Зазвичай вони штурмують малими групами, 3-5 військовослужбовців. Українські оборонці виявляють російських вояк ще на підходах до позицій та знищують.

Майор зазначив, що зараз до наших Сил оборони надходять нові зразки озброєння. Контрбатарейна боротьба – великий комплекс заходів, а її найголовніша задача – подавити вогневий вплив противника на наші позиції. Відповідно, українськими захисниками використовуються як радіолокаційні станції, так і безпілотні системи. На цей момент у наших хлопців є зразки озброєння, які переважають по дальності та влучності радянські зразки озброєння.

Заступник командира розказав, що чеська САУ DITА – найновітніша розробка, яка має більш автоматизовану систему як наведення, так і самого заряджання, що допускає зменшення розрахунку бойової машини. Ця САУ – більш точне озброєння, яке показує свою ефективність на полі бою в контрбатарейній боротьбі та в ураженні живої сили противника. DITА автоматизована на 80%: артилеристам потрібно приїхати на визначене місце, стати в правильному напрямку, ввести координати цілі, а далі працює комп'ютер.

Шафігулін зауважив щодо протидії ворожим дронам на оптоволокні, то ідеї та рішення обговорюються, а зараз це вирішується за допомогою звичайних рушниць. На Покровському напрямку не чисельне використання окупантами дронів на оптоволокні, бо, по-перше, у них їх не так багато, друге – потрібні досвідчені пілоти, яких також серед російських вояк не багато. "Ланцети" на цьому напрямку ворог став менше застосовувати, переважно - FPV крилатого типу "Молния-1", "Молния-2". Відповідно, нашим бійцям треба добре маскуватися, робити позиції більш непомітними, щоб довше бути невиявленими противником.