Індія може долучитися до реалізації пункту Формули миру Зеленського, який стосується екологічної безпеки
Посол України в Індії підтвердив зацікавленість індійських партнерів у тому, аби долучитися до реалізації пункту "Формули миру" Зеленського про екологічну безпеку та до гуманітарного розмінування країни
Про це повідомляє Голос Америки.
Посол України в Індії Олександр Поліщук заявив, що Індія має намір долучитися до реалізації пункту Формули миру" президента Володимира Зеленського, що стосується екологічної безпеки країни.
"Ми багато спілкуємося з нашими індійськими колегами. На сьогоднішній день основні зусилля, які ми спрямовуємо, - це реалізація Формули миру президента Зеленського. І ми маємо чітку підтримку від наших індійських партнерів, наприклад, в питаннях, які стосуються екоциду, що відбувається в Україні", - зазначив Олександр Поліщук.
Повідомляється, що сьогодні, 19 вересня, на базі нашого посольства була проведена експертна зустріч, яка присвячена розгляду питань захисту навколишнього середовища в Україні від негативних наслідків війни, а також - гуманітарного розмінування. Окрім цього, Олександр Поліщук додав, що є висока зацікавленість індійського бізнесу в тому, щоб прийти в Україну і допомогти у відновленні та реконструкції.
"Ми очікуємо, що Міністерством закордонних справ Індії буде прийнято і підтримано наше звернення щодо надання дозволу індійським компаніям працювати операторами протимінної діяльності на території України", - заявив посол України в Індії.
За його словами, Індії також зацікавлена в питаннях продовольчої безпеки. Зокрема, українська сторона очікує, що Індія більш активно долучиться до питань, які стосуються ядерної безпеки.
"Це також один із тих напрямків, які є зрозумілі в Індії з точки зору і розвитку атомної енергетики тут, і з точки зору несприйняття абсолютно погроз застосуванням ядерної зброї. Індія, як ви знаєте, ядерна держава. Тому є над чим працювати і є можливості для цього", — зазначив Поліщук.
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Президент України Володимир Зеленський у п'ятницю, 11 серпня, провів розмову з президентом Замбії Хакаінде Хічілемою: обговорили проведення саміту Україна - Африка, "зернову угоду" та Формулу миру.
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