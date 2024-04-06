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Війна з Росією: хроніка
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Впродовж найближчих місяців у ворога закриється вікно можливостей по максимуму працювати КАБами, - військовослужбовець ЗСУ Варченко

6 квітня, 2024 субота
15:02
Війна з Росією F-16

Іван Варченко, військовослужбовець ЗСУ, експерт з питань національної безпеки, вважає, що домінування росіян у небі над лінією фронту буде зведено нанівець, якщо F-16 матимуть можливість працювати в українському небі

Про це він розповів у етері Еспресо.

"Про те, що F-16 суттєво змінять ситуацію на лінії фронту з домінуванням російської авіації, говорили ще багато місяців тому. Бо ворожа авіація, щоб працювати КАБами має наблизитися до лінії фронту на 40-50 км при хорошому вітрі. Ракета AIM-120, якою оснащені F-16, здатна вражати літаки, а у цьому випадку російські літаки, на відстані 180 км і більше. А системи розвідки F-16 працюють на відстань 300 км. Відповідно, нескладно зробити висновок – домінування росіян та їх конкурентна перевага у небі над лінією фронту будуть зведені нанівець, якщо F-16 матимуть можливість працювати в українському небі", - зауважив військовослужбовець ЗСУ.

За його словами, є загроза російських ППО, які противник готує останні півтора року, відколи почалися розмови про F-16. Звичайно, росіяни не сиділи, склавши руки, тому будуть намагатися зменшити ефект від цих літаків.

"Однак почувати себе добре і спокійно російські агресори з КАБами над лінією фронту точно не зможуть, бо це буде суттєвий засіб, який їх знищуватиме десятками, а може й сотнями. Тому тут очевидно наше очікування, але ми розуміємо, що це не чарівна пігулка, яка відразу вилікує від усіх хвороб на фронті. Але це те, що дозволить зробити серйозний крок вперед. І, звичайно, стандартні, класичні системи ППО, яких нам треба більше, бо тоді ми зможемо з них якусь частину наблизити до лінії фронту, чим теж не дамо можливості працювати російським літакам так, як вони працюють зараз. Розуміючи, це вікно можливостей росіяни саме тому зараз намагаються докласти всі сили, щоб по максимуму працювати своїми КАБами. Я впевнений, що це вікно можливостей у них закриється впродовж найближчих місяців", - резюмував Іван Варченко.

Винищувачі F-16 для України: що відомо

21 травня 2023 року президент США Джо Байден схвалив навчання українців на F-16. Володимир Зеленський запевнив, що Україна не використовуватиме ці літаки, аби бити по території РФ. 

У липні голова МЗС України Дмитро Кулеба повідомив, що перші винищувачі F-16, ймовірно, будуть літати в небі України до кінця березня 2024 року. 

У Данії зазначили, що поставлять Україні 19 літаків за умови невикористання їх на території РФ. Відомо, що перша група пілотів уже розпочала навчання на F-16 у Данії. Нідерланди нададуть нашій країні 42 винищувачі. Водночас Норвегія надасть Україні F-16, але точна їхня кількість невідома.

15 вересня 2023 року Бельгія долучилася до навчання українських пілотів на F-16. Попередньо у міноборони країни заявили, що не нададуть Україні винищувачі F-16, проте згодом в уряді припустили передачу Україні кількох F-16 наступного року. У 2024 році Нідерланди планують передати Україні першу партію винищувачів F-16.

11 жовтня 2023 року міністр оборони Данії Троельс Лунд Поульсен заявив, що країна зможе передати Україні перші F-16 вже у березні-квітні 2024 року.

12 жовтня 2023 року стало відомо, що Нідерланди відправлять F-16 до Румунії, де тренуватимуться українські пілоти, а згодом українські пілоти розпочали льотну підготовку на винищувачах F-16 на авіабазі в штаті Аризона у США.

На початку січня 2024 року речник Пентагону бригадний генерал Патрик Райдер заявив, що українські льотчики завершать навчання на винищувачах F-16 у цьому році. 

8 лютого посол в Нідерландах Олександр Карасевич заявив, що Україна отримає від Нідерландів винищувачі F-16 уже в цьому році, проте точна дата не озвучується.

Прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте 17 лютого на полях Мюнхенської безпекової конференції заявив, що передача Україні багатоцільових винищувачів F-16 йде за графіком.

21 лютого стало відомо, що перша група у складі чотирьох українських пілотів планує завершити навчання на винищувачах F-16 до літа 2024 року.

18 березня президент Румунії Клаус Йоганніс схвалив навчання українських пілотів на винищувачах F-16, що відбуватимуться на військовій базі країни у Фетешті.

22 березня стало відомо, що перші 10 українських пілотів пройшли базові навчання на винищувачах F-16 у Великій Британії.

Теги:
Україна
ППО
російська армія
ЗСУ
F-16
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