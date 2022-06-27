Про це повідомив віце-прем'єр-міністр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у телеграм.

"PayРal продовжує безкомісійний період на міжнародні платежі для українців до вересня 2022 року", - написав він.



За 3 місяці роботи сервісу українці створили понад 200 тисяч акаунтів, відправили та отримали платежів на понад $200 млн, зазначив він.



Наступним кроком має стати запуск PayPal і для бізнес-акаунтів, додав міністр.

"Це важливо, щоб український бізнес міг розвиватися, а наші інтернет-магазини та виробники могли продавати по всьому світу, приймаючи гроші на PayPal", - пояснив він.

Нагадаємо, PayPal почав роботу в Україні у березні 2022 року.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb