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Війна з Росією: хроніка
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Огляд

"Бавовна" над Кримським мостом, атака дронів на Москву і вибух на стратегічному заводі: де вибухало у ворога впродовж тижня

Юрій Мартинович
13 серпня, 2023 неділя
15:37
Війна з Росією

Цей тиждень знову приніс чимало неспокою як т.о. Криму, так і Москві й прикордонним областям РФ, адже "бавовна" знову добралася до російських окупантів

Більше про "бавовну" в Росії та на тимчасово окупованих територіях в тижневому огляді Еспресо.

Жителі Москви вже звикли до "бавовни"

Росія ППО

Фото: з відкритих джерел

У столиці Росії цього тижня декілька разів лунали звуки роботи ППО. За свідченнями влади, всі дрони були збиті. Однак пошкодження зазнала інфраструктура Москви.

  • 9 серпня сталася чергова атака безпілотників на столицю Росії. Міський голова Москви Собянін повідомив про нібито атаку на місто двома безпілотниками, які вдалося збити системою ППО. Про постраждалих від уламків інформації не було.
  • Ніч 10 серпня знову принесла вибухи поблизу столиці Росії. У Домодєдово стався вибух та велика пожежа. Очевидці розповіли про наслідки роботи ППО, влада – про нібито вибух на автосервісі та два збиті дрони. Відзначимо, що місто розташоване за 37 км на південь від центру Москви. Відоме завдяки розташуванню тут одного з московських аеропортів. Через вибухи в іншому московському аеропорту "Внуково" було затримано 11 рейсів на виліт та на приліт. Крім цього вночі Москву теж начебто атакували БПЛА. За словами мера, близько 04:00 за місцевим часом один дрон був збитий у Калузької області, інший у районі ЦКАД.
  • 11 серпня мер Москви Сергій Собянін знову заявив, що в результаті роботи протиповітряної оборони було збито безпілотник, яким Україна нібито намагалася атакувати столицю РФ. Він додав, що при падінні уламків в районі Кармишевської набережної ніхто не постраждав. Також немає серйозних руйнувань. Російські ЗМІ додають, що дрон пролітав над руслом річки Москва на висоті 150 метрів. Уламки безпілотника впали в парковій зоні 67-ї міської лікарні імені Ворохобова. Це вже сьома атака цього місяця на столицю РФ та прилеглий регіон.

Вибухнув завод, який розробляв новий бомбардувальник РФ

вибух на оптико-механічному заводі

Фото: t.me/rian_ru

9 серпня у Сергієвому Посаді Московської області Росії вранці стався потужний вибух на оптико-механічному заводі. Станом на вечір середи влада РФ заявила про 60 постраждалих, ще 8 осіб вважають зниклими безвісти. Крім того, за інформацією російської влади, нібито було пошкоджено 20 багатоповерхівок та 4 соцустанови.

Причиною інциденту представники РФ називають порушення технологічних процесів. Кажуть, начебто версія, за якою вибух був викликаний польотом безпілотника, не підтвердилася.

Цікаво, що завод у Підмосковному Сергієвому Посаді, де прогримів вибух, брав участь у розробці російського "стелс"-бомбардувальника нового покоління "Посланник".

В окупованому Криму не сплять, а по Кримському мосту періодично перекривають рух

Пожежа на мисі Фіолент у Севастополі

Фото: телеграм Чп/Севастополь

  • У середу, 9 серпня, у т. о. Криму було чутно вибухи у Джанкойському районі. Окупаційна влада заявила про навчання військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту. Однак окупанти вкотре на певний час перекрили Кримський міст й зупинили рух усього транспорту.
  • Також вночі 10 серпня в окупованому Севастополі пролунали вибухи. Міністерство оборони Росії повідомило про атаку 11 безпілотників. У міноборони наголосили, що внаслідок атаки дронів нібито немає постраждалих і руйнувань.
  • Ніч 12 серпня була неспокійною для Кримського мосту. Російські пропагандисти повідомили, що рух автотранспорту тимчасово перекрито. Окупаційна влада пише про атаку 20 дронів. За даними окупантів, 14 з них було знищено силами ППО, ще 6 - подавлено засобами РЕБ. Постраждалих немає.
  • Вже за кілька годин біля Кримського мосту знову була "бавовна". В обід 12 серпня керівник російської окупаційної адміністрації Криму Сергій Аксьонов заявив про спроби Сил оборони України завдати ракетних ударів по Кримському мосту. Він сказав про нібито збиття двох ракет. За словами влади, міст не було пошкоджено і постраждалих теж не було. Як стверджує російське міноборони, йдеться про "зенітну керовану ракету С-200, перероблену в ударний варіант". Після цього за кілька годин знову було гучно і знову влада РФ заявила про нібито перехоплення української ракети.
  • 13 серпня у т.о. Маріуполі загорілася база російських загарбників завдяки діяльності наших партизанів.

