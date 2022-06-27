Міжнародні платежі без комісії: PayPal продовжив пільговий період для українців до вересня
Українці зможуть продовжити користуватися міжнародними переказами PayРal до вересня 2022 року
Про це повідомив віце-прем'єр-міністр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у телеграм.
"PayРal продовжує безкомісійний період на міжнародні платежі для українців до вересня 2022 року", - написав він.
За 3 місяці роботи сервісу українці створили понад 200 тисяч акаунтів, відправили та отримали платежів на понад $200 млн, зазначив він.
Наступним кроком має стати запуск PayPal і для бізнес-акаунтів, додав міністр.
"Це важливо, щоб український бізнес міг розвиватися, а наші інтернет-магазини та виробники могли продавати по всьому світу, приймаючи гроші на PayPal", - пояснив він.
- Нагадаємо, PayPal почав роботу в Україні у березні 2022 року.
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