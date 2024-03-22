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Анонс

Стратегії зростання бізнесу від 25+ провідних управлінців на Business Wisdom Summit

22 березня, 2024 п'ятниця
15:43

10 квітня на Business Wisdom Summit управлінці Uklon, "Арсенал Страхування", TERWIN, "Епіцентр К" та інших великих компаній поділяться рішеннями розвитку компанії під час війни. Саміт стане місцем активного брейншторму ідей для понад 700 представників підприємницької спільноти

Це чудова можливість за один день знайти рішення на актуальні виклики, поспілкуватися офлайн із лідерами топових компаній та започаткувати нові партнерства. 

Еспресо - інформаційний партнер події.

Дізнатися більше: https://bws.delo.ua/ 

Головна тема цьогорічного Business Wisdom Summit — стратегії сміливих бізнесів.  

Досвідом поділяться понад 25 спікерів, серед яких:

  • Руслан Шостак, президент корпорації TERWIN, співвласник EVA, VARUS

  • Марина Авдєєва, Co-owner "Арсенал Страхування", Founder Easy Peasy Insurtech

  • Дмитро Дубровський, співзасновник Uklon

  • Олександр Блохін, СЕО "VBET Україна"

  • Олександра Прохорчук, директорка із залучення та розвитку відносин із клієнтами середнього бізнесу Райффайзен Банку

  • Ольга Руднева, CEO Superhumans Center

  • Олександр Соколовський, засновник групи компаній "Текстиль-Контакт"

  • Дмитро Шимків, підприємець, інвестор, член наглядових рад

  • Олександра Фурсенко, СЕО інвесткомпанії Q Partners

Учасники дізнаються:

  • Як бізнес переводить виробництво на воєнні рейки, створює технології перемоги та реалізує програми відновлення територій

  • Як порозумітися бізнесу та владі під час постійних податкових змін та перевірок

  • Як бізнесу побудувати системне та структурне волонтерство

  • Які інноваційні підходи та стратегії допоможуть бізнесу виходити з кризової ситуації сильнішим

  • Які інструменти фінансування бізнесу найбільш дієві

  • Які найефективніші методи реінтеграції ветеранів у цивільне життя, бізнес-процеси та трудові колективи

  • Які найвдаліші стратегії запуску бізнесу на міжнародних ринках

На Business Wisdom Summit відбудеться церемонія нагородження галузевих лідерів за версією журналу "ТОП-100. Рейтинги найбільших". 

Також учасники зможуть підтримати вітчизняних виробників і стати частиною нагородження українських підприємців від компанії "Епіцентр".

Придбати квиток: https://bws.delo.ua/  

Генеральний партнер — TERWIN, головні партнери — Райффайзен Банк, VBET Україна, партнери — "ІнтерХім", "Епіцентр", генеральний інформаційний партнер –– ICTV2.

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