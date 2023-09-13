На Запоріжжі окупанти зміцнюють третю лінію оборони, а в містах встановлюють "їжаки", - мер Мелітополя

Про це пише міський голова Мелітополя Іван Федоров.

"Окупанти заявляють, що контрнаступ на Запоріжжі вже провалився, проте взялися зміцнювати "глибокий тил" і посилювати оборону на "третій лінії", - написав мер.

За його даними ворог риє нові траншеї та посилює оборонні споруди неподалік лінії фронту в Пологівському районі Запорізької області.

У місті Токмак та селах неподалік російські окупанти займають будинки, розставляють нову техніку та встановлюють протитанкові "їжаки". Також на Азовському узбережжі захоплюють нові бази відпочинку, а в Бердянську на аеродромі рашисти влаштовують місце базування вертольотів.

Контрнаступ ЗСУ на півдні: хронологія

12 червня заступниця міністра оборони Ганна Маляр розповіла, що ЗСУ звільнили 7 населених пунктів та просунулися на 6,5 км вперед.

Згодом в Міністерстві оборони України офіційно підтвердили звільнення села П’ятихатки в Запорізькій області. Підрозділи на Таврійському напрямку просунулися до 7 км.

24 червня Сили оборони України підтвердили звільнення територій під Красногорівкою у Донецькій області, які були під контролем окупантів з 2014 року.

Пізніше стало відомо, що ЗСУ деокупували село Рівнопіль Донецької області. Воно розташоване у Волноваському районі Донецької області. Армія РФ окупувала населений пункт у березні 2022 року.

5 липня на території Запорізької області президент України Володимир Зеленський утворив десять військових адміністрацій і призначив їхніх керівників.

27 липня 35-а окрема бригада морської піхоти разом зі 129-ю бригадою ТРО "Арей" звільнили село Старомайорське на Донеччині.

31 липня повідомлялося, що загалом за час контрнаступу українські військові звільнили на півдні понад 204 кв.км території.

4 серпня заступниця міністра оборони Ганна Маляр заявила, що Сили оборони подекуди вже прорвали першу лінію оборони на півдні й перейшли на проміжну.

16 серпня заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила, що українські військові повністю звільнили Урожайне в Донецькій області. Сили оборони закріплюються на досягнутих рубежах.

17 серпня Генштаб повідомив, що українські військові мають успіх біля Урожайного. Згодом стало відомо, що ворог намагався відновити втрачене положення в районі Урожайного Донецької області, проте безуспішно

19 серпня британська розвідка заявила, що Сили оборони продовжують вести наступ вздовж річки Мокрі Яли на Донеччині.

Українські сили просунулися на північ від Роботиного на заході Запорізької області. На думку аналітиків ISW, це дозволятиме ЗСУ почати наступ на менш замінованих ділянках лінії оборони РФ і сприятиме швидшим досягненням України.

23 серпня Генштаб повідомив, що Сили оборони мали успіх і закріплювалися на рубежах Новоданилівки та Новопрокопівки Запорізької області.

27 серпня речник пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун повідомив, що Збройні Сили України просуваються на південь від населеного пункту Роботине у Запорізькій області до села Новопрокопівка.

28 серпня заступниця міністра оборони Ганна Маляр заявила, що українські військові офіційно звільнили село Роботине Запорізької області.

29 серпня Генштаб повідомив, що ЗСУ мали успіх у напрямку Новоданилівка - Вербове Запорізької області.

8 вересня в ISW підтвердили успіхи Сил оборони під Бахмутом та в районі Вербового на Запоріжжі. Того ж дня стало відомо, що українські захисники мають успіх в районі південніше Роботиного.

Боєць "Легіону Свободи" Костянтин Денисов 11 вересня зазначав, що на Запорізькому напрямку Сили оборони поступово продавлюють оборону ворога, розширюючи лінію фронту

13 вересня речник об'єднаного пресцентру сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун повідомив, що росіяни планують створити штурмові загони з колишніх в'язнів для захоплення Роботиного.