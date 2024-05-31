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Головна Культура Sony Music розглядає купівлю каталогу пісень Queen за $1 млрд

Sony Music розглядає купівлю каталогу пісень Queen за $1 млрд

31 травня, 2024 п'ятниця
11:23
Культура Фредді Меркʼюрі

Компанія Sony Music веде переговори про придбання музичного каталогу рок-гурту Queen і працює з іншим інвестором над транзакцією, яка "потенційно може становити $1 млрд"

Зміст

Про це пише BBC. 

Компанія звукозапису Sony Music Entertainment може стати власником таких хітів, як Bohemian Rhapsody, Radio Ga Ga та Another One Bites The Dust. За даними Bloomberg, Sony працює з іншим інвестором над транзакцією, яка "потенційно може становити $1 млрд". Утім переговори ще тривають і можуть не завершитися продажем.

Якщо угода відбудеться, вона охоплюватиме пісні культового британського гурту Queen та всю пов’язану з ним інтелектуальну власність, зокрема права на логотипи, музичні відео, сувеніри, публікації та інші можливості для бізнесу.

Якщо гурт зможе закріпити ціну $1 млрд, це стане найбільшою угодою у своєму роді, яка вдвічі перевершить вартість попереднього рекордсмена - каталогу Брюса Спрінгстіна, за який Sony наприкінці 2021 року заплатила $500 млн. Раніше Sony також придбала 50% частки в музиці Майкла Джексона за ціною щонайменше $600 млн.

Queen має 52 млн слухачів на Spotify щомісяця, що робить гурт популярнішим і за Джексона (41 млн слухачів на місяць), і за Спрінгстіна (20 млн слухачів). Частково успіх повʼязують з виходом біографічного фільму "Богемна рапсодія" та туром гурту зі співаком Адамом Ламбертом, який замінив Фредді Мерк'юрі. Але головним чином успішність обумовлена тим, що хіти Queen залишаються популярними в усьому світі та надзвичайно прибутковими.

Відповідно до останньої фінансової звітності Queen Productions Ltd заробила $52 млн у період з вересня 2021 до вересня 2022 року.
 

Теги:
музика
Шоу-бізнес
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