Вибухи у Бєлгородській, Курській та Калузькій областях

обстріл, ППО

Фото: reuters

  • 9 серпня у селі Колотилівка Красноярузького району на Бєлгородщині впав невстановлений об'єкт, російська влада заявила про постраждалого. Губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков сказав, що нібито загорівся сінник на території приватної ділянки через ймовірне падіння невстановленого об'єкта. Крім цього, губернатор Бєлгородської області заявив про одного загиблого через нібито обстріл селища Горьківський Грайворонського міського округу.
  • Також російська влада заявила, що вранці в суботу, 12 серпня, у Калузькій області збили безпілотник. Вночі у Дзержинському районі працювали засоби ППО. Руйнувань нібито немає.
  • Крім цього, увечері суботи, 12 серпня, Росія знову звинуватила Україну в атаці безпілотниками - над Бєлгородською областю російська протиповітряна оборона нібито знищила український ударний дрон.
  • Уранці неділі, 13 серпня, міністерство оборони Росії вкотре повідомило про нібито успішне збиття українських безпілотників над територією Курської та Бєлгородської областей.

Російські літаки самі падають, заводи й дамби руйнуються

винищувач Су-30

Фото: Скрін з відео

  • Крім "бавовни", також у РФ сталися інші загадкові випадки з інфраструктурою та військовою технікою.
  • Зокрема, 12 серпня у російському місті Уссурійськ, Приморський край, прорвало греблю, яку звели для стримування паводка. Унаслідок цього затопило багато будинків.
  • Також 12 серпня поблизу російського Калінінграда начебто через технічну несправність впав винищувач Су-30, внаслідок чого загинули усі члени екіпажу.
  • А 13 серпня у Підмосковії в місті Раменське близько 12:00 дня там сталося загоряння пластикових піддонів з добривами. Площа пожежі становила 1800 квадратних метрів. Попередньо, вибух стався на складі одного з місцевих підприємств між АЗС та інженерно-науковим центром "ТЕМП".

Думки експертів

Речник Військово-Морських сил Збройних сил України Дмитро Плетенчук розповів Еспресо, що останнім часом флот РФ намагається триматися ближче до північно-східної частини Чорного моря, бо біля Криму вже не почуває себе в безпеці.

Ексголова МЗС Павло Клімкін в етері Еспресо висловив думку, що атаки безпілотників показали, що РФ більше не контролює Чорне море, тому вона атакує українські порти.

"Атаки дронів створили абсолютно іншу реальність у Чорному морі, адже РФ раніше казала всім, що контролює його. Атаки показали, що Росія більше не контролює Чорне море. Для неї це фундаментальний удар не тільки по мілітарних, а й по геополітичних амбіціях", - наголосив він.

Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив, що не знає обставин та наслідок вибухів у Криму 12 серпня, натомість він вважає, що Кримський міст не могли перекрити просто так. До того ж речник Повітряних сил зазначив, що подібні інциденти в тимчасово окупованому Криму, ймовірно, будуть відбуватися й далі, а можливо, і почастішають.

Цікаво також те, що поки що окупантам у деяких питаннях вдається впоратися самим. Наталія Гуменюк, начальниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України, зазначила Еспресо, що російські війська 9 серпня, намагаючись атакувати тактичною авіацією та випускаючи керовані авіабомби на Бериславський район правобережжя Херсонщини, упустили три КАБи на свої підрозділи.

Представник ГУР МО України Андрій Юсов розповів, що росіяни частіше будуть відчувати наслідки агресивної війни проти України.

"Дуже чудово, що наслідком так званої "СВО" стала не денацифікація та демілітаризація України, а вибухи по всій території РФ. Українці лише обʼєднались, а вільний світ допомагає нам протистояти ворогу. Росіяни отримали те, на що заслуговують. Зокрема, зупинка роботи аеропортів, вибухи й чимало інших цікавих випадків. Хочу наголосити, що це тільки початок. Ми ще побачимо багато інших наслідків їхньої агресивної війни проти України. Пересічні росіяни мають зрозуміти, що розпочавши війну проти мирного сусіда, вони отримають війну на своїй території", - сказав він. 

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безпілотник
Військові новини
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