Головна English Львів Таблоїд
Espreso.tv
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Війна з Росією На Запоріжжі окупанти зміцнюють третю лінію оборони, а в містах встановлюють "їжаки", - мер Мелітополя

На Запоріжжі окупанти зміцнюють третю лінію оборони, а в містах встановлюють "їжаки", - мер Мелітополя

13 вересня, 2023 середа
14:07
Війна з Росією На фото: третя лінія оборони ворога

Російські загарбники розпочали зміцнювати свої позиції на так званій третій лінії оборони на тимчасово окупованій території Запорізької області

Про це пише міський голова Мелітополя Іван Федоров.

"Окупанти заявляють, що контрнаступ на Запоріжжі вже провалився, проте взялися зміцнювати "глибокий тил" і посилювати оборону на "третій лінії", - написав мер.

За його даними ворог риє нові траншеї та посилює оборонні споруди неподалік лінії фронту в Пологівському районі Запорізької області. 

У місті Токмак та селах неподалік російські окупанти займають будинки, розставляють нову техніку та встановлюють протитанкові "їжаки". Також на Азовському узбережжі захоплюють нові бази відпочинку, а в Бердянську на аеродромі рашисти влаштовують місце базування вертольотів.

Контрнаступ ЗСУ на півдні: хронологія

12 червня заступниця міністра оборони Ганна Маляр розповіла, що ЗСУ звільнили 7 населених пунктів та просунулися на 6,5 км вперед.

Згодом в Міністерстві оборони України офіційно підтвердили звільнення села П’ятихатки в Запорізькій області. Підрозділи на Таврійському напрямку просунулися до 7 км.

24 червня Сили оборони України підтвердили звільнення територій під Красногорівкою у Донецькій області, які були під контролем окупантів з 2014 року.

Пізніше стало відомо, що ЗСУ деокупували село Рівнопіль Донецької області. Воно розташоване у Волноваському районі Донецької області. Армія РФ окупувала населений пункт у березні 2022 року.

5 липня на території Запорізької області президент України Володимир Зеленський утворив десять військових адміністрацій і призначив їхніх керівників.

27 липня 35-а окрема бригада морської піхоти разом зі 129-ю бригадою ТРО "Арей" звільнили село Старомайорське на Донеччині.

31 липня повідомлялося, що загалом за час контрнаступу українські військові звільнили на півдні понад 204 кв.км території.

4 серпня заступниця міністра оборони Ганна Маляр заявила, що Сили оборони подекуди вже прорвали першу лінію оборони на півдні й перейшли на проміжну.

16 серпня заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила, що українські військові повністю звільнили Урожайне в Донецькій області. Сили оборони закріплюються на досягнутих рубежах.

17 серпня Генштаб повідомив, що українські військові мають успіх біля Урожайного. Згодом стало відомо, що ворог намагався відновити втрачене положення в районі Урожайного Донецької області, проте безуспішно

19 серпня британська розвідка заявила, що Сили оборони продовжують вести наступ вздовж річки Мокрі Яли на Донеччині.

Українські сили просунулися на північ від Роботиного на заході Запорізької області. На думку аналітиків ISW, це дозволятиме ЗСУ почати наступ на менш замінованих ділянках лінії оборони РФ і сприятиме швидшим досягненням України.

23 серпня Генштаб повідомив, що Сили оборони мали успіх і закріплювалися на рубежах Новоданилівки та Новопрокопівки Запорізької області.

27 серпня речник пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун повідомив, що Збройні Сили України просуваються на південь від населеного пункту Роботине у Запорізькій області до села Новопрокопівка.

28 серпня заступниця міністра оборони Ганна Маляр заявила, що українські військові офіційно звільнили село Роботине Запорізької області.

29 серпня Генштаб повідомив, що ЗСУ мали успіх у напрямку Новоданилівка - Вербове Запорізької області.

8 вересня в ISW підтвердили успіхи Сил оборони під Бахмутом та в районі Вербового на Запоріжжі. Того ж дня стало відомо, що українські захисники мають успіх в районі південніше Роботиного.

Боєць "Легіону Свободи" Костянтин Денисов 11 вересня зазначав, що на Запорізькому напрямку Сили оборони поступово продавлюють оборону ворога, розширюючи лінію фронту

13 вересня речник об'єднаного пресцентру сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун повідомив, що росіяни планують створити штурмові загони з колишніх в'язнів для захоплення Роботиного.  

