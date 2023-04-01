Мінкульт засудив рішення Lionsgate випустити в прокат у РФ стрічку "Джон Вік 4"
МКІП засудив рішення Lionsgate випустити стрічку "Джон Вік 4" з Кіану Рівзом у головній ролі в офіційний російський прокат
Про це у telegram повідомила пресслужба Міністерства культури та інформаційної політики.
"Міністерство культури та інформаційної політики України рішуче засуджує рішення Lionsgate випустити стрічку "Джон Вік 4" в офіційний російський прокат. Абсолютно неприпустимо вести подвійну політику: заявляти про зупинення бізнесу з Росією та одночасно виконувати існуючі контракти з росіянами, навіть якщо вони були укладені раніше", - йдеться в повідомленні.
У МКІП зокрема зазначили, що всі виручені від офіційних прем’єр в РФ кошти майже напевно підуть на ракетні обстріли мирних українських міст та продовження російського терору проти українців, тому це мають усвідомлювати всі, хто планує повторити подібне рішення у майбутньому.
Зазначається, що керівництво відповідальної за франшизу фільму Lionsgate Motion Picture пояснило вихід стрічки у російський прокат "попередніми контрактами та зобов’язаннями, які потрібно було виконати".
- 29 березня повідомлялося, що у четвертому фільмі франшизи про колишнього найманого вбивцю Джона Віка персонаж Кіану Рівза доводить до крайнощів свою характеристику "сильний, мовчазний тип".
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