ЗСУ б'ють в серце окупантів в Криму та "бавовна" в Москві: де вибухало у ворога впродовж тижня

Більше про "бавовну" в Росії та на тимчасово окупованих територіях в тижневому огляді Еспресо.

Цілий тиждень у Москві збивали безпілотники

Фото: Андрій Воробйов у телеграм

У понеділок, 21 серпня, міністерство оборони Росії знову заявило про нібито атаку українських безпілотників столиці РФ. За їхніми словами, у Московській області РЕБ та ППО збили два дрони, внаслідок чого травмувалися 2 людини і в кількох будинках вибито вікна. Аеропорт Внуково частково був закритий.

Наступного дня у ніч на 22 серпня відбулася ще одна атака безпілотників на Москву. Влада повідомляє про чотири безпілотники, які збила ППО. Натомість мер Москви Сергій Собянін розповів, що ППО збила два безпілотники. Є пошкоджені будинки та авто. В столичному регіоні також призупиняли робота усіх аеропортів. Зупинка тривала близько двох годин.

А вже через 24 години, у ніч з 22 на 23 серпня вибухи знову прогриміли у Москві та Московській області. У столиці закрили на годину аеропорти. Вибухи сталися в районі хмарочосів "Москва-Сіті". Мер Москви Собянін заявив, що БПЛА нібито вдарив по будівлі, яка ще не добудована. Офіційно пишуть, що потерпілих немає.

У ніч на 26 серпня влада Москви повідомила про чергову атаку безпілотником та роботу ППО, усі столичні аеропорти зупиняли роботу. Постраждалих та руйнувань нібито не було.

Вибухи на російському аеродромі

Цього тижня у столиці Росії чи не щоночі лунали звуки роботи ППО. За свідченнями влади, всі дрони нібито були збиті, однак пошкодження зазнала інфраструктура Москви та постраждали декілька людей.

Також було гучно цього тижня і в інших регіонах Росії та на тимчасово окупованих територіях.

У понеділок, 21 серпня, місцеві жителі російського міста Ростова повідомили про звуки вибухів. У Калузькій області РФ начебто збили безпілотник. Про ймовірну роботу ППО й у Калузькій області повідомив губернатор Владислав Шапша. За словами губернатора, постраждалих та руйнувань інфраструктури немає.

Також у понеділок українська розвідка заявила, що на російському аеродромі Шайковка в Калузькій області внаслідок атаки дрона пошкоджено щонайменше один літак, проте влада РФ це приховує. Представник ГУР Андрій Юсов сказав, що атаку дрона здійснили люди з центральної Росії, які виконували завдання в координації з ГУР.

У середу, 23 серпня, окупаційна влада Донецька звинуватила Україну в масованому обстрілі центральної частини міста. За даними "мера", нібито пошкоджена будівля школи.

Також у середу, 23 серпня, губернатор Бєлгородської області РФ В’ячеслав Гладков звинуватив Україну в атаці села Лави Валуйського округу. За його словами, внаслідок обстрілу загинули три людини та пошкоджений місцевий санаторій. Хоч раніше губернатор Бєлгородщини заявляв, що внаслідок ймовірної атаки двома гранатами із БПЛА на територію санаторію постраждалих начебто не було.

У четвер, 24 серпня, міністерство оборони Росії звинуватило Україну в атаці трьома безпілотниками по Калузькій та Брянській областях.

У п’ятницю, у ніч з 24 на 25 серпня російські терористи заявили, що Україна намагалась обстріляти Калузьку область. Ракету нібито знищено засобами ППО над територією Калузької області. Відзначимо, що у Калузькій області розташований аеродром "Шайковка", який використовують для бомбардувальників ТУ-22, що завдають удари по території України.

У суботу, 26 серпня, у російському місті Кемерово сталася пожежа на великому сховищі феєрверків та піротехніки. Однак не було ніякої інформації про нібито атаку дронами.

Міський голова Мелітополя Іван Федоров повідомив, що увечері суботи, 26 серпня, на тимчасово окупованій території Запорізької області сталася детонація складу боєприпасів.

У Криму знищили зенітно-ракетну систему великого і середнього радіусу дії С-400 "Тріумф"

Фото: wikipedia

Ввечері 22 серпня в районі Кримського моста та Козачої бухти було чутно постріли та видно дим – окупанти перекрили міст і назвали це навчаннями. Водночас міноборони РФ заявило, що над акваторією Чорного моря нібито було зафіксовано політ двох безпілотників.

