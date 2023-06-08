Армія РФ обстріляла школу в Олешках, де рятувалися мирні жителі

Про це інформує Олешківський міський голова Євген Рищук.

О 14:3 0 мер написав, що ворог вів вогонь по будівлі Олешківського ліцею № 2, де знайшли притулок люди із затоплених домівок унаслідок підриву росіянами Каховської ГЕС.

Також російські війська 8 червня гатили по центральній та прибережній частинах Херсона.

Крім того, було відомо про перші жертви внаслідок затоплення Херсонської області. Так, за словами мера Олешок Євгена Рищука, внаслідок потопу в місті попередньо загинули 3 людей.

У тимчасово загарбаній Голій Пристані станом на 20:00 було затоплено 196 житлових будинків. І рівень води продовжував зростати. Але українській поліції вдалося врятувати жінку і дітей, які застрягли у затопленому будинку в окупованих Олешках.

Водночас окупаційна адміністрація не евакуює людей із затоплених на 90% Олешок та не дозволяє жителям самостійно залишити місто.

Підрив Каховської ГЕС: заяви та ситуація на півдні

6 червня російські окупаційні війська здійснили підрив Каховської ГЕС, внаслідок чого її повністю зруйновано. Розпочалася евакуація мешканців районів, які почало затоплювати. Після цього президент України Володимир Зеленський скликав екстрене засідання Ради безпеки та оборони, а світ масово почав реагувати на трагедію. Детальний перебіг подій тут.

The New York Times із посилання на інженерно-технічних фахівців та спеціалістів із боєприпасів заявило, що найімовірнішою причиною руйнування дамби Каховської ГЕС є вибух зсередини.

Про ймовірність підриву ГЕС зсередини також заявляла Наталя Гуменюк. За її словами, підривом Каховської ГЕС загарбники намагаються зупинити контрнаступ ЗСУ.

Зокрема, Кабмін надав 1,5 млрд грн для будівництва двох нових магістральних водогонів, які допоможуть забезпечити Кривий Ріг, Нікополь та Марганець питною водою. Також Херсонській, Миколаївській, Запорізькій та Дніпропетровській областям виділили майже 846 млн грн на забезпечення потреб регіонів у питній воді.

Своєю чергою Володимир Зеленський наголосив, що РФ замінувала дамбу ГЕС ще минулого року і Україна була готова до вибуху. Крім цього, Зеленський обговорив з очільником МАГАТЕ наслідки підриву ГЕС та ризики для ЗАЕС і запросив його в Україну.

В Мінагрополітики підрахували, що за попередніми оцінками, внаслідок руйнування Каховської ГЕС, орієнтовно 10 тисяч га сільськогосподарських земель на правобережжі - будуть затоплені.

Зокрема, вдень 7 червня у МОЗ припустили ймовірність спалаху холери та попередили про небезпеку ботулізму внаслідок підриву ГЕС. Також там закликали пити лише привізну або бутильовану воду й дало інші поради українцям для зниження ризику інфекційних захворювань.

На вечір вівторка у Миколаєві зафіксували підтоплення в чотирьох районах міста. Рівень води піднявся на 82 см. В області зруйновані і затоплені мости й городи.

Крім того, стало відомо про затоплення єдиного в Україні державного осетрового заводу й Національного парку "Нижньодніпровський", під загрозою опинилися сотні видів риб і птахів. Повністю затопило і дорогу до тимчасово окупованого Кінбурнського півострова на Миколаївщині.

Своєю чергою у звʼязку з підтопленням Херсонщини Кабінет Міністрів України створив Штаб з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації. А Європейський Союз направить Україні допомогу для подолання наслідків підриву росіянами ГЕС, зокрема фільтрами, помпами, генераторами та обладнанням для притулку.

Натомість президент Туреччини Реджеп Ердоган уважає, що підрив Каховської ГЕС Україна має розслідувати разом із росіянами.

Уранці 8 червня середнє підтоплення становить 5,61 метра. Під водою перебуває 600 квадратних кілометрів Херсонської області.

Унаслідок підриву росіянами Каховської ГЕС і обміління Каховського водосховища на Дніпропетровщині загинуло 850 кг риби. Збитки складають понад 7 млн гривень.

Керівниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталії Гуменюк заявила, що перед підривом Каховської ГЕС російські війська глушили зв'язок на Херсонщині.