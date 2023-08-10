Головна English Львів Таблоїд
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Світ Пташка з будівлі та ще 583 лоти: Ілон Маск виставив на аукціон пам'ятні речі Twitter після ребрендингу соцмережі

Пташка з будівлі та ще 583 лоти: Ілон Маск виставив на аукціон пам'ятні речі Twitter після ребрендингу соцмережі

10 серпня, 2023 четвер
17:59
Світ Twitter

Американський мільярдер Ілон Маск виставив на аукціон вивіски Twitter та інші предмети компанії через кілька тижнів після ребрендингу компанії на X: торги розпочнуться 12 вересня та триватимуть два дні

Про це інформує BBC.

Аукціон отримав назву "Ребрендинг Twitter: онлайн-аукціон, на якому представлені пам'ятні речі, мистецтво, офісні активи та багато іншого!".

Зазначається, що серед 584 лотів, виставлених на торги, окрім вивіски-пташки з будівлі, будуть величезні пташині клітки, десятки столів і стільців, діджейський пульт і достатня кількість музичних інструментів, щоб укомплектувати музичний гурт. За інформацією аукціонного дому Heritage Global Partners, пропозиція для кожного лота стартує від $25.

Одна із пташок Twitter все ще прикріплена до будівлі штаб-квартири компанії в Сан-Франциско, зазначає видання. У оголошенні аукціону вказано, що її майбутній власник нестиме відповідальність за наймання ліцензованої компанії з відповідними дозволами для її демонтажу. 

Серед лотів є також дві картини, намальовані з фото, які свого часу завірусились у соцмережі. Перша - селфі Еллен Дедженерес із зірками, зроблене на церемонії вручення премії "Оскар" у 2014 році. Друга - фото, опубліковане Бараком Обамою після його переобрання президентом в листопаді 2012 року. На той час цей твіт був найпопулярнішим на платформі.

Що відомо про купівлю Twitter Ілоном Маском

24 квітня 2022 року компанія Twitter прийняла пропозицію Ілона Маска щодо купівлі компанії за $44 млрд. Маск зобов'язувався вкласти у купівлю Twitter $33,5 млрд, в тому числі $21 млрд акціонерного капіталу та $12,5 млрд маржинальних позик під деякі з його акцій Tesla Inc (TSLA.O) для фінансування транзакції. Ще $13 млрд погодилися надати банки під заставу Twitter.

14 травня 2022 року Маск вирішив призупинити угоду купівлі соціальної мережі Twitter через перевірку кількості фейкових акаунтів. Цим він обвалив акції соцмережі. 

Згодом Маск вирішив розірвати угоду щодо придбання соціальної мережі Twitter. А компанія подала на нього в суд. Перше судове засідання мало відбутися 17 жовтня 2022 року. 

5 жовтня того ж року стало відомо, що Маск готовий купити Twitter за початковою ціною $44 млрд.

27 жовтня 2022 року Маск натякнув, що придбав компанію Twitter, яка володіє однойменною соцмережею. Він поділився відео, на якому заходить до штаб-квартири компанії. Крім того, мільярдер змінив підпис на своїй сторінці у соцмережі на "Chief Twit". 

Пізніше стало відомо, що Маск планує стати гендиректором компанії, а у ЄС пообіцяли уважно стежити за тим, щоб він не перетворив Twitter на платформу для розпалювання ненависті. Натомість мільярдер пообіцяв, що буде дотримуватись законів ЄС.

Далі Маск розпустив раду директорів Twitter і розпочав надсилати працівникам компанії електронні листи з інформацією про те, що їх звільнено. Працівники компанії Twitter подали на компанію колективний позов до суду. Загалом Twitter звільнив близько 80% співробітників після того, як Ілон Маск придбав компанію.

17 листопада 2022 року Ілон Маск заявив, що планує знайти нового лідера Twitter та розраховує скоротити свій час у компанії.

