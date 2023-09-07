ЮНЕСКО рекомендує врегулювати використання штучного інтелекту в освіті

Про це інформує Reuters.

"Ми боремося за те, щоб узгодити швидкість трансформації системи освіти зі швидкістю зміни технологічного прогресу і прогресу в цих моделях машинного навчання. У багатьох випадках уряди й школи приймають радикально незнайому технологію, яку навіть провідні технологи не стверджують, що розуміють", - сказала помічниця генерального директора ЮНЕСКО з питань освіти Стефанія Джанніні.

Міжнародна організація видала 64-сторінкову доповідь, в якій визначила основні принципи використання генеративного штучного інтелекту (GenAI) для шкільної, технічної та професійної освіти.

"Постачальники GenAI повинні нести відповідальність за забезпечення дотримання основних цінностей та законних цілей, повагу до інтелектуальної власності та дотримання етичних практик, а також запобігання поширенню дезінформації та мови ворожнечі", – йдеться в заяві.

ЮНЕСКО закликало уряди затвердити навчальні програми штучного інтелекту та попередило про небезпеку GenAI, яка може погіршити когнітивні та соціальні навички молоді, якщо вони не будуть залучатися до реального світу, емпіричних практик, таких як експерименти, дискусії з іншими людьми та самостійних логічних міркувань.

Що відомо про штучний інтелект

18 лютого 2023 року міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив, що після переговорів, офіційних листів, дзвінків та зустрічі з представниками OpenAI - ChatGPT став доступним для реєстрації користувачам з України. Програма не працює лише на тимчасово окупованих Росією українських територіях.

Експерти вважають, що штучний інтелект здатний зруйнувати ринок праці, вплинувши на 300 млн робочих місць.

Проте 28 березня стало відомо, що Євросоюз профінансував дослідження та розробку багатомовного розмовного штучного інтелекту для своїх оборонних потреб.

29 березня Голови урядів країн Європи закликали технологічних гігантів боротися з дезінформацією в соцмережах.

19 квітня бізнесмен Ілон Маск заявив, що штучний інтелект, який він планує створити, намагатиметься "зрозуміти природу Всесвіту" та з меншою імовірністю захоче "знищити людство".

26 квітня генеральний директор Spotify Даніель Ек розповів, що музична індустрія має "виправдані побоювання" щодо пісень, які створив штучний інтелект.

Згідно з дослідженням Світового економічного форуму, технології та штучний інтелект можуть позбавити роботи 26 млн людей протягом 5 років.

Джеффрі Хінтон, автор технології, що лягла в основу ШІ, заявив, штучний інтелект може викликати цілу низку загроз - серед яких фейки та безробіття.

9 травня стало відомо, що стримінговий сервіс Spotify видалив зі своєї платформи десятки тисяч пісень, які написав штучний інтелект за допомогою музичного стартапу Boomy.

2 червня мобільний застосунок із чат-ботом від OpenAI ChatGPT став доступним в Україні. Тоді ним могли скористатися лише власники гаджетів на операційній системі iOS.

5 липня стало відомо, що надпопулярний чат-бот зі штучним інтелектом ChatGPT, запущений у листопаді, вперше в червні отримав менший щомісячний трафік на своєму вебсайті.

23 липня компанія OpenAI анонсувала запуск додатка ChatGPT для Android.

28 липня стало відомо, що сенатори США, стурбовані зловмисним потенціалом штучного інтелекту, викличуть розробників, керівників і експертів на слухання в кінці цього року щодо можливих законодавчих гарантій.

Деякі з найбільших у світі рекламодавців, від харчового гіганта Nestle до багатонаціональної компанії споживчих товарів Unilever, експериментують із використанням генеративного програмного забезпечення ШІ, такого як ChatGPT і DALL-E, для скорочення витрати та підвищення продуктивності.

Microsoft Corp. в Японії запустить ізольовану версію свого чат-бота зі штучним інтелектом ChatGPT, який буде здатний обробляти секретну інформацію державних органів та конфіденційні дані корпорацій.

30 серпня Google представила нову функцію штучного інтелекту у програмі для відеодзвінків Meet, яка може замінити людину під час робочих зустрічей.