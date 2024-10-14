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Аналітика

Як українські воїни помстилися росіянам за розстріл наших бійців на Курщині. Колонка Сергія Згурця

Сергій Згурець Оксана Ліховід
14 жовтня, 2024 понедiлок
20:18
Статті Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт

Російські військові 155-ї бригади морської піхоти здійснили черговий воєнний злочин на Курщині, вбивши наших операторів дронів, які після виконання завдання відходили з позицій, потрапили в засідку й вели бій

Зміст

Раптова пауза в атаках РФ дронами

Цієї ночі, уперше майже за 50 діб, ворог не атакував Україну ударними дронами. Пояснень цієї раптової паузи немає. Знаємо, що під Єйськом пару днів тому в селищі Октябрьське була знищена база, де зберігалося, за даними Генштабу, до 400 "шахедів". Але у ворога щонайменше 5 відомих нам баз для запуску цих безпілотників. Скоріш за все, ця дивна пауза – це накопичення для комбінованої атаки з використанням крилатих і балістичних ракет.

Минулого місяця не було доби, щоб ворог не використовував "шахеди" й "гербери". Тоді було використано 1339 ударних дронів та "гербер", з них було знищено 1107. Але також минулого місяця щоночі й українські дрони завдавали удари по російських військових об'єктах і "Лютим", і "Бобром", і "Мороком". Усі ці дрони здійснювали удари по російських військових об'єктах. 800 таких дронів було запущено на додачу до пусків крилатих ракет, наших "Нептунів".

Результат відомий - знищено декілька ворожих арсеналів, нафтобаз, об'єкти військової та оборонної інфраструктури, які забезпечують угруповання російських військ, у тому числі з Курської області, де зараз тривають активні бойові дії.

Про ситуацію в Курській області

Сьогодні, 14 жовтня, за підсумками Ставки верховного головнокомандувача Володимир Зеленський заявив, що п'яту добу тривають спроби росіян прорвати нашу оборону на Курщині. Наші хлопці тримаються і контратакують. Якщо говорити більш детально, то від минулого четверга ворог прагне розрізати наше угруповання на північне і південне. Тож із цією метою була контратака минулого четверга з заходу та північного заходу з прицілом вийти на трасу Кореневе - Суджа й перерізати трасу в зоні Любимівки. Основний удар ворога йшов із Любимівки, а другий – з Коренева. Мета росіян – відсікти наше північне угруповання.

Було використано декілька десятків одиниць бронетехніки, яка прорвалася до населеного пункту Зелений шлях, який розташований на цій трасі. Саме тут російські військові 155-ї бригади морської піхоти здійснили черговий воєнний злочин. Там вони вбили наших операторів дронів, які після виконання завдання відходили з позицій, потрапили в засідку, вели бій. У них закінчилися боєприпаси, і вороги просто розстріляли наших дев'ятьох військових. Порушено кримінальну справу Офісом генерального прокурора України.

Але про більш дієві результати сьогодні повідомили бійці 82-ї окремої десантно-штурмової Буковинської бригади. Вони сказали, що в Курській області ліквідували російських окупантів 155-ї бригади морської піхоти, які раніше розстрілювали полонених українських захисників. Було повідомлено про те, що наші військові влаштували засідку, куди потрапили російські військові. Цитую: "Полювання на цих потвор виявилося вдалим, живих з російських морпіхів не залишився ніхто", - йдеться у повідомленні.

Зараз бойові дії на цій ділянці тривають. Насамперед ворог і далі намагається здійснювати атаки в сегменті Любимівка - Новоіванівка, також на півночі в зоні населеного пункту Погребки. Зранку були повідомлення, що у ворога є обмежене просування в районі Ольгівки, це поблизу Коренева, у північно-західній частині нашого плацдарму. Повної деталізації по ситуації немає, але ми знаємо, що вона залишається досить складною і динамічною.

Запорізький напрямок

Так само складно і на інших напрямках. Звісно, ми зазвичай говоримо про бойові дії на Покровському та Курахівському напрямках, але окупаційна армія Росії відновила тактичні наступальні дії на півдні України, на межі Донецької та Запорізької областей.

Армія РФ спромоглася протиснути українську оборону в районі селища Левадне на Запоріжжі, це на південний захід від Великої Новосілки. Наразі ворог намагається просунутися до околиць Новодарівки. Цей напрямок став більш активним певний проміжок часу тому. Речник ОСУВ "Хортиця" Владислав Волошин ще 3 жовтня повідомляв про те, що там відбувається накопичення російських сил для покращення свого тактичного положення.

Командир батальйону 31-ї окремої механізованої бригади з Запорізького напрямку з позивним Ріддік розповів, що противник постійно робить спроби накопичувати свої сили. Наші дрони, які ведуть повітряну розвідку, а також засоби артилерії нашої бригади виконують завдання та всі дії ворога зводять нанівець.

Загарбник значно збільшив свою присутність, постійно намагається шукати якусь норку, сховатися, аби наш дрон його не виявив. Офіцер зазначив, що вдень противнику не вдається просуватися, а вночі деколи підходить на близьку відстань до наших позицій. Щодо використання FPV-дронів та ураження ними ворога, то українські оборонці мають у цьому перевагу. А в артилерії армія РФ має перевагу. В останні два тижні відчутніше почала працювати ворожа авіація, яка завдає ударів КАБами, але це робиться неприцільно та хаотично.

Військовослужбовець додав, що ворог постійно застосовує максимально широкий спектр РЕБ. Українські оборонці також не стоять на місці, йде постійний пошук тієї антени, яка буде виконувати всі свої функції, і це вдається. Щодо нашого РЕБ, то постійно шукаємо та знаходимо ту частоту, на якій працює противник.

Ріддік розказав про дистанційне мінування як протитанковими мінами, так і протипіхотними, яке постійно здійснюється з дронів різного типу. Мінуються маршрути пересування противника. А за викликом працює артилерія старшого командира, яка також робить своє дистанційне мінування.

Командир батальйону зауважив, що з приходом військовослужбовців до його підрозділу перших 10-15 днів відбувається навчання тих елементів, яких вони не знають. Зазвичай це робота зі стрілецькою зброєю всіх зразків, які є у підрозділі, також з інженерним обладнанням, тактична медицина, захист від FPV-дронів, маскування. На сьогодні базова підготовка, яку проходять військовослужбовці, займає достатньо часу, якщо раціонально його використовувати. Відповідно, треба планувати такі заняття, які реально знадобляться військовому, коли він буде сидіти в окопі, перебувати на першій чи другій лінії оборони, а ще треба робити уклон на веденні оборонних дій.

Теги:
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