російська армія
окуповані території
окупанти
Запорізька область
Читайте також:
Італія - Україна
13 вересня, 2023 середа
Ребров оцінив шанси України на вихід на Євро-2024 після поразки від Італії
13 вересня, 2023 середа
Відбір на Євро-2024: який вигляд має турнірна таблиця групи збірної України після поразки Італії
Рада Європи
12 вересня, 2023 вiвторок
У Раді Європи підписали декларацію про "повну відповідальність" РФ за агресію проти України
Київ
+26°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.52
    Купівля 37.52
    Продаж 38.24
  • EUR
    Купівля 40.37
    Продаж 41.43
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, середа
13 вересня
14:32
"Посилення енергетичної безпеки континенту": іноземні трейдери закачали в українські газосховища 1,8 млрд "кубів" газу
14:20
Ексклюзив
Карта. Бахмут_1309
"Динаміка боїв на боці ЗСУ": військовослужбовець Волохов про ситуацію на Бахмутському напрямку
14:14
Ексклюзив
Ілон Маск
В Інституті світової політики вважають, що Маск стане кандидатом в президенти США
14:04
дрон Shahed-136, атака росії по Києву 17 жовтня
У Румунії знову знайшли осколки дронів після атаки РФ півдня України
14:03
OPINION
Юрій Гайдай
Чому на Заході не хочуть демонтажу Росії
13:45
Вікторія Амеліна
Фон дер Ляєн під час своєї промови розповіла про українську письменницю Амеліну, яка загинула внаслідок обстрілу РФ
13:41
iPhone 12
В Apple відповіли на закид уряду Франції щодо невідповідності iPhone 12 радіаційним правилам
13:28
Оновлено
Армія РФ атакувала село на Херсонщині: постраждали 3 людей
13:22
зерно, пшениця
Угорщина заявила, що домовилася з трьома країнами про продовження заборони на імпорт зерна з України
13:05
Російська армія обстріляла коледж у звільненому Куп’янську
Ворог після опору ЗСУ на Куп’янському напрямку добу не вів бої
13:02
хмари
В Україну йде похолодання та грозові дощі: прогноз погоди на 14 вересня від Наталки Діденко
12:59
Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн
Урсула фон дер Ляєн: Нова хвиля розширення ЄС має бути каталізатором прогресу
12:44
відключення електроенергії
Через ворожі обстріли знеструмлено частину споживачів у 6 областях України
12:40
На фото: затримання
Прикордонники затримали ймовірних ухилянтів, які їхали за €5000 у сторону Румунії
12:31
Молдова
Молдова вислала керівника російського пропагандистського агентства Денисова
12:27
Оновлено
Путін та Кім Чен Ин
Кім Чен Ин провів зустріч з Путіним і заявив про впевненість у перемозі РФ
12:26
електроенергія
Не лише ППО: в Укренерго розповіли про захист енергетичних об'єктів від можливих атак РФ
12:23
На фото: затримання
На Харківщині очільнику військкомату оголосили підозру в переправленні ухилянтів через кордон
12:12
У Києві чоловік вбив ножем перехожого і поранив поліцейського під час затримання
У Києві чоловік вбив ножем перехожого і поранив поліцейського під час затримання
12:10
БМП Marder
БМП Marder, розвідувальні дрони та снаряди: Німеччина оголосила про новий пакет допомоги Україні
12:10
Олексій Арестович
Арестович подав до суду через скандал з Цоєм: ДБР має відкрити справу проти нардепки Піпи
12:06
Урсула фон дер Ляєн
Україна отримає 50 млрд євро для відбудови країни, - Єврокомісія
12:06
Олег Котенко
Омбудсмен з питань зниклих безвісти подасть у відставку: уряд обмежив його повноваження
12:01
OPINION
Антон Шеховцов
Як винищувач щурів з Ісландії продемонстрував ізоляцію та відчай Росії
11:45
Чехія Україна
Чехія масово не видаватиме Україні ухилянтів, але можлива екстрадиція окремих осіб
11:42
Урсула фон дер Ляєн
"Відповідь на поклик історії": Урсула фон дер Ляєн заявила про подальшу підтримку біженців з України
11:30
Ексклюзив
карта заставочна
Карта бойових дій за період 6-12 вересня: Контрнаступ ЗСУ розширився на південному фронті
11:17
На фото: Ракетоносій РФ "Буян-М"
Росіяни вивели у Чорне море 11 кораблів: чи є серед них ракетоносії
11:14
Данія
Заступника російського міністра не пустили на конференцію ВООЗ у Данії: РФ зреагувала
11:05
Ексклюзив
російська армія, мобілізація
ЗСУ: росіяни перекинули близько 300 колишніх в'язнів для штурмів на Запоріжжі
10:57
Україна повернула з Росії та тимчасово окупованих територій ще 3 дітей
10:50
Оновлено
ракетний удар по Севастополю
РФ звинуватила Україну в ракетному ударі по Севастополю, в ГУР підтвердили пошкодження ворожого корабля та підводного човна
10:40
вибори днр
СБУ дронами атакувала "виборчу дільницю" на окупованому Запоріжжі, - ЗМІ
10:35
Оновлено
Одещина
Нічна атака "шахедів": на Одещині та Сумщині сили ППО знищили 32 дрони, поранено 7 людей
10:33
Крим
Ігнорують проблеми зі здоров'ям: кримськотатарського активіста Еюпова незаконно перевели до в'язниці у РФ
10:27
Оновлено
російські автомобільні номери
Естонія слідом за Латвією та Литвою заборонила в'їзд автомобілям з російською реєстрацією
10:26
Новини компаній
Дистанційна школа "Оптіма" посіла 6 місце серед шкіл України за результатами Національного мультипредметного тесту
10:22
Ексклюзив
Вибухи, Севастополь
Надзвичайно точно обрано ціль: Згурець про удар по ремонтних доках у Севастополі
10:21
Збирав розвіддані про ЗСУ та переміщення систем ППО: СБУ оголосила підозру одеситу
10:14
Збір активістів Жовтої Стрічки у Криму
Росіяни звозять "волонтерів" на ТОТ для замальовування графіті з українською символікою
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV