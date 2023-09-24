Удари по командним пунктам Чорноморського флоту РФ в Криму та інша "бавовна": де в окупантів вибухало цього тижня

Більше про "бавовну" в Росії та на тимчасово окупованих територіях у тижневому огляді Еспресо.

Удар по штабу Чорноморського флоту в Криму та окупаційної адміністрації "ДНР" в Донецьку

Фото: Кримський вітер

Цього тижня у тимчасово окупованому Криму було особливо гучно – українські ракети били точно по командних пунктах окупантів, нагадуючи кримчанам, що повернення півострова під контроль України все ближче. Також потужна бавовна завітала в Донецьк в саме серце окупаційної влади.

У середу, 20 вересня, ЗСУ завдали вдалого удару по командному пункту Чорноморського флоту РФ поблизу тимчасово окупованого Севастополя. Це підтвердив представник ГУР Андрій Юсов. Як зазначають телеграм-канали, було завдано удару по місцю розташування головної нафтобази Чорноморського флоту, де зберігаються мільйони тонн пального. Натомість у Planet Labs опублікувала супутникові знімки, на яких видно наслідки удару ЗСУ по командному пункту росіян у тимчасово окупованому Криму 20 вересня. За даними видання, там розміщено 744-й Центр звʼязку Командування ЧФ РФ. Днем раніше з’явилася інформація, що Росія відвела частину військових кораблів з Севастопольської бухти, а другу готує до виведення. Та це не допомогло російським військовим втекти від українських ракет.

21 вересня Служба безпеки та Військово-морські сили підтвердили масовану атаку на Крим. Вони поцілили по військовому аеродрому "Саки" у тимчасово окупованому Криму. Натомість міноборони РФ заявило, що ППО знищила 19 безпілотників над півостровом. Зазначається, що на аеродромі у той момент було щонайменше 12 бойових літаків (Су-24 і Су-30), а також ПЗРК "Панцирь". Там також знаходилася база підготовки операторів БПЛА Mojaher. Росія втрачала ключові компоненти своїх батарей С-400 принаймні п’ять разів, зокрема дві з них, які дислоковані у Криму - впродовж останнього місяця

Вдень 21 вересня в тимчасово окупованому Криму знову пролунали вибухи - місцеві жителі повідомляють про пуски ракет. Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко підтвердив вибухи в районі бухти Омега та мису Фіолент.

У п'ятницю, 22 вересня, у тимчасово окупованому Криму ще раз пролунали потужні вибухи: у Збройних силах України підтвердили ураження штабу Чорноморського флоту РФ у Севастополі. У російському пропагандистському агентстві ТАСС повідомили, що уламки після удару по штабу Чорноморського флоту РФ "розкидані на сотні метрів". На місці події була "велика кількість" швидких. Під час атаки на штаб Чорноморського флоту було використано ракети Storm Shadow, які Україні надала Велика Британія. У пресслужбі ССО повідомили, що це була спецоперація "Крабовая ловушка", а ракета влучила, у штаб ЧФ РФ під час наради керівників. Внаслідок атаки загинули щонайменше 9 осіб, поранення отримали 16. Серед них — російські генерали. Про це повідомив начальник Головного управління розвідки України Кирило Буданов. Військовий експерт, співробітник СБУ 2004-2015 рр. Іван Ступак зазначив, що у штабі ЧФ РФ зберігалися документи під грифом "Секретно".

Уранці суботи, 23 вересня, в окупованому Севастополі місцеві повідомили про вибухи й звуки прольоту ракет, поблизу флотського арсеналу РФ здійнялася хмара диму. Окупаційна "влада" заявила про роботу ППО, осколки ракети нібито впали у місцевому парку.

Після серії ударів по військовим базам росіян в тимчасово окупованому Криму, так званий губернатор Севастополя Михайло Развожаєв сказав містянам самостійно займатися облаштуванням укриттів, оскільки окупаційна влада не має ресурсів на їхнє упорядкування.

Читайте також: Деталі найбільш масованого удару по ворожих об'єктах у тимчасово окупованому Криму. Колонка Сергія Згурця

На початку тижня, у понеділок, 18 вересня, росіяни заявили про вибух біля окупаційної адміністрації ватажка терористичної "ДНР" Дениса Пушиліна. Вибухи пролунали в центрі тимчасово окупованого Донецька, росіяни стверджують, нібито українські військові випустили три ракети з РСЗВ. РосЗМІ пишуть, що будівля "зазнала незначних пошкоджень внаслідок обстрілу".

Фото: скрін з відео

Вибухи в кількох областях Росії

У кількох округах РФ прогриміла серія вибухів як через роботу українських безпілотників, так і роботи диверсантів.

У вівторок, 19 вересня, у Шебекінському міському окрузі Бєлгородської області спрацювала система ППО, яка нібито збила три повітряні цілі на підльоті до міста.

20 вересня Головне управління розвідки Міністерства оборони Україні заявило про "диверсії невідомих" на військовому аеродромі Чкаловський у Московській області, де перебуває 72-го авіабаза Балтійського флоту РФ (Су-30СМ, Су-24М) та базується 689-й гвардійський винищувальний авіаполк, який використовує літаки Су-27П. За даними української розвідки, невідомі на аеродромі, який ретельно охороняється, заклали вибухівку та підірвали літаки АН-148 та ІЛ-20, які належать до 354-о авіаполку спеціального призначення, а також вертоліт МІ-28Н, що до цього активно залучався до збиття ударних дронів над Московською областю. Літаки отримали серйозні ушкодження, які не дозволяють їх швидко відремонтувати. Цікаво, що дружини російських військових льотчиків з Енгельса розповідають про погрози, які надходять їм та членам їхніх сімей через участь у обстрілі мирних українських міст.

Як бонус, уранці середи, 20 вересня, у міністерстві оборони РФ заявили про падіння винищувач Су-34 у Воронезькій області. За словами росіян, екіпаж встиг катапультуватися. У винищувача відмовила стійка шасі. До речі, впродовж цього року у Росії сталося понад 120 авіапригод за участю цивільних літаків, що в 2,2 раза більше, ніж за попередні п'ять років.

Уранці неділі, 24 вересня, у Росії заявили про влучання українського БПЛА в адміністративну будівлю міста Курськ. У Генеральному управлінні розвідки підтвердили ураження будівлі Федеральної служби безпеки РФ у місті, а згодом і нафтопереробного заводу біля курського аеродрому.

Українська розвідка повідомила, що вночі 24 вересня невідомі диверсанти завдали удару по військових об'єктах Московської та Калузької областей, зазнала пошкоджень ворожа техніка.

Думки експертів

Начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов заявив, що Україна розширила свою кампанію проти Росії, використовуючи безпілотники та ракети для атак на військові та економічні цілі.

"Безпілотники, безумовно, полегшать операції зі звільнення наших територій. Дрони не бояться цього, їх не шкода", - сказав Буданов.

Майор запасу НГУ, ветеран російсько-української війни Олексій Гетьман в етері телеканалу "Еспресо" заявив, що українські сили здатні досягати будь-якої точки тимчасово окупованого Криму для ураження противника. Півострів перебуває під прицілом ЗСУ.

"Крим знаходиться, якщо не під вогневим контролем, то щонайменше під прицілом ЗСУ. Українські сили здатні вражати будь-яку точку на території тимчасово окупованого Криму нашими засобами враження", - повідомив майор запасу НГУ.

Секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов назвав два варіанти майбутнього для Чорноморського флоту РФ: ліквідація буде або добровільною, або примусовою.

"Найкращий і найбезпечніший вихід для збереження цілісності майнового-господарського комплексу міста Ахтіар (стара назва – Севастополь) і прилеглих територій – добровільне затоплення. Славетні російські військові рефлексії – знищення власного флоту при наближенні противника – мають мати тяглість в часі й традицію наступництва", - вказав Данілов.

Військовий оглядач Давид Шарп вважає, що удар по штабу Чорноморського флоту РФ у Севастополі мав на меті символічний характер. Таку думку він висловив в етері телеканалу "Еспресо".