15 лютого стало відомо, що Маск планує покинути пост директора Twitter до кінця року. 11 травня Ілон Маск заявив, що йде з посади. Він призначив генеральним директором Twitter Лінду Яккаріно. 

Які відбулись нововведення у Twitter

Ілон Маск запустив у twitter преміальну підписку за $8 доларів, яка потрібна для отримання синьої галочки та верифікації облікового запису. Крім того, Маск заявив, що будь-який twitter-акаунт, що використовує чуже ім'я без чіткого вказання на пародію, буде заблокований. 

22 листопада 2022 року мільярдер презентував нову концепцію розвитку компанії, у якій наголосив на пріоритетності шифрування приватних повідомлень. Розробники працюватимуть і над створенням голосових і відеодзвінків між обліковими записами.

Ілон Маск також оголосив, що почне відновлювати заблоковані акаунти в мережі. Зокрема, він розблокував акаунт колишнього президента США Дональда Трампа та зняв обмеження на акаунти, пов'язані з Кремлем. 

Потім у Twitter запустили лічильник, який показує, скільки людей переглянули опублікований твіт, оголосили про розширення списку політичної реклами, яку можна публікувати в соціальній мережі, та запровадили нову політику "нульової толерантності" до дописів із насильницькими висловлюваннями.

18 лютого компанія Twitter заявила, що лише передплатники Twitter Blue зможуть користуватися функцією двофакторної аутентифікації через СМС.

4 квітня користувачі Twitter помітили, що кнопка у вигляді синього птаха у верхньому лівому кутку сторінки змінилася на зображення собаки породи сіба-іну Doge, на честь якої названа криптовалюта Dogecoin. Таке рішення власник Twitter Ілон Маск пояснив тим, що ще коли він тільки замислювався про придбання якоїсь соцмережі один з користувачів порадив йому купити Twitter і змінити лого з пташкою на собаку.

3 14 квітня користувачам дозволено стягувати плату за доступ до свого контенту: від довгого тексту до багатогодинного відео. Крім того, у соцмережі користувачам із платною підпискою дозволили публікувати довгі відео.

1 червня власник соціальної мережі Twitter Ілон Маск, підтвердив, що платформа може бути перейменована на X у відповідь на твіт Daily News.

1 липня Twitter закрив доступ до публікацій неавторизованим користувачам і тепер вимагатиме від них мати обліковий запис у соцмережі для перегляду твітів.

