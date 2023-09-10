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Війна з Росією: хроніка
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Ексклюзив

ЗСУ використовують ротацію ворога для просування на різних напрямках, - експерт Світан

10 вересня, 2023 неділя
19:07
Війна з Росією ЗСУ

Військовий експерт, полковник запасу ЗСУ, військовий льотчик-інструктор Роман Світан розповів, що українські військові використовують ротацію ворога для того, щоб просуватися на різних напрямках

Про це він заявив у етері телеканалу "Еспресо".

Світан зазначив, що наразі на фронті прослідковується ослаблення східного флангу, бо звідти перекидають деякі частини 41 російської загальновійськової армії з-під Куп'янська, Сватового, Кремінної на Запорізький напрямок у район Оріхова.

"Але на їхнє місце заходять частини 25 новосформованої загальновійськової армії. Тому загальна кількість військ у росіян не зменшується, вона приблизно така сама, єдине те, що зменшується - якість. Ті, вже обстріляні частини 41 армії йдуть на Запорізький напрямок, щоб стримати наш наступ, а ці не обстріляні, не доведені до розуму частини 25 армії повинні були закінчити формування армії десь до грудня", - зазначив він.

Експерт додав, що росіяни раніше зірвали деякі підрозділи та заводять їх на напрямок Куп'янськ - Сватове - Кремінна.

"Саме цим ми користуємося, коли йде ротація військ російських - наші війська на цьому напрямку дійсно проводять контратаки, наступальні дії. Є доволі непоганий рух у районі Сватового, у районі Куземівки ми спіймали на ротації одну частину і працюють азовці в районі Кремінських лісів, там так само зупинили російські війська, які нападають" - додав військовий експерт Світан.

Контрнаступ ЗСУ на півдні: хронологія

12 червня заступниця міністра оборони Ганна Маляр розповіла, що ЗСУ звільнили 7 населених пунктів та просунулися на 6,5 км вперед.

Згодом в Міністерстві оборони України офіційно підтвердили звільнення села П’ятихатки в Запорізькій області. Підрозділи на Таврійському напрямку просунулися до 7 км.

24 червня Сили оборони України підтвердили звільнення територій під Красногорівкою у Донецькій області, які були під контролем окупантів з 2014 року.

Пізніше стало відомо, що ЗСУ деокупували село Рівнопіль Донецької області. Воно розташоване у Волноваському районі Донецької області. Армія РФ окупувала населений пункт у березні 2022 року.

5 липня на території Запорізької області президент України Володимир Зеленський утворив десять військових адміністрацій і призначив їхніх керівників.

27 липня 35-а окрема бригада морської піхоти разом зі 129-ю бригадою ТРО "Арей" звільнили село Старомайорське на Донеччині.

31 липня повідомлялося, що загалом за час контрнаступу українські військові звільнили на півдні понад 204 кв.км території.

4 серпня заступниця міністра оборони Ганна Маляр заявила, що Сили оборони подекуди вже прорвали першу лінію оборони на півдні й перейшли на проміжну.

16 серпня заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила, що українські військові повністю звільнили Урожайне в Донецькій області. Сили оборони закріплюються на досягнутих рубежах.

17 серпня Генштаб повідомив, що українські військові мають успіх біля Урожайного. Згодом стало відомо, що ворог намагався відновити втрачене положення в районі Урожайного Донецької області, проте безуспішно

19 серпня британська розвідка заявила, що Сили оборони продовжують вести наступ вздовж річки Мокрі Яли на Донеччині.

Українські сили просунулися на північ від Роботиного на заході Запорізької області. На думку аналітиків ISW, це дозволятиме ЗСУ почати наступ на менш замінованих ділянках лінії оборони РФ і сприятиме швидшим досягненням України.

23 серпня Генштаб повідомив, що Сили оборони мали успіх і закріплювалися на рубежах Новоданилівки та Новопрокопівки Запорізької області.

27 серпня речник пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун повідомив, що Збройні Сили України просуваються на південь від населеного пункту Роботине у Запорізькій області до села Новопрокопівка.

28 серпня заступниця міністра оборони Ганна Маляр заявила, що українські військові офіційно звільнили село Роботине Запорізької області.

29 серпня Генштаб повідомив, що ЗСУ мали успіх у напрямку Новоданилівка - Вербове Запорізької області.

8 вересня в ISW підтвердили успіхи Сил оборони під Бахмутом та в районі Вербового на Запоріжжі. Того ж дня стало відомо, що українські захисники мають успіх в районі південніше Роботиного.

ЗСУ
окупанти
Сватове
Запорізька область
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Контрнаступ ЗСУ
Куп'янськ
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