Віднайти код Одеси у її героях: в п'ятничному ефірі Еспресо новий документальний фільм

Радянська влада методично створювала міф про бандитську Одесу, намагаючись пояснити решті регіонів непокірність і волелюбність одеситів. Їх змусили піти у підпілля більшовики, їх вперто намагалися русифікувати всі 30 років незалежності України. Але Одеса завжди була унікальним містом сотень культур і національностей. Містом самобутнім і вільним, якому ніхто не може вказувати, куди йти.

У фільмі "Одеса. Змінюючи код" - спроба віднайти код Одеси у її героях — корінних мешканцях, що просто зараз формують новітню історію міста. Волонтерах, підприємцях, істориках, митцях. Простих одеситах, які починають спілкуватися українською, готують обіди для переселенців, виробляють дрони для ЗСУ та лагідно очищають своє місто від радянської пошесті.

Автор ідеї — Денис Блощинський; Продюсерка — Анастасія Вергелес; Режисерка — Юлія Трибрат; Сценаристка/Журналістка — Оксана Мироненко; Оператор-постановник — Кирил Нікрашевич; Оператор — Андрій Нога; Лінійна продюсерка — Анастасія Вергелес.

Виробництво: QUICKLY PRODUCTIO.

В ефірі Еспресо фільм про одеситів, які творять новітню історію - сьогодні, у п'ятницю, 29 березня, о 22.30.