Суспільство
Технології
Ілон Маск
Читайте також:
Андрій Загороднюк (в центрі)
9 серпня, 2023 середа
Росія оголосила в розшук ексміністра оборони Загороднюка та двох генералів ЗСУ
Путін
9 серпня, 2023 середа
Путін запропонував не повідомляти Раду Європи про запровадження воєнного стану в Росії
Лукашенко
9 серпня, 2023 середа
Ситуація гірша, ніж будь-коли: у ЄС згадали про фальсифікацію виборів у Білорусі та жорсткі репресії
Київ
+24°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 36.93
    Купівля 36.93
    Продаж 37.63
  • EUR
    Купівля 40.75
    Продаж 41.66
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, четвер
10 серпня
19:00
Огляд
Перемога України
Переможні новини 533 дня війни: нічні вибухи у Москві та нова партія зброї від Естонії для ЗСУ
18:47
Німеччина солдат армія
У Rheinmetall заявили, що Німеччині потрібні додаткові €350 млрд для модернізації армії
18:16
Оновлено
Андрій Лунін (в червоному светрі)
Конкурент українця Луніна в "Реалі" Куртуа вибув до кінця року
18:04
людина спить
Спроби компенсувати недостатній сон у вихідні не покращують здоров’я серця, – дослідження
18:02
OPINION
Володимир Єрмоленко
У Московії стертий поділ на "своє" і "чуже"
17:50
ракети Taurus
"Найближчим часом": Німеччина планує дати Україні далекобійні ракети Taurus, - ЗМІ
17:29
Поліція РФ
"Некомплект дуже великий": у МВС Росії заявили про критичну нестачу силовиків
17:05
Новини компаній
“Ти під моїм захистом” - військові створили унікальні принти для жіночих футболок бренду Lesia
16:56
Зерно
Росія відмовилась від умови відновлення аміакопроводу для розблокування "зернового коридору"
16:52
Верховна рада
Рада закликала Макрона не пускати російських і білоруських спортсменів на Олімпіаду-2024 в Парижі
16:49
Оновлено
У Києві знесли 200-річну садибу
У Києві на Подолі знесли 200-річну садибу, яка була зразком забудови ХІХ ст. Відкрито кримінальне провадження
16:28
НПЗ, пожежа
У Білорусі на Мозирському НПЗ виникла пожежа
16:20
"Мавка.Лісова пісня"
Українська "Мавка" вийшла у прокат у Північній Македонії
16:18
Інфографіка
Ціни на пальне, АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштує бензин, газ і дизель
16:15
військовий, Естонія
Естонія надала Україні партію стрілецької зброї
16:03
OPINION
Борислав Береза
Українцям треба вчитися бути вдячними
16:02
Kherson Film Fest
Перший після деокупації: у Херсоні проведуть кінофестиваль
15:59
постачання газу
Фактична ціна газу в Україні збільшилася уперше за дев'ять місяців
15:56
зерно, пшениця, комбайн
"Перспективні технології": у Мінагрополітики розповіли про використання дронів у сільському господарстві
15:53
Україна Польща
Абсурдна теза про "гру" України на зміну влади в Польщі
15:38
метеорний дощ, зорепад
Цими вихідними в Україні можна буде побачити метеорний дощ
15:23
Путін
Путін припускає ймовірність особистої участі в саміті G20 в Індії, – NBC News
15:21
стародрук
Музей книги і друкарства оцифрує частину колекції стародруків
15:19
банк Intesa
Найбільший банк Італії залишає російський ринок, - Reuters
15:10
тіла російських окупантів
Російські військові спалюють своїх загиблих поблизу Мелітополя, - Маляр
14:53
прапори України та США
Наступ, зброя та захист від повітряних атак РФ: військово-політичне керівництво України провело відеоконференцію з Остіном, Міллі та Салліваном
14:45
Оновлено
зерно, зернова угода
ВМС: у Чорному морі запрацював гуманітарний коридор для торговельних суден
14:23
фотовиставка "Це я"
"Це я": у Будапешті відкрили фотовиставку, присвячену українським жінкам під час війни
14:09
Ексклюзив
школярі, діти
Народна депутатка розповіла, чи повернуться діти до своїх класів після року навчання за кордоном
14:03
OPINION
Ігор Тишкевич
Батіг чи пряник? На Україну справді чекає демографічна криза
13:58
масштабна пожежа в порту Ла-Рошель
У Франції в порту Ла-Рошель сталася масштабна пожежа на елеваторі із зерном
13:47
Верховна Рада
Із фракції "Слуги Народу" виключили нардепів Гунька та Торохтія
13:44
Україна повернула з Росії щонайменше 380 незаконно депортованих дітей, - Верещук
13:33
Окупанти в Маріуполі
Окупанти вивезли підлітків із Донеччини до військових таборів у РФ
13:31
Верховна Рада
Україна розірвала угоду з РФ про заохочення та захист інвестицій
13:26
Volkswagen
В Укравтопромі повідомили, які автомобілі з Китаю українці найбільше купували у липні
13:25
Сауль Альварес та Джон Райдер (на задньому плані)
Найбагатший боксер світу оголосив про перший в історії бій двох асболютних чемпіонів
13:03
електроенергія, світло ЛЕП
Через ворожі обстріли прифронтових територій без світла залишаються мешканці 7 областей
12:45
Оновлено
запобіжний захід нардепу Олександру Дубінському
Справа про виїзд за кордон: нардепу Дубінському обрали запобіжний захід
12:43
Дмитро Кулеба
Після виведення військ з України переговори з Росією можливі, але не з Путіним, – Кулеба
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV