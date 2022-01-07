Протести у Казахстані: затримано понад 3800 людей

Про це повідомило МВС Казахстану, передає видання ORDA.



Крім того, казахстанські силовики заявили про поранення 26 протестувальників і вбивство 26 людей.



Раніше МВС країни повідомляло про поранення 18 і вбивство 26 активістів, яких влада Казахстану називає "злочинцями".