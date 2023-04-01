Мінкульт засудив рішення Lionsgate випустити в прокат у РФ стрічку "Джон Вік 4"

Про це у telegram повідомила пресслужба Міністерства культури та інформаційної політики.

"Міністерство культури та інформаційної політики України рішуче засуджує рішення Lionsgate випустити стрічку "Джон Вік 4" в офіційний російський прокат. Абсолютно неприпустимо вести подвійну політику: заявляти про зупинення бізнесу з Росією та одночасно виконувати існуючі контракти з росіянами, навіть якщо вони були укладені раніше", - йдеться в повідомленні.

У МКІП зокрема зазначили, що всі виручені від офіційних прем’єр в РФ кошти майже напевно підуть на ракетні обстріли мирних українських міст та продовження російського терору проти українців, тому це мають усвідомлювати всі, хто планує повторити подібне рішення у майбутньому.

Зазначається, що керівництво відповідальної за франшизу фільму Lionsgate Motion Picture пояснило вихід стрічки у російський прокат "попередніми контрактами та зобов’язаннями, які потрібно було виконати".