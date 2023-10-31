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Кавер, лайк та дедлайн: які ще слова варто замінити українськими відповідниками?

31 жовтня, 2023 вiвторок
10:39
Суспільство Книга

Звісно, кожна мова протягом свого розвитку запозичує слова з інших мов, це нормальний та закономірний процес. Тоді чому варто використовувати менше запозичень?

Запозичення іншомовних слів - це частина живого мовного процесу, який перетворює українську в динамічний та багатогранний інструмент виразності. У світі, де культурний обмін, технологічний прогрес та глобалізація є невід'ємною частиною нашого існування, мови стикаються та змішуються, обмінюючись словами та виразами.

З одного боку, запозичені слова збагачують мову новими виразами, віддзеркалюють культурні, наукові та технологічні досягнення сучасності. З іншого, агресивне вкорінення іншомовних слів, які мають українські відповідники є досить згубним.  

Чому й досі відбувається процес запозичення слів?

Запозичення слів з інших мов є природним та давнім явищем, однак є низка причин, що обумовлюють даний процес:

  • Взаємодія між різними культурами сприяє обміну словами та поняттями. Слова можуть бути запозичені з мов інших народів під впливом культурних контактів.
  • Науковий та технічний прогрес дає нові поняття. Розвиток науки, технологій та міжнародного співробітництва призводить до появи нових термінів.
  • Міграція та глобалізація теж активно впливають на цей процес. Переселення людей та глобальна міграція створюють умови для змішування мов і, відповідно, для запозичень слів.
  • Потреба у точності. У деяких випадках слова запозичуються для позначення точних понять або явищ, які можуть бути менш визначені у рідній мові.
  • Мода та тренди. Саме цей чинник мовознавці називають одним із найбільш небезпечних з декількох причин. По-перше, такі слова можуть викликати деградацію рідної мови, оскільки їх заміна іншомовними аналогами може призвести до втрати частини словника та мовного багатства. По-друге, використання запозичених слів може викликати плутанину, особливо серед тих, хто не розуміє або не вживає ці іншомовні вирази. Це може ускладнити спілкування і створити бар'єри між людьми різних поколінь або територій.

Запозичення слів - це один із засобів адаптації до змін в суспільстві та культурі, що дозволяє мовам залишатися живими та актуальними, відображати нові явища та реалії. Однак, якщо таке запозичення стає надто екстенсивним, воно може призводити до заміщення власних слів і їх повної втрати.

Фото: Freepik

Як впізнати запозичені слова в українській мові?

За даними порталу "Живи українською", близько 10% всіх слів в українській мові запозичені.  Однак, є певні ознаки за якими ми можемо ідентифікувати їх:

  • Слова, запозичені з інших мов, можуть містити буквосполучення, які не характерні для української, наприклад, пс, кс: ксерокс, психологія.
  • При аналізі слів слід звертати увагу на суфікси, префікси та закінчення, оскільки вони можуть надавати підказки щодо походження слова. Наприклад, закінчення -ія, -ад(а), -ид(а): соціологія, олімпіада.
  • Починаються з голосних літер а, е, і: астрологія, естетика, архів.
  • Вживання в контексті. Слова іншомовного походження часто вживаються у конкретних контекстах або сферах діяльності, таких як наука, медицина, техніка, мода.

Загалом, вивчення мови та історії слова може допомогти вам впізнати слова іншомовного походження. Ви можете не знати, що слова: козак, кавун та ковбаса – тюркського походження. Тому, якщо у вас закралися сумніви, ви можете перевірити походження слова за допомогою словника, або в Інтернеті.  

Що таке мовний пуризм?

Мовний пуризм - це настанови або прагнення до збереження чистоти та оригінальності власної мови, запобігання використанню слів іншомовного походження або їх адаптації. Це явище виникає, коли мовні спільноти намагаються обмежити або викорінити вживання запозичених слів в своїй мові або впроваджують обмеження на їхнє використання.

Пуристи зазвичай мають на меті відновлення "чистої" або традиційної мови, яка використовується в певній мовній спільноті, та прагнути запобігти впливу іншомовних слів, особливо з технічних або наукових галузей.

Проте важливо враховувати, що мови завжди еволюціонують, змінюються та адаптуються під впливом різних чинників. Тому, сьогодні мовний пуризм - це досить дискусійне питання і чи взагалі реалістична така ідея в сучасному світі.

Зазвичай, доцільно заміняти українські слова іншомовними аналогами у випадках, коли:

  • В українській мові немає слова, яке точно відображає значення, тобто немає точного еквіваленту для певного іншомовного слова.
  • Ви впевнені, що іншомовне слово є необхідним у даному контексті. У випадках, коли йдеться про технічні або спеціалізовані терміни, іноді такі аналоги користуються популярністю через те, що вони широко використовуються в даній галузі та вже визнані спеціалістами.
  • Культурна специфіка. У випадках, коли спілкування ведеться з іноземцями або в міжнародному контексті, іншомовні аналоги можуть сприяти порозумінню та більш ефективній комунікації.

українська мова

Фото: Руслан Марцінків

10 слів, які ви вже сьогодні можете замінити українськими відповідниками

Використання традиційних українських слів є корисним для збереження оригінальності та розширення лексики української мови. Тому, пропонуємо вам добірку слів, які можна заміти відповідниками із солов'їної:

  • Лайк – вподобайка
  • Нюанси – тонкощі
  • Кавер – переспів
  • Інтернаціональний – міжнародний
  • Дедлайн – реченець
  • Фотографія – світлина
  • Пікнік – гаївка
  • Соціологія – суспільствознавство
  • Контент – вміст
  • Пазли – складанка

Для заміни іншомовних слів українськими, можна використовувати словники та додаткові джерела, а також, консультуватися з лінгвістами та мовними експертами.

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