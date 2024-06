Зірка "Санта-Барбари" та "Коломбо" Дженіс Пейдж померла у віці 101 року

Про це повідомляє Metro.

Американська акторка Дженіс Пейдж, справжнє імʼя якої Донна Мей Тьяден, померла природною смертю у своєму будинку в Лос-Анджелесі в неділю, 2 червня, повідомив її друг Стюарт Ламперт. Вона була однією з останніх зірок "золотої доби" Голлівуду.

У 5 років вона почала співати у місцевих аматорських шоу в Такомі, штат Вашингтон. Після закінчення школи, Дженіс Пейдж переїхала до Лос-Анджелеса, де влаштувалася співачкою до так званої Голлівудської їдальні - відправного пункту американських солдатів на фронти Другої світової війни. Тут голлівудські знаменитості організовували для військових розважальні програми. У "Голлівудській їдальні" Пейдж помітив агент Warner Bros., а згодом вона підписала контракт з кіностудією.

У 1940-х роках вона знімалася в кіно у ролях другого плану, а в 1950-х стала зіркою Бродвею. У 1960-х акторка почала зніматися на телебаченні і протягом наступних сорока років зʼявилася у понад 50 телесеріалах. Вона також зіграла головну роль у власному ситкомі "Постійно січень". Востаннє вона знялася в шоу "Сімейне право" в 2001 році, завершивши карʼєру у 78-річному віці.

Серед найвідоміших ролей Пейдж - фільми "Тягар пристрастей людських", "Роман у відкритому морі", "Шовкові панчохи", серіали "Коломбо" та "Санта-Барбара".

Пейдж виросла з матір'ю-одиначкою, яка працювала в банку Tacoma після того, як батько майбутньої акторки пішов від них. Це спонукало Пейдж наполегливо працювати і розвивати кар'єру.

"У нас завжди було достатньо їжі, але нічого зайвого. Моя мати так важко працювала. Вона постійно повторювала, що хотіла б, щоб я народилася хлопчиком, щоб я могла більше допомагати. Я завжди хотіла досягти успіху для неї, щоб компенсувати свого батька", - розповідала вона Saturday Evening Post.

Пейдж була тричі одружена з ресторатором Френком Мартінеллі-молодшим з 1947 до 1951 року, сценаристом і продюсером Артуром Стендером у 1956-1957 роках і композитором Реєм Гілбертом з 1962 року до його смерті в 1976 році.

У 2018 році вона підтримала рух Me Too. Вона заявила, що американський бізнесмен, який заснував бізнес кредитних карток Dine and Sign і відомий як "батько кредитної картки", Альфред Блумінгдейл домагався її, коли їй було 22 роки.

"У 95 років час не на моєму боці, як і мовчання. Я просто хочу додати своє ім’я і сказати: "Я теж", — наголосила Пейдж.