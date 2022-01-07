Протести у Казахстані: затримано понад 3800 людей
У Казахстані затримали 3811 учасників акцій протесту проти чинної влади країни
Про це повідомило МВС Казахстану, передає видання ORDA.
Крім того, казахстанські силовики заявили про поранення 26 протестувальників і вбивство 26 людей.
Раніше МВС країни повідомляло про поранення 18 і вбивство 26 активістів, яких влада Казахстану називає "злочинцями".
- Нагадаємо, 2 січня у Казахстані спалахнули масові протести через ціну на скраплений газ, який з початку року подорожчав удвічі.
- 4 січня казахські силовики почали застосовувати проти протестувальників сльозогінний газ та шумові гранати. Внаслідок нічних заворушень у Казахстані постраждали близько сотні силовиків, затримали понад 200 осіб. На тлі протестів уряд Казахстану пішов у відставку.
- У столиці Казахстану Нур-Султані запровадили надзвичайний стан. Найбільший інтернет-провайдер Казахстану "Казахтелеком" вимкнув інтернет у всій країні. В Алмати не працював мобільний зв'язок.
- Президент Касим-Жомарт Токаєв очолив Раду Ббезпеки та заявив, що планує жорстко реагувати на протести в країні. 5 січня на всій території Казахстану ввели режим надзвичайного стану.
- Токаєв звернувся до очільників держав ОДКБ по допомогу. Рада ОДКБ ухвалила рішення відправити миротворців до Казахстану. Участь у місії ОДКБ підтвердили Вірменія, Білорусь, Киргизія і Таджикистан.
- У четвер, 6 січня, фінустанови Казахстану тимчасово припинили діяльність на тлі масових протестів.
- Уряд Казахстану на 180 днів запровадив державне регулювання цін на бензин, дизпаливо та скраплений газ.
- У ЗМІ з'явилися відео, де можна побачити нібито "миротворців" з Росії, що прибули до Казахстану, який охопили масові протести. Російські військові, а саме підрозділи 45-ї окремої бригади спеціального призначення, прилетіли до Казахстану для придушення протестів.
- У МЗС України заявили, що з Казахстану не можуть поїхати понад 40 наших українців.
- Парламент Таджикистану дозволив скерувати військових до Казахстану.
- У МВС Казахстану повідомили про ліквідацію 26 "злочинців". В Алмати в ході акцій протесту затримали понад 100 людей.
- Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв заявив, що віддав наказ стріляти в мітингувальників на ураження без попередження.
- До Казахстану прибули 2,5 тис. військових ОДКБ. У країні ввели "критично червоний" рівень терористичної небезпеки.
- Киргизстан дозволив скерувати військових до Казахстану. З Вірменії до Казахстану вирушили 100 військових. Військові ОДКБ захопили аеропорт Алмати.
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