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США вражені прогресом України в контрнаступі, - Вікторія Нуланд

10 вересня, 2023 неділя
18:37
Війна з Росією ЗСУ, контрнаступ

Заступниця держсекретаря США Вікторія Нуланд заявила, оборону на окупованому півдні України можна подолати за умови тісної співпраці між урядами США та України

Про це виконуюча обов’язки заступника Держсекретаря США Вікторія Нуланд повідомила під час щорічної зустрічі "Ялтинської європейської стратегії" (YES).

Вона зазначила, що США вражені досягнутим прогресом, особливо на півдні. Потужну оборону на окупованому півдні України, яку Росія вибудувала протягом місяців, можна подолати за умови тісної співпраці між урядами США та України.

"Оборона, яку створила Росія, є найбільшою за останні 100 років. Нам потрібно зрозуміти, що потрібно Україні, щоб очистити ці оборони, і ми не можемо цього зробити, поки Україна не зіткнеться з обороною. Коли ми були тут, ми добре розуміли, що нам потрібно. Тому ми намагаємося тісно співпрацювати з українським урядом, надаючи обладнання для механізованого розмінування, далекобійну артилерію та інші засоби", – сказала Нуланд.

Американська дипломатка наголосила на тому, що США пояснювали всім партнерам у Європі, Азії та Африці, які негативні наслідки будуть для глобальної безпеки, якщо Україна не виграє цю війну.

"Якщо Україна не переможе, якщо Путін досягне успіху, цей тип зла нормалізується в усьому світі. Україна стоїть на правильному боці демократії і потребує нашої підтримки", – заявила вона.

Контрнаступ ЗСУ на півдні: хронологія

12 червня заступниця міністра оборони Ганна Маляр розповіла, що ЗСУ звільнили 7 населених пунктів та просунулися на 6,5 км вперед.

Згодом в Міністерстві оборони України офіційно підтвердили звільнення села П’ятихатки в Запорізькій області. Підрозділи на Таврійському напрямку просунулися до 7 км.

24 червня Сили оборони України підтвердили звільнення територій під Красногорівкою у Донецькій області, які були під контролем окупантів з 2014 року.

Пізніше стало відомо, що ЗСУ деокупували село Рівнопіль Донецької області. Воно розташоване у Волноваському районі Донецької області. Армія РФ окупувала населений пункт у березні 2022 року.

5 липня на території Запорізької області президент України Володимир Зеленський утворив десять військових адміністрацій і призначив їхніх керівників.

27 липня 35-а окрема бригада морської піхоти разом зі 129-ю бригадою ТРО "Арей" звільнили село Старомайорське на Донеччині.

31 липня повідомлялося, що загалом за час контрнаступу українські військові звільнили на півдні понад 204 кв.км території.

4 серпня заступниця міністра оборони Ганна Маляр заявила, що Сили оборони подекуди вже прорвали першу лінію оборони на півдні й перейшли на проміжну.

16 серпня заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила, що українські військові повністю звільнили Урожайне в Донецькій області. Сили оборони закріплюються на досягнутих рубежах.

17 серпня Генштаб повідомив, що українські військові мають успіх біля Урожайного. Згодом стало відомо, що ворог намагався відновити втрачене положення в районі Урожайного Донецької області, проте безуспішно

19 серпня британська розвідка заявила, що Сили оборони продовжують вести наступ вздовж річки Мокрі Яли на Донеччині.

Українські сили просунулися на північ від Роботиного на заході Запорізької області. На думку аналітиків ISW, це дозволятиме ЗСУ почати наступ на менш замінованих ділянках лінії оборони РФ і сприятиме швидшим досягненням України.

23 серпня Генштаб повідомив, що Сили оборони мали успіх і закріплювалися на рубежах Новоданилівки та Новопрокопівки Запорізької області.

27 серпня речник пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун повідомив, що Збройні Сили України просуваються на південь від населеного пункту Роботине у Запорізькій області до села Новопрокопівка.

28 серпня заступниця міністра оборони Ганна Маляр заявила, що українські військові офіційно звільнили село Роботине Запорізької області.

29 серпня Генштаб повідомив, що ЗСУ мали успіх у напрямку Новоданилівка - Вербове Запорізької області.

8 вересня в ISW підтвердили успіхи Сил оборони під Бахмутом та в районі Вербового на Запоріжжі. Того ж дня стало відомо, що українські захисники мають успіх в районі південніше Роботиного.

Станом на 10 вересня 2023 року український контрнаступ на півдні триває, Сили оборони продовжують просуватися на Мелітопольському напрямку. За останній час ЗСУ вдалося звільнити ще 1,5 кв. км території.

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