У середу, 23 серпня, в тимчасово окупованому Криму пролунали вибухи. Приліт був по військовому об’єкту на мисі Тарханкут, який знищив російську зенітно-ракетну систему великого і середнього радіуса дії С-400 "Тріумф". За даними розвідки, внаслідок вибуху повністю знищено саму установку, встановлені на ній ракети та особовий склад ворога. Зазначається, що це - болючий удар по системі ППО окупантів, що матиме серйозний вплив на подальші події в окупованому Криму. Журналіст Юрій Бутусов повідомив, що вперше в історії крилата ракета "Нептун" знищила особливо важливу наземну ціль – радар повітряної розвідки 48Я6-К1 "Подлет" зі складу зенітно-ракетної системи С-400 "Триумф" в окупованому Криму.

Також в середу поблизу Зміїного Сили безпеки та оборони України підбили російський військовий літак, який намагався атакувати наших захисників.

У ніч з 24 на 25 серпня російська ППО нібито працювала проти атаки українських безпілотників на Крим. Повідомлялося, що росіяни нібито збили аж 42 українські дрони.

За повідомленням ГУР, у ніч проти 25 серпня у селі Перевальне в окупованому Криму було завдано удару по російській 126-й окремій гвардійській бригаді берегової оборони Чорноморського флоту.

Думки експертів

У тимчасово окупованому Криму цього тижня було особливо гучно. Крім висадки українського десанту на День Незалежності, військова інфраструктура ворогів зазнавала обстрілів.

Полковник СБУ Роман Костенко розповів, що через постійні удари ЗСУ по російських складах з боєприпасами окупанти мають проблеми з логістикою на Півдні.

"Противник давно вже зрозумів, що тактика накопичення боєприпасів не працює. Після того, як у нас зʼявились РСЗВ Himars, їхні склади з боєприпасами дуже часто знищуються. Також вони вже не намагаються біля лінії фронту накопичувати зброю та снаряди до неї. Тому зараз вони часто розосереджують свої сили та засоби по всій лінії фронту", - розповів Костенко і наголосив, що зараз для постачання боєприпасів окупанти витрачають більше часу.

Як зазначає Інституту вивчення війни, російським військам, особливо 20-й та 2-й загальновійськовим арміям, які діють на сході України, не вистачає легкої транспортної техніки. Це заважає їм ефективно діяти та знижує їхній моральний дух.

Партизанський рух "Атеш" заявив, що російські окупанти в останній час почали частіше перевозити техніку та все необхідне обладнання вантажними кораблями через Керченську протоку.

Політолог Євген Магда вважає, що Керченський міст — слабке місце Путіна, своєрідна "кощієва голка" російського диктатора.

Як кажуть у ГУР, російські окупанти проводять підготовчі роботи для затоплення шести плавзасобів в районі Керченської протоки для захисту мосту авіаударів ЗСУ.

Керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов заявив про здатність Сил оборони уразити противника у будь-якій точці окупованого Криму.

"Абсолютно в будь-якій точці ми можемо досягти противника", - зазначив очільник ГУР.

Також він сказав, що українські морські дрони-камікадзе паралізують російський флот у Криму, хоч і 60-70% їх знищують.

Павло Клімкін, дипломат, ексміністр закордонних справ України, вважає, що у регіоні Чорного моря найближчим часом складеться новий, дуже непростий для всіх баланс, але для України він буде однозначно позитивний

Колишній очільник Служби зовнішньої розвідки України та генерал армії України Микола Маломуж заявив, що Україна для операцій на території РФ використовує агентуру з-поміж російських громадян, які не викликають підозри та добре пропрацьовують заданий об'єкт, а також засилаються представники української розвідки

"У Росії є люди, які з самого початку принципово були проти війни, а є й ті, хто прозрів трохи пізніше. І вони були готові боротися з путінським режимом, але не знали як. Ми з цими людьми установили контакти. Відповідно, ті, хто мав якийсь військовий вишкіл або був готовий про проведення оперативних дій, тобто диверсійних операцій, проходив навчання та направлявся у Росію", - сказав Маломуж.

Нагадаємо, між морськими та повітряними силами України й Росії ведуться бої за стратегічно важливі газові та нафтові платформи у Чорному морі між Кримом та Одесою – "вишки